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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кельн".
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Вкус в еде - это уже не главное. Самая большая в мире продовольственная выставка Anuga показывает, что сейчас действительно важно для продуктов питания. Приятного просмотра!
В Кельне можно будет увидеть копию указа императора Константина Великого, изданного в 321 году - первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе.
23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
Сразу три европейских зоопарка стартовали программу по разведению очень редких приматов - сифак Кокереля. Эти фотографии сделаны в Кельне.
В начале сезона многие немецкие огородники первым делом заботятся о чучелах, не жалея старых вещей на обновки.
Такое сатирическое изображение епископа с митрой в виде головки пениса до четверга можно увидеть перед Кельнским собором. В чем дело?
В Германии пришло время уличного карнавала, но из-за пандемии на улицах будет пусто. Власти настоятельно призвали проявить благоразумие и оставаться дома.
Один из самых больших борделей Европы - кельнский "Паша" (Pascha) - заявил о банкротстве из-за пандемии.
Несмотря на пандемию, главное карнавальное шествие в Кельне должно состояться. Оно будет разыграно с помощью кукол, записано и показано по телевидению.
Такого вот ракообразного "зайца" обнаружил машинист поезда в Кельне во время осмотра вагонов.
В Кельне готовятся отметить 1700-летие еврейской жизни в Германии. Именно здесь находится самая старая еврейская община к северу от Альп.
140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.
Картонная коробка была заполнена черным порошком, похожим на порох, а также болтами и гвоздями. Позднее специалисты установили, что находка не была взрывоопасной.
Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".
Эта собака-безбилетница решила самостоятельно прокатиться на электричке в Кельн, но оказалась в отделении полиции, где прекрасно провела время.
Рекламный бизнес давно оценил волшебную силу балета и других видов танца. Истории этого идеального союза сейчас посвящена выставка в Кельне.
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