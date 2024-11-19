Как хоронят и скорбят евреи

В Еврейском музее во Франкфурте-на-Майне проходит выставка "Перед лицом смерти", рассказывающая о еврейских представлениях и традициях, посвященных смерти и скорби по усопшим. Идея создания первой в мире экспозиции такого масштаба по этой тематике возникла из проекта видеоинтервью с посетителями еврейского кладбища. "Я начала свою деятельность в этом музее семь лет назад и для начала ознакомилась с еврейскими местами в городе, - рассказала корреспонденту DW куратор выставки Сара Суссан (Sara Soussan). - Первым делом я посетила Старое еврейское кладбище на Баттонштрассе (Battonstraße). Самые древние могилы там относятся к 13-му веку. Я увидела, что туда приходят посетители из разных стран мира - в основном это евреи, многие из них религиозны. Они идут к могилам отдельных ученых-богословов - молятся, поют, танцуют. Я спросила себя: почему они сюда приходят? Ведь кладбище было закрыто еще в начале 19-го века и с тех пор на нем никого не хоронят. То есть эти люди приходят не для того, чтобы посетить могилы родственников". Сотрудница музея решила спросить их об этом и сделать видеоинтервью. Так этот проект стал толчком к созданию выставки на тему смерти.

Фильм получил название "Der gute Ort" (то есть "Хорошее место", так на идише называется кладбище). Интервью снимали не только на Старом еврейском кладбище на Баттонштрассе, но и на двух других еврейских кладбищах во Франкфурте-на-Майне. Кто-то из посетителей приехал, чтобы помолиться на могиле раввина Якоба Йошуа Фалька (Jakob Jehoschua Falk, 1680-1756), которого почитают хасиды как гениального интеллектуала, и попросить поддержки в вопросах воспитания детей. Кто-то является потомком франкфуртских евреев, которые были убиты во времена национал-социализма. На внешней стене Старого еврейского кладбища на миниатюрных каменных блоках запечатлены имена 11 908 жертв нацистов. Здесь можно помолиться и зажечь свечу. На некоторых блоках, выдающихся из стены, посетители оставили по еврейской традиции в память небольшой камень...

Тепло и свет выставочной архитектуры

Фильм "Хорошее место" гости экспозиции могут посмотреть в уютной нише. Вообще сама по себе архитектура выставочного пространства - это отдельный экспонат. Специально для выставки подвальное помещение Еврейского музея площадью 634 квадратных метра было разделено сделанными из глины стенами. В некоторых местах в стены и в потолок встроены источники искусственного света, которые выглядят как окна с проникающими в них теплыми лучами солнца.

Что нас ждет после смерти? Инсталляция на выставке "Перед лицом смерти" Фото: Norbert Miguletz/Jüdisches Museum Frankfurt

Авторы этой своеобразной архитектурной скульптуры - художественный коллектив YRD.works из Оффенбаха. "Архитекторы используют здесь игру света и тени, тепло света и материала. Они стремились создать приятную атмосферу, в которой посетители себя хорошо чувствуют и, в то же время, отдать должное тематике, ведь свет означает так много: вечность, грядущие миры", - объясняет Сара Суссан.

В черном одеянии, с косой…

В коридорах, нишах, небольших залах разместились немногим более ста экспонатов. Выставка разделена на пять тематических частей. В первой части, которая называется "Лик смерти", представлены книжные иллюстрации и картины. На них - знакомые и из других культурных контекстов фигуры в черном одеянии, скелет, ангел смерти… Можно ли сказать, что изображение смерти в иудаизме не является чем-то специфическим, а перекликается с представлениями, распространенными и в других культурах?

"Иудаизм, еврейские культуры не являются оторванными от других обществ, - говорит Сара Суссан. - Они оказывали взаимное влияние и обогащали друг друга. И выставленные здесь изображения смерти в иудейских писаниях или работах еврейских художников прибегают к тому образному языку, который им знаком и является общепринятым. Скелет или фигура с косой - это идеи, которые существуют в ряде культур. Интересно то, что они интегрируются, например, в изображения Десяти казней египетских (так называются бедствия, описанные в Ветхом Завете, которые были посланы Богом на египтян за отказ египетского фараона отпустить порабощенных израильтян. - Ред.) начиная с 13-го вплоть до 20-го веков. Этот способ изображения смерти не является оригинально еврейским, но он встроен в иудейский контекст".

