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Кладбища в Европе

Некоторые европейские кладбища превратились в музеи под открытым небом.

Кладбища - это часть нашего культурного наследия, антропологическая реальность с уникальной надгробной пластикой, архитектурой и ландшафтным дизайном.

Ein Kreuz auf einem Grab ist am 22.10.2015 auf dem Friedhof Melaten in Köln (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Am 01. November ist Allerheiligen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/R.Vennenbernd

День всех святых в Германии - день поминовения усопших (фото) 01.11.2021

Первого ноября в Германии принято посещать могилы близких - и не в костюмах зомби.
++++ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung +++++ Blick auf Grabmale des Jüdischen Friedhofs in Bleicherode (zu dpa: Hochschule Nordhausen digitalisiert jüdische Friedhöfe) +++ dpa-Bildfunk +++

В Тюрингии оцифруют памятники на еврейских кладбищах (фото) 22.07.2021

В рамках научного проекта в районе Нордхаузен не только отсканируют сотни надгробий на еврейских кладбищах, но и соберут информацию из архивов и других источников.
August 2016 +++Ehrenmal Schönholzer Heide Sowjetische Ehrenmal, Schönholzer Heide in Berlin. Aufgenommen von Maksim Nelioubin, Deutsche Welle. Das Ehrenmal ist eine Gedenkstätte und Soldatenfriedhof der sowjetische Kriegsgräberstätten auf welchem 13.200 der etwa 80.000 in der Endphase (Schlacht um Berlin) im März/April 1945 gefallenen Soldaten der Roten Armee beigesetzt wurden. (c) DW/Maksim Nelioubin

Советский военный мемориал в Панкове (фоторепортаж) 22.06.2021

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил 22 июня венок на советском мемориальном кладбище в берлинском районе Панков. Здесь похоронено более 13 тысяч советских солдат.
Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

Советский военный мемориал в Панкове 22.06.2021

На этом солдатском кладбище похоронено более 13 тысяч советских воинов, павших во время освобождения Берлина в 1945 году.
17.9.2012*** 1240861 Ukraine, Uman. 09/18/2012 Pilgrim standing by the grave at the old Jewish cemetery in the town of Uman, Ukraine. Thousands of Hasids have come to Uman for celebrating theJewish New Year, Rosh Hashanah. Valeriy Melnikov/RIA Novosti | picture alliance/dpa/V. Melnikov

Неизвестный ранил из пистолета двух хасидов в Умани 22.05.2021

Инцидент со стрельбой произошел на еврейском кладбище у могилы основателя брацлавского хасидизма ребе Нахмана. Двое израильтян доставлены в больницу. Полиция ищет преступника.
Die zwei stilisierten Flaggen aus Granit als Eröffnungsbereich des Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park, aufgenommen am 06.07.2014. Das Treptower Ehrenmal ist eine von der Roten Armee nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Auftrag gegebene Anlage, mit der seit Fertigstellung im Jahr 1949 die im Kampf um Berlin gefallenen Rotarmisten geehrt werden. Seit 1995 findet jährlich zum Tag des Sieges am 9. Mai eine Gedenkkundgebung statt, die an das Ende der Naziherrschaft erinnert. Einer Sichtachse entlang öffnet sich die Anlage mit zwei stilisierten Flaggen aus Granit mit je einem knieenden, bewaffneten Soldaten davor. Eine Treppe tiefer folgt das Gräberfeld mit Sarkophagen links und rechts der Felder. Auf den Längsseiten der Marmorsarkophage wird die Geschichte des Großen Vaterländischen Kriegs in Reliefs dargestellt, auf den Schmalseiten sind Zitate Josef Stalins zu lesen. Endpunkt der Anlage ist eine Statue des des Künstlers Jewgeni Wutschetitsch, die einen Schwert tragenden Soldaten mit einem Kind auf dem Arm darstellt, der gleichzeitig ein Hakenkreuz zertritt. Im Inneren des Sockels, der die Statue trägt, befindet sich ein Mosaik. Foto: Matthias Tödt 2. Weltkrieg; Achse; Alliierte; Arm; Befreiung; Berlin; Bildhauerei; DDR; Denkmäler; Deutsche Demokratische Republik; Deutschland; Drittes Reich; Ehre; Ehrenmal; Ehrung; Ende; Erinnerung; Europa; Flagge; Gedenken; Gedenkstätte; Gedenkstätten; Gefallene; Geschichte; Großer Vaterländischer Krieg; Hakenkreuz; Josef Stalin; Kampf um Berlin; Kriege; Kriegerdenkmal; Marmorsarkophag; Militär; Opfer; Relief; Rotarmisten; Rote Armee; Ruhm; Russland; Sarkophag; Schwert; Sichtachse; Sieg; Soldat; Soldatenfriedhöfe; Sowjetisches Ehrenmal; Sowjetmacht; Sowjetunion; Streitkräfte; Symbol; Tote; Treptow; Treptower Park; UdSSR; WK II; Waffe; Weltkrieg 2.; Weltkrieg II.; Zb; Zweiter Weltkrieg; arm; poor; release; liberation; sculpture; GDR; monuments; Monuments_and_Heritage_Sites; monument; Germany; honour; honor; end; ending; souvenir; keepsake; memory; Europe; flag; commemorate; history; story; swastica; swastika; military; Armed_Forces; sacrifice; victim; victims; offerings; relief; glory; Russia; sarcophagus; sword; victory; soldier; symbol; deceased; dead; weapon

Советские военные мемориалы в Восточной Германии (фотогалерея) 07.05.2021

На территории бывшей ГДР насчитывается почти 1100 советских мемориалов и мест захоронений красноармейцев: от всем известного Трептов-парка до кладбищ в небольших городках.

