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Активистка оштрафована в ФРГ за поддержку войны в Украине

Михаил Бушуев | Евгений Жуков
1 ч. назад

Суд признал Елену Колбасникову, которую в немецких СМИ называют "фанаткой Путина", виновной в одобрении преступления - а именно агрессивной войны России против Украины. Она оштрафована на 900 евро.

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Елена Колбасникова на акции в Кёльне, приуроченной к Дню победы, 6 мая 2023 г.
Елена Колбасникова на акции в Кёльне, посвященной годовщине победы во Второй мировой войнеФото: DW

Суд в Кёльне во вторник, 6 июня, признал виновной и оштрафовал на 900 евро пророссийскую активистку Елену Колбасникову за поддержку войны РФ против Украины, передает корреспондент DW из зала суда. Колбасникову обвиняли в одобрении преступления. В частности, ей инкриминировали то, что во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она высказалась в поддержку агрессивной войны против Украины, уточнил ранее в интервью DW представитель суда.

В 2022 году проживающая в Кельне Елена Колбасникова организовала крупнейший в Германии автопробег в поддержку России, позже она участвовала в организации других пророссийских акций, в том числе 6 мая 2023 года. Уроженка Днепра обвинения в свой адрес отвергает и считает себя жертвой преследований со стороны немецких властей. СМИ в Германии часто называют Колбасникову "путинской фанаткой" или членом "фан-клуба Путина".

Елена Колбасникова на одной из пророссийских акций в Кёльне
Елена Колбасникова на одной из пророссийских акций в КёльнеФото: REUTERS

В конце марта, у Колбасниковой прошел обыск по подозрению в сборе денег и вещей для поддержки российской армии в Донбассе. По данным следствия, осенью 2022 года Колбасникова вместе с мужем Максом Шлундом (Max Schlund) посетила территорию Донбасса, контролируемую российской армией, и передала там военным РФ утепленные палатки, а также, вероятно, средства связи. Эти действия, если они будут доказаны, могут быть квалифицированы как нарушение запрета на вывоз и передачу товаров, подпадающих под санкции ЕС, за что грозит уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Также, согласно данным следствия, Елена Колбасникова и ее муж призывали