Притча об умирающем раввине

В следующем разделе "Смерть" речь идет о процессе умирания. Один из экспонатов особо привлекает внимание своей воздушностью, легкостью. Он представляет собой несколько слоев тонкого белого прозрачного полотна. Но какое отношение оно имеет к теме смерти? Оказывается, это произведение восходит к истории из Талмуда. "Один раввин уже долго лежит при смерти и мучается, - рассказывает куратор выставки Сара Суссан. - Вокруг него собрались его последователи, они молятся за него, поют псалмы. Он все не умирает. Служанка в доме, которая подает еду и питье, видит страдания раввина, берет большой кувшин и бросает его на пол. От грохота все замолкают. И в этот момент раввин испускает душу". После этого рассказа становится понятно, почему на одном из шелковых полотен, выполненных художницей Жаклин Николлс, вышита рука, на другом видны черепки разбитого кувшина…

"Это важная история, продолжает Сара Суссан, - потому что из нее можно вывести этические принципы. Процесс смерти - тоже важный процесс, и ему нельзя мешать. Несмолкаемые молитвы и песнопения мешали процессу смерти. И служанке удается, остановив их на какой-то момент, дать возможность раввину умереть. Такого рода интерпретации важны в вопросах эвтаназии, в медицинско-этический вызовах, с которыми столкнулось современное общество".

Перед погребением

О том, как хоронят по еврейской традиции, можно узнать в разделе "Похороны". Один из экспонатов - просто скроенная белая одежда из льна. В таком одеянии принято хоронить усопших. Причем одежда для мужчин и женщин очень похожа. "Как вы видите, это простой материал, просто скроенный и сшитый, - отмечает Cара Cуссан. - Усопшего омывают по ритуалу, то есть обливают водой, а затем одевают и хоронят в очень простом гробу". Иногда одеяния для усопших шьют члены еврейских общин. Но для выставки эта одежда была куплена в интернете.

Среди экспонатов есть и гроб - деревянный, без всяких украшений. "Поскольку после смерти все равны. Жил ли человек в богатстве или бедности, уже не имеет значения, - объясняет Cара Cуссан. - Гроб должен быть из простого дерева, необработанный, сделанный без гвоздей, необитый внутри".

Традиции погребения евреев в Европе имеют свои особенности. "В Израиле, и собственно в еврейской традиции принято хоронить умерших завернутыми в саван, как и у мусульман, - рассказывает куратор. - Но в Европе это долгое время было запрещено. 20 лет назад запрет был снят, и теперь можно было бы хоронить в саване. Но объединения раввинов в Германии решили оставить прежнее правило в силе. Это то, что людям знакомо, что является проявлением их культуры. Поэтому по-прежнему хоронят в гробах".

История одного траурного платья

В одном зале экспозиции выставлено платье - элегантно-простое, синего цвета с разорванным воротником. В это платье была одета женщина - знакомая организаторов выставки - на похоронах своего отца. По иудейской традиции во время похорон близкие родственники усопшего разрывают на себе одежду, точнее надрывают ее в одном месте.

Синие платье с разорванным в знак траура воротом Фото: Norbert Miguletz/Jüdisches Museum Frankfurt

"Это восходит к Торе, к Библии, - объясняет Сара Суссан. - После похорон следуют семь дней траура, они называются "шива", что одначает "семь". В течение этих дней скорбящая носит порванное платье. Разрыв на одежде символизирует душевную разорванность. После этого платье уже не требуется. Эта женщина могла бы его выбросить, но вместо этого сохранила. Так разорванное платье стало экспонатом выставки.

