 Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 17.04.2020

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Мир

Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

Карикатура - защитная маска на лице, застегнутая на амбарный замок.

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