Китай высылает трех журналистов The Wall Street Journal

Китай лишил аккредитации трех журналистов американской газеты The Wall Street Journal, заявил в среду, 19 февраля, представитель МИД Китая Ченг Шуанг. По его словам, поводом стал заголовок статьи постоянного колумниста издания, профессора Bard College Вальтера Рассела Мида, "China Is the Real Sick Man of Asia" ("Китай - настоящий больной в Азии"- Ред.), опубликованная 3 февраля.

В Пекине этот заголовок назвали "расистским и клеветническим". В заявлении МИДа говорится, что лишение аккредитации журналистов произошло после того, как издание отказалось "принести официальные извинения и привлечь виновных к ответственности".

The Wall Street Journal в своем Twitter-аккаунте отмечает, что высылка сразу трех журналистов одного СМИ происходит в Китае впервые после эпохи правления Мао Цзэдуна.

Санкции коснулись заместителя бюро издания в Китае, американского гражданина Джоша Чина, репортера, гражданина США Чао Дена и австралийца Филипа Вена. Им дано 5 дней на то, чтобы покинуть страну. При этом, как и большинство иностранных СМИ, Wall Street Journal недоступен в Китае. Власти КНР известны ограничениями и преследованиями журналистов. В ходе последнего визита в Китай канцлера Германии Ангелы Меркель на совместную пресс-конференцию лидеров двух стран не пустили всех немецких журналистов, которые работают в Китае.

Смотрите также:

Смотреть видео 12:44 Поделиться Лагеря для уйгуров в КНР: у DW есть доказательства репрессий Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Xxsr Лагеря для уйгуров в Китае: найдены шокирующие доказательства репрессий. DW Новости