Универсальный язык скорби

Раздел "Скорбь", пожалуй, самый обширный. "В теме смерти траур, память об усопших занимают самое значительное место. Эмоционально это больше всего заботит людей", - поясняет куратор. Один из экспонатов в этом разделе посвящен событиям 7 октября 2023, когда на фестивале в Израиле террористами ХАМАС были жестоко убиты и взяты в заложники его посетители. Это фотография Йонатана Зинделя, на которой запечатлено место, где проходил фестиваль. Участвовавший в нем израильский диджей Ашер Свисса вернулся на место трагедии несколько недель спустя и вновь играет музыку. Теперь перед ним не сами слушатели - а их фотографии и имена… "Это новые формы выражения траура и поминания. Бросается в глаза то, что и здесь поминают конкретных людей. Каждого в отдельности. Это восходит к иудейской традиции. В поминальной молитве, которую читают каждый год в день смерти усопшего, обязательно называют его имя", - говорит Сара Суссан.

В одном из отсеков выставки, освещенном густым синим светом, за стеклянными дверями стоят несколько низких черных табуретов. Инсталляция инсценирует траурную обстановку в домах, где скорбят по усопшим. Звучит музыка Мориса Равеля "Кадиш". "Это не еврейская, а классическая мелодия, - объясняет куратор выставки. - Но мы подумали, что она больше сюда подходит, чем традиционная молитва. Возможно, что этот музыкальный язык посетителям ближе. "

А что после смерти?

Выставка завершается, пожалуй, самым главным вопросом: что нас ждет после смерти? На черном панно светятся синим светом слова: "Gan Eden" (рай), "Olam haBa" (грядущий мир), "Gehenna" (преисподняя), "Olam haNeshamot" (мир душ), "Sheol" (царство мертвых). Это различные понятия, обозначающие представления о мире ином.

"Как вы видите, все неоднозначно, - объясняет куратор выставки. Таковы и иудейские писания. Не существует единого представления о потустороннем мире в иудаизме. Есть различные идеи, но иудейские писания не фокусируются на этом. Очевидно, богословам было не так уж интересно этим заниматься. Потому что иудейская религиозная практика очень прагматична, а о грядущем мире можно лишь спекулировать".

О смерти не без юмора

Выставка "Перед лицом смерти" оставляет удивительное чувство. Столь тяжела тема экспозиции, а покидаешь ее с ощущением легкости, света, надежды. Этот эффект создается уже упомянутым архитектурным решением для выставочного пространства, в котором стены из глины излучают тепло, а падающий на них и отдельные экспонаты свет успокаивает и обнадеживает. Кроме того, выставка не перенасыщена и ее объекты искусно расположены в коридорах, нишах, небольших залах, так что каждому из них отведено достаточно пространства, и посетители могут полностью погрузиться в их созерцание и в свои раздумья.

Здесь есть место даже юмору! На небольшом планшете можно прочитать несколько шуточных мемов из интернета. Один из них передает совет матери: "Ты не должен верить в то, что есть жизнь после смерти. Просто позаботься о том, чтобы у тебя с собой было свежее нижнее белье".

Не столько о смерти, сколько о жизни

Среди экспонатов внимание посетителей особенно привлекают видеоинсталляции израильской художницы Рут Патир. Одна из них называется "Папа в облаке". Видео рассказывает о попытках Рут Патир создать при помощи виртуальной реальности аватар ее умершего отца для того, чтобы потанцевать с ним. На первый взгляд, сдержанное повествование открывает зрителю глубокую боль утраты, которую невозможно ничем восполнить.

Кадр из видео Рут Патир "Папа в облаке" Фото: Jan Fischer

Замечателен и второй фильм этой художницы "Лес между мирами", который завершает выставку. Главные герои этой компьютерной анимации - волки. Грациозные и сильные, они бегут по заснеженной пустыне под умиротворяющий ритм музыки композитора Зое Полански. Но снежные холмы - это всего лишь расчерченный "в клеточку" лист, парящий в небесах в темноте. Лишь на короткое мгновение картина озаряется светом… Жизнь красива и хороша, а источник и ее, как и то, что будет после, нам неведом - такое впечатление оставляет этот приглашающий к размышлениям, очень необычный фильм.

"Я думаю, - отмечает Сара Суссан, - что посредством этой выставки мы можем обогатить идеи или процессы скорби по усопшим, через которые мы все когда-либо проходим в нашей жизни. Тема смерти очень табуирована, связанна со страхами, что естественно. Но обращение к этой теме у евреев показывает, что речь идет не столько о смерти, сколько о живущих". Экспозиция во Франкфурте-на-Майне продлится до 6 июля 2025 года.