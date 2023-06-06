Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Елену Колбасникову процесс в административном суде в Кельне 6 июня не испугал. "Я живу дальше и буду говорить правду. И в этом смысле считаю себя невиновной", - заявила 48-летняя Колбасникова в последнем слове. После приговора она добавила, что с решением не согласна и будет его оспаривать, но почему бы, мол, и не понести наказание "ради свободы Украины от нацистов", имея в виду действующие власти Украины.

Украинке Колбасниковой, живущей в Кельне и надеющейся "скоро" получить российский паспорт, грозило в Германии до трех лет тюрьмы или крупный денежный штраф (недавно мужчине в Гамбурге присудили выплатить 3000 евро за букву Z на стекле его машины). Но кельнский суд смягчил наказание, учтя, что мать двоих детей в настоящее время безработная, и потребовал 900 евро в качестве наказания за то, что 8 мая 2022 года на организованной самой Колбасниковой пророссийской демонстрации-автопробеге она высказалась в поддержку агрессивной войны РФ против Украины.

Колбасникова - лицо пророссийских акций в Германии

После приговора осужденная была возмущена и словно не понимала сути того, в чем ее признали виновной. "30 дней тюрьмы, или за каждый день я должна заплатить 30 евро. 900 евро в государственную казну за то, что с 2014 года убивают людей в Донбассе. Вот правда людей в Германии", - заявила Колбасникова по-русски для пришедших туда репортеров российского гостелевидения.

Сегодня Колбасникова, которую немецкие СМИ часто называют "фанаткой Путина" - это лицо прокремлевских активистов в Германии. Она организовала несколько крупных акций, и поэтому к нынешнему суду было приковано довольно много внимания. Еще за час до начала заседания к зданию суда подошли сторонники Колбасниковой и ее оппоненты. Противники развернули плакат "Путин и его нацисты убивают". Все желающие, включая журналистов, попасть в зал заседания, рассчитанный максимум человек на тридцать пять, не смогли. Сторонники пророссийской активистки до суда особой активности не проявили, если не считать того, что муж Колбасниковой Макс Шлунд (Max Schlund) был выдворен из зала суда после перепалки с одним из зрителей. Шлунд, как и его жена, в настоящее время безработный. Он потерял работу потому, что против него и его жены открыто, как минимум, еще одно уголовное дело в Германии - о нарушении санкций ЕС против России. Речь идет о сборе и передаче ими вещей воюющей в Украине армии РФ. Сам Шлунд, к слову, является офицером запаса российской армии, утверждает немецкая газета Bild.

Елена Колбасникова и Макс Шлунд, декабрь 2022 года Фото: REUTERS

Спор о том, где заканчивается свобода слова в Германии

Перед началом процесса судья попросила Колбасникову снять самодельную звезду Давида в цветах российского триколора, которую она нацепила себе на грудь (намек на популярную среди прокремлевской аудитории теорию, что "русские - это евреи ХХI века"). Взяв слово, Колбасникова постаралась убедить суд в том, что ее преследуют именно за политическую деятельность. Она заявила, что в интернете опубликовали ее личные данные и адрес проживания, а после угроз убийства в ее адрес ее взяли под государственную охрану. Она добавила, что дважды за последнее время потеряла работу и что живет на пособие по безработице, подрабатывая за не облагаемую налогами плату в 450 евро ("миниджоб").

Главной уликой против украинской прокремлевской активистки стало интервью изданию Bild 8 мая прошлого года, в котором Колбасникова сказала, что "Россия не агрессор" и что "у нее не было другого выхода" как вторгнуться в Украину - правда, она это актом агрессии не считает. Организованный ею автопробег и другие акции, по ее мнению, продолжают традиции "миротворческой" политики двух германских экс-канцлеров, Вилли Брандта и Герхарда Шредера. А свои высказывания Колбасникова назвала "личным мнением", на которое она имеет право в рамках действующей в Германии свободы слова. "Я за мир", - уточнила она.

Прокурор в своей речи постарался убедить подсудимую в том, что ее судят "не за то, что она считает классными Россию и Путина" или "критикует германские или украинские власти", и не за то, что она "организует пророссийские демонстрации". Там, где начинается одобрение преступлений, свобода слова заканчивается, добавил он. Военное вторжение России в Украину - это акт военной агрессии и образует по немецкому законодательству состав преступления, которое Колбасникова публично в интервью одобрила, заключил прокурор. Призывы к миру обвиняемой прокурор назвал "циничными".

Акция сторонников Колбасниковой после оглашения приговора суда в Кельне Фото: Mikhail Bushuev/DW

Адвокат Колбасниковой, праворадикальный политик Маркус Байзихт (Marcus Beisicht) как и сама подзащитная, настаивал на том, что на ее высказывания распространяется свобода слова, и потребовал признать его невиновной. "Она платит высокую цену за свою политическую активность", - добавил защитник.

Судья: обвиняемая одобряет агрессию РФ против Украины

Объясняя свое решение, судья в Кельне напомнила, что Россия ведет полномасштабную военную агрессию против Украины с применением всех конвенциональных видов вооружения, подвергает угрозе ее суверенитет и территориальную целостность и что публичное одобрение таких действий в Германии наказуемо. "Не все в Германии разрешено говорить, и не на все высказывания распространяется свобода слова", - заключила судья.

Адвокат Колбасниковой Маркус Байзихт после приговора пообещал немедленно оспорить решение первой инстанции и идти вплоть до самой последней инстанции, Конституционного суда ФРГ.

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