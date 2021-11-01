Кладбища в Европе

Необычные похороны в Германии - пандемия изменила рынок ритуальных услуг (09.03.2021)

Похороны в ФРГ строго регламентированы. Почти во всех федеральных землях умерших предписано хоронить на кладбищах в гробах или урнах. Но в ФРГ растет потребность в более персонализированном подходе к организации похорон.