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Кельн

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кельн".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Liquid Spirulina unter den Top-Innovationen auf der Lebensmittelmesse Anuga, der weltweit führenden Ernährungsmesse für Handel, Gastronomie und Außer-Haus-Markt, 2021 in der Koelnmesse. Köln, 08.10.2021

Вино из водорослей и другие съедобные диковинки на выставке Anuga (фотогалерея) 12.10.2021

Вкус в еде - это уже не главное. Самая большая в мире продовольственная выставка Anuga показывает, что сейчас действительно важно для продуктов питания. Приятного просмотра!
09.09.21*** v.l.n.r.: Kardinal Woelki, Abraham Lehrer von der Synagogengemeinde Köln und LVR-Direktorin Ulrike Lubek

Из Ватикана в Кельн доставили указ Константина Великого от 321 года (фото) 10.09.2021

В Кельне можно будет увидеть копию указа императора Константина Великого, изданного в 321 году - первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе.
18.05.2015 *** Das historische Rathaus am Prinzipalmarkt fotografiert am 18.05.2015 in Münster (Nordrhein-Westfalen). Foto: Friso Gentsch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию (фотогалерея) 23.08.2021

23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
Der Coquerel-Sifaka „Ziggy“ springt im Zoo im Madagaskarhaus von einem Baumstamm zu einem anderen. Die Coquerel-Sifakas „Ziggy“ und „Justa“, eine der seltentesten Affenarten der Erde, sind ab sofort erstmals in Europa im Kölner Zoo im Madagaskarhaus zu sehen. +++ dpa-Bildfunk +++

Где в Германии разводят сифак (фото) 24.06.2021

Сразу три европейских зоопарка стартовали программу по разведению очень редких приматов - сифак Кокереля. Эти фотографии сделаны в Кельне.

Vogelscheuchen stehen auf dem Feld einer Ackergemeinschaft am Stadtrand von Köln.

Кто охраняет огороды в Германии (фото) 28.04.2021

В начале сезона многие немецкие огородники первым делом заботятся о чучелах, не жалея старых вещей на обновки.

Die Plastik „Der Eichelbischof“ des Künstlers Jacques Tilly steht vor dem Dom in Köln. Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich anlässlich der digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu einer Protestveranstaltung vor dem Dom zusammengefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

Вместо епископской митры - головка полового члена (фото) 23.02.2021

Такое сатирическое изображение епископа с митрой в виде головки пениса до четверга можно увидеть перед Кельнским собором. В чем дело?
11.02.2021 Lorenz geht mit Pappnase auf der Maske vor dem Dom entlang. Wegen Corona fällt der Straßenkarneval in Nordrhein-Westfalen aus. +++ dpa-Bildfunk +++

Шутдаун в Германии. Карнавала не будет - да здравствует карнавал! (фото) 11.02.2021

В Германии пришло время уличного карнавала, но из-за пандемии на улицах будет пусто. Власти настоятельно призвали проявить благоразумие и оставаться дома.

Blick auf das Bordell Pascha. Über das von der Corona-Krise getroffene Pascha in Köln, Europas größtes Bordell, ist offiziell ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

В Германии обанкротился один из крупнейших борделей Европы (фото) 05.01.2021

Один из самых больших борделей Европы - кельнский "Паша" (Pascha) - заявил о банкротстве из-за пандемии.
Puppenspieler Charly Kemmerling hält am 21.09.2017 im Hänneschen Theater in Köln (Nordrhein-Westfalen) zwei Stockpuppen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Präsidenten der USA, Donald Trump, darstellen sollen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa ++

В Кельне придумали, как провести карнавальное шествие в пандемию (фото) 23.12.2020

Несмотря на пандемию, главное карнавальное шествие в Кельне должно состояться. Оно будет разыграно с помощью кукол, записано и показано по телевидению.

Eine Krabbe sitzt in einer Metallkiste. Mit einem ungewöhnlichen Fahrgast hatten es Beamte der Bundespolizei in einer Kölner S-Bahn zu tun: Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Zugführer am Dienstagmorgen eine rund zehn Zentimeter große Krabbe in einem Abteil seines Zuges.

Заяц с клешнями: в немецкой электричке задержали краба-безбилетника (фото) 09.12.2020

Такого вот ракообразного "зайца" обнаружил машинист поезда в Кельне во время осмотра вагонов.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland; Bahn-Präsentation; Bahnbeklebung; Christoph Seelbach Fotografie; KVB

"Шаломчик" - в Кельне появился трамвай со Звездой Давида (фото) 27.10.2020

В Кельне готовятся отметить 1700-летие еврейской жизни в Германии. Именно здесь находится самая старая еврейская община к северу от Альп.
Köln, Kölner Dom. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU028

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе 14.10.2020

140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.
Polizeibeamte sichern am 12.04.2017 in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) eine Straße. Knapp hinter der Straßensperre explodierten am Vorabend (11.04.) neben dem Mannschaftsbus der Fußballmannschaft von Borussia Dortmund drei Sprengsätze. Das Champions-League-Spiel in Dortmund war nach der Sprengstoff-Attacke mit zwei Verletzten kurzfristig abgesagt worden. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

Полиция обезвредила подозрительный предмет в поезде на западе ФРГ 03.10.2020

Картонная коробка была заполнена черным порошком, похожим на порох, а также болтами и гвоздями. Позднее специалисты установили, что находка не была взрывоопасной.

16.08.2006, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Frau nimmt Parfüm der Duftwassermarken 4711 Echt Kölnisch Wasser aus dem Regal. Kölner Physiker haben einen ungewöhnlichen Stern nach einem sehr bekannten Parfüm benannt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

S4711 - кельнские ученые назвали звезду в честь бабушкиного одеколона (фото) 19.08.2020

Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".

HANDOUT - 17.08.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Zwei Bundespolizisten hocken vor einem kleinen Hund. Der Hund war heute in Köln allein in eine S-Bahn eingestiegen. Hinweise auf den Halter oder sein Zuhause habe es nicht gegeben, das cremeweiße Tier habe kein Halsband getragen, teilte die Bundespolizei mit. Ein 22 Jahre alter Bahnreisender fing den Hund kurz nach dessen Zustieg am Haltepunkt Holweide ein und fragte, ob jemand wisse, wem er gehöre. Es habe ihm aber niemand helfen können. Am Kölner Hauptbahnhof stieg der Mann deshalb mit dem Hund aus und wandte sich an die Bundespolizei. Ein Bundespolizist habe schließlich über Facebook den Eigentümer ermitteln können. Wie der Hund zu der Bahnstation gekommen war, konnten die Beamten zunächst nicht sagen. Foto: ---/Bundespolizei Sankt Augustin/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Собака-безбилетница подружилась с немецкими полицейскими (фото) 18.08.2020

Эта собака-безбилетница решила самостоятельно прокатиться на электричке в Кельн, но оказалась в отделении полиции, где прекрасно провела время.
„REIZEND! Tanz in der Werbung” Jahresausstellung im Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs Köln | Laufzeit 11. Mai 2020 bis 28. Februar 2021 Fotografin: Eleonora Volodina (mit Genehmigung Deutsches Tanzarchiv Köln).

Танец в рекламе: дамы из балета пьют не только шампанское (фотогалерея) 21.07.2020

Рекламный бизнес давно оценил волшебную силу балета и других видов танца. Истории этого идеального союза сейчас посвящена выставка в Кельне.

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