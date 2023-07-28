Что немецкие военнопленные построили в Минске?

Тысячи военнопленных и интернированных работали на восстановлении Минска после Второй мировой войны. О том, что и как отстраивалось в белорусской столице в тот период, DW поговорила с историком и гидом Юрием Кувшиновым.

В 1944 году в БССР было более 80 тыс. военнопленных

По словам Юрия Кувшинова, после освобождения Минска, летом 1944 года, на территории БССР находилось более 80 тысяч военнопленных, большинство из них были немцами, около шести тысяч - австрийцы, пять тысяч венгров, около полутора тысяч чехов и словаков, румын и представителей других национальностей. Для пленных создали около десяти лагерей и семь госпиталей.

Гид и историк Юрий Кувшинов Фото: Privat

Историк рассказывает, что поселили их в бывшем лагере для советских военнопленных "Шталаг 352" у деревни Масюковщина (сейчас один из районов Минска. - Ред.). После войны это место известно как лагерь НКВД для немецких военнопленных №168.

Кроме того, в 1945 году из Германии в БССР интернировали мужчин трудоспособного возраста.

Тысячи пленных и интернированных направили на восстановление Минска, который был разрушен почти на 80%. Как отмечает Кувшинов, особенно крупные разрушения были в 1944 году, когда шла операция "Багратион".

По словам историка, среди пленных было много инженеров. Одним из первых отстроенных ими районов стал так называемый Поселок Тракторного завода. "Его строили военнопленные солдаты и младшие командиры, а проектировали немецкие офицеры, которые имели инженерные специальности. Поселок интересно спланирован, там хватает и пространства, и зеленых зон", - отмечает Кувшинов.

Поселок Тракторного завода Фото: CityDog

Что строили в Минске военнопленные

Немецкие и итальянские военнопленные участвовали и в восстановлении одного из центральных районов Минска - Осмоловки. В этом же районе - зданий министерства обороны и Большого театра оперы и балета. "Оперный театр не был разрушен полностью, во время оккупации там был склад обуви и одежды, отобранной у евреев, ставших жертвами Холокоста. Он сгорел, но его отстроили и обновили", - рассказывает историк.

Село Осмоловка Фото: Andrey Eserin

Центральная часть главной магистрали Минска, нынешнего проспекта Независимости, тоже строилась после войны, в том числе и силами военнопленных. Причем вручную - первые краны в Минске появились только в 1949 году. "Работали на строительстве и минчане. Первый "воскресник", к примеру, прошел в Минске 8 октября 1944 года", - рассказывает историк. Военнопленные участвовали в строительстве автозаводского поселка Красное Урочище, главного корпуса Академии наук, некоторых минских предприятий.

Как относились к ним местные жители

Кувшинов отмечает, что у местных жителей отношение к военнопленным менялось от враждебности к сочувствию. "Минчане видели, как они выглядели, как работали. За ними следил 37-й конный полк НКВД, выводил их на работу, "нквдшники" говорили, что военнопленные, в основном, работали довольно ответственно", - говорит историк.

Осмоловка был построена немецкими военнопленными после Второй мировой Фото: Andrey Eserin

В то же время он отмечает, что многие из них пытались бежать, также было немало попыток членовредительства: "Была огромная смертность от болезней, голода, просто страшное количество побегов, хотя они были безнадежны. Иногда были и идеологические побеги, создавались даже ячейки из бывших эсэсовцев, которые до конца были преданы идеям "третьего рейха". Но были и побеги отчаяния".

Стимулами же для послушания и продуктивной работы, по словам историка, могли служить дополнительный паек или возможность написать близким письмо с указанием конкретного места, где ты находишься. Кроме того, у военнопленных были ограничения по количеству слов в письмах в Германию.

Все кладбища военнопленных разрушены

"Своей работой ты мог заслужить написать больше писем", - отмечает собеседник. Главной же наградой было включение в список для возвращения на родину. Первая волна репатриации прошла в 1947 году, до середины 50-х военнопленных в БССР не осталось. "Много военнопленных умирало после побегов и от тяжелых условий содержания. Их хоронили в братских могилах, недалеко от таких лагерей, как был в Масюковщине. Было 77 кладбищ и захоронений. Государство, по закону, должно было их охранять, но все они разрушены", - говорит историк.

Кувшинов также отмечает, что освещая этот период истории, белорусские госСМИ делают акцент на том, что они пришли с оружием на нашу землю, но "советская власть, наследниками которой мы являемся, относилась к ним мягко, разрешала письма домой, в театр водила, им создали условия для работы, к ним хорошо относилось население", хотя на самом деле условия были "почти такие же, как и у советских военнопленных в нацистских лагерях".

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