В Индии разразилась ковидная катастрофа (27.04.2021) 26.04.2021

Индия в последние дни стала новым эпицентром развития пандемии COVID-19. Крематории и кладбища не справляются с растущим числом тех, кто умер от ковида. В стране стремительно распространяется индийский вариант коронавируса.
Ein neuer Bronzelöwe liegt auf auf dem Grab von Carl Hagenbeck, dem Gründer des Tierparks Hagenbeck in Hamburg. Die Originalstatue war 2014 gestohlen worden. Nun ist der Löwe «Triest» zumindest als Replik wieder auf die Grabstätte Hagenbecks montiert worden. Am Montag, 22.03.2021 wurde die von Bildhauer Michael Kaul nach Fotos geschaffene und in Berlin gegossene Figur wieder an der Grabstätte aufgestellt.

Могилу основателя зоопарка в Гамбурге вновь охраняет бронзовый лев (фото) 24.03.2021

Карл Хагенбек не только основал зоопарк в Гамбурге, но и придумал содержать животных в просторных вольерах вместо тесных клеток. Семь лет назад с могилы украли бронзового льва.
8.3.2021, Seriate bei Bergamo*** Bergamo 1 Jahr Pandemie. Don Mario Carminati, katholischer Pfarrer, Seriate, Bergamo, Italien entzündet eine Kerze in der Kirche San Giuseppe als Zeichen des Gedenkens an die Covid-19 Opfer. Wir sind sterblich. Das zeigt uns die Seuche.

Церкви были моргами, гробы увозили военные: как пандемия изменила Бергамо 18.03.2021

Со времени начала пандемии коронавируса в Бергамо, когда военные грузовики развозили гробы с телами умерших по крематориям соседних городов, прошел год. Как живет Бергамо сегодня?

Необычные похороны в Германии - пандемия изменила рынок ритуальных услуг (09.03.2021) 09.03.2021

Похороны в ФРГ строго регламентированы. Почти во всех федеральных землях умерших предписано хоронить на кладбищах в гробах или урнах. Но в ФРГ растет потребность в более персонализированном подходе к организации похорон.
Cossacks carry coffins containing remains of Russian and French soldiers during a burial ceremony in the western town of Vyazma on February 13, 2021. - Officials and descendants of 19th-century Russian and French military leaders gathered for a windswept ceremony in the western town of Vyazma to re-bury the remains of 126 people killed in one of the bloodiest battles of Napoleon's Russian campaign. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

В Вязьме перезахоронили 126 французов и русских, погибших в войне 1812 года 13.02.2021

Останки погибших во время Отечественной войны 1812 года были обнаружены археологами в 2019 году. 120 солдат, три женщины и три подростка были перезахоронены на кладбище в Вязьме.
Die Staatsbibliothek Unter den Linden ist vor einem Presserundgang anlässlich ihrer Sanierung und Modernisierung neben dem Berliner Fernsehturm zu sehen. Schlüsselübergabe ist am 4.11.2019. +++ dpa-Bildfunk +++

Кладбище книг снова стало библиотекой 25.01.2021

Крупнейшая в Германии и одна из самых больших в мире научных библиотек снова открывается в Берлине. Судьба ее уникальна.
A French gendarme examine a door as he conducts an investigation at the Jewish cemetery in Quatzenheim, near Strasbourg, France, February 19, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

Под Парижем неизвестные осквернили свастиками десятки могил 28.12.2020

На кладбище французского города Фонтенбло вандалы намалевали свастики на надгробиях 67 могил. При этом расположенное вблизи еврейское кладбище не пострадало.
16.07.2020, Armenien, Yerevan: YEREVAN, ARMENIA - JULY 16, 2020: The funeral of Armenian Army Major Garush Ambartsumyan at the Yerablur cemetery. On July 12, the conflict between Armenia and Azerbaijan escalated into a new confrontation and an Azerbaijani attack on the Armenian province of Tavush; Major Garush Ambartsumyan died during the attack. Hayk Baghdasaryan/Photolure/TASS Foto: Hayk Baghdasaryan/TASS/dpa |

Карабахский конфликт: в Армении начался национальный траур 18.12.2020

Трехдневный общенациональный траур объявлен в Армении в сороковой день после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван скорбит почти о трех тысячах погибших в шестинедельной войне.

Трамп сдался? - Процедура передачи власти Байдену началась. DW Новости (24.11.2020) 24.11.2020

Джо Байдену, который сейчас формирует новую администрацию, похоже, больше не стоит опасаться, что его предшественник Дональд Трамп откажется выезжать из Белого дома. Действующий президент США, похоже, осознал, что все его попытки оспорить результаты выборов обречены на провал.
Protestaktion in Berlin vor der russischen Botschaft gegen die Verurteilung des Historikers Yuri Dmitriew von Memorial --- Berlin am 24.11.2020

В Берлине прошел пикет перед посольством РФ в защиту историка Юрия Дмитриева 24.11.2020

Пикет солидарности с Юрием Дмитриевым, осужденным в Петрозаводске по статье о педофилии, был организован в Берлине единомышленниками председателя карельского отделения "Мемориала".
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