Сад и гриль в Германии. Главные тренды сезона

В Кельне проходит spoga+gafa 2024 - выставка-ярмарка товаров для сада и барбекю. Это главный мировой смотр отрасли. Производители говорят о высоком спросе на уличные кухни и росте интереса к обустройству садов и террас.

В немецком Кельне проходит выставка-ярмарка товаров для сада и барбекю. Spoga+gafa 2024 - крупнейший мировой смотр отрасли. И праздник для любителей комфорта и отдыха. Мебель, инструменты и аксессуары для сада, средства для ухода за ним, цветы и растения, огромный выбор грилей всех видов, сопроводительных наборов и товаров, уличные кухни, оборудование для отдыха на природе и кемпинга - тут есть все, о чем можно мечтать. От массовой продукции до эксклюзива - практически на любой вкус и кошелек.

В ярмарке spoga+gafa принимают участие более 1800 компаний. Занята практически вся выставочная площадь. Это мероприятие ориентировано на специалистов, но открыто для всех: купить билет и познакомиться с новинками может любой желающий.

Производители постарались привести в Кельн все самое интересное и способное привлечь потенциальных покупателей. Это касается как дизайнерских решений и принципиально новых материалов, так и технических инноваций. При этом роль бережного отношения к ресурсам становится только значимее. Центральной темой ярмарки в этом году стали "Сады с ответственностью".

Outdoor-кухни - рост продаж на фоне пандемии

Шок, который вызвал COVID-19, остался в прошлом. Об этом говорят большинство участников выставки-ярмарки. При этом некоторые тенденции, появившиеся во время пандемии, наблюдаются до сих пор. Одна из них - из-за коронавируса многие стали чаще готовить дома. И, войдя во вкус, продолжают это делать. На этом фоне, в частности, сохраняется повышенный спрос на кухни, которые устанавливают на открытом воздухе.

На фоне пандемии в этом сегменте начался настоящий бум, рассказал DW Матиас Хогреве (Mathias Hogreve), руководитель отдела продаж немецкой компании Buschbeck. Раньше, по его словам, outdoor-кухни не представляли такого интереса с точки зрения бизнеса. Теперь же ситуация кардинально изменилась. По словам Матиаса Хогреве, люди готовы платить за удобство и качество. Нередко клиенты заказывают уличные кухни с использованием гранита и мрамора или других дорогостоящих материалов.

В тренде - модульные уличные кухни с газовым грилем Фото: E. Dozhina/DW

В Германии владельцы частных домов раньше часто обустраивали подвальное помещение, чтобы иметь возможность проводить там вечеринки или заниматься любимым хобби. Но их популярность - в прошлом. Немцы больше не прячутся в подвалах, отметил в беседе с DW представитель Niehoff Garden Виктор Петерс (Viktor Peters). Они хотят готовить на открытом воздухе и с максимальным комфортом. Компания производила уличные кухни и до пандемии, но в разгар кризиса продажи резко выросли и остаются по-прежнему высокими.

Ценник на комплексные модульные outdoor-кухни начинается, как правило, с нескольких тысяч евро. Но некоторые производители делают ставки на модульную систему. То есть можно купить только самое необходимое или то, что можно установить на небольшом пространстве. При этом докупить элементы можно и позже.

Гриль на любой вкус

Производители грилей и товаров для барбекю заняли на spoga+gafa два павильона из четырнадцати. И именно здесь царила самая непринужденная атмосфера - многие участники выставки демонстрировали свой товар в деле, привлекая любителей барбекю попробовать приготовленное на их глазах мясо, рыбу и другие продукты. А любителей побаловаться шашлычком в кругу семьи или друзей в Германии немало: примерно 40 процентов немцев готовят в сезон на гриле как минимум раз в две недели.

Некоторые производители устроили в павильонах и на площадках снаружи целые гриль-шоу, пригласив настоящих мастеров своего дела из разных стран.

Внедрение новых технологий и в сфере барбекю идет полным ходом. Американский производитель Weber, один из мировых лидеров рынка, делает упор на "умный" смарт-гриль. Интерес к этому решению проявляют все больше клиентов, рассказал в беседе с DW руководитель австрийской дочерней компании Даниэль Ипсер (Daniel Ipser). По его словам, включать гриль по-прежнему надо самому - такое решение принято из соображений безопасности, а вот управлять режимами, настройками, температурой можно теперь и с дивана. Для этого достаточно обычного смартфона. И людям это нравится.

При этом, как отметил Даниэль Ипсер, речь идет не только о приготовлении мяса - много внимания уделяется сбалансированному питанию. Поэтому все чаще немцы готовят на гриле овощи или заменители мяса. Причем делают это не только вечером и в выходные - в последнее время стало модно грилить и во время завтрака. Этому способствует и высокое предложение на электрогрили. Ведь в Германии, к примеру, только их и разрешено использовать на балконах и небольших террасах. И несоблюдение правил может дорого обойтись нарушителям.

Садовая мебель - все более высокого качества

На выставке представлен огромный выбор мебели для сада, террасы или балкона на любой вкус. При этом многие стенды напоминают скорее музей современного искусства. Но преобладают все же практичные решения. Сегодня люди уже не хотят довольствоваться пластиковыми стульями и лежаками, предпочитая комфорт и уют. Многие производители привезли в Кельн такие роскошные диваны, что их просто жаль оставлять под дождем и солнцем. Есть здесь и настоящие мягкие кровати для террас - с матрацами и подушками, быстро сохнущими на воздухе.

"Терраса сегодня стала играть роль второй жилой комнаты", - отметил в интервью DW трендвотчер Франк А. Райнхардт (Frank A. Reinhardt). По его наблюдению, мебель для сада уже настолько высокого качества, что и внутри дома она часто смотрелась бы гармонично. По словам бизнес-консультанта, мебели на террасах и балконах становится все больше, и она все более удобная и практичная.

Что касается цветовой гаммы, то в моду снова входит ранее доминировавший белый, уверен Франк А. Райнхардт. Но это касается, например, каркаса мебели. А мягкая обивка, как правило, однотонная, чаще всего белая, бежевая или коричневая, иногда - зеленая. Но этот цвет наверняка станет популярнее в ближайшие год-два, убежден трендвотчер. Он подчеркивает, что в моде - естественность. Обивочные ткани с орнаментом - скорее редкость, причем чаще они встречаются в верхнем ценовом диапазоне. Дерево используется реже, чем прежде, и часто - лишь как элемент декора.

На выставке много столов, диванов и стульев с закругленными краями, что тоже дает потребителям чувство уюта, констатирует Франк А. Райнхардт. Этот дизайнерский тренд перекликается с модной формой мебели для дома, которая была представлена на этих же выставочных площадях в Кельне на ярмарке Imm Cologne осенью 2023 года.

Комфортный отдых в тени

Еще один тренд - активная защита от солнца на террасе или балконе.

Павильоны и крытые террасы - тренд сезона на spoga+gafa 2024 в Кельне Фото: E. Dozhina/DW

Зонты, маркизы, навесы и павильоны - их выбор на выставке в Кельне огромен. И доля Китая в этом сегменте рынка весьма высока. При этом любители комфортного отдыха готовы все чаще платить за дополнительное оборудование. Так, некоторые павильоны или закрытые террасы можно сделать и климатизированными.

Террасы и балконы сегодня модно украшать живыми цветами и растениями. При этом специалисты рекомендуют выбирать одноцветные горшки. Также дизайнеры советуют высаживать растения и кусты для защиты от ненужных взглядов - вместо заборов. Тем, кому не позволяет место, могут выращивать декоративные деревья в кадках и горшках - это тоже в тренде. Самый модный "зеленый" аксессуар на участке - оливковое дерево.

Растения в неброских горшках - непременный аксессуар. И особенно - оливковые деревья Фото: E. Dozhina/DW

На выставке рекламируются также клетки и загоны для птиц и животных, которые можно установить в саду или на террасе. Домовладельцев, которые держат кур, в Германии можно встретить все чаще.

Особенно популярными становятся современные материалы, в том числе - полученные в результате ресайклинга. Тема бережного отношения к ресурсам остается для производителей центральной уже на протяжении нескольких лет, констатирует Франк А. Райнхардт.

18 июня 2024 года - последний день работы ярмарки. За три дня ее посетят, по прогнозам устроителей, около 30 тысяч человек. Выставка spoga+gafa - ежегодная. В 2025 году она стартует 22 июня.