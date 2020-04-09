Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.
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