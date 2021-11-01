Кладбища в Европе

Некоторые европейские кладбища превратились в музеи под открытым небом.
Кладбища - это часть нашего культурного наследия, антропологическая реальность с уникальной надгробной пластикой, архитектурой и ландшафтным дизайном.
Похороны в ФРГ строго регламентированы. Почти во всех федеральных землях умерших предписано хоронить на кладбищах в гробах или урнах. Но в ФРГ растет потребность в более персонализированном подходе к организации похорон.
Джо Байдену, который сейчас формирует новую администрацию, похоже, больше не стоит опасаться, что его предшественник Дональд Трамп откажется выезжать из Белого дома. Действующий президент США, похоже, осознал, что все его попытки оспорить результаты выборов обречены на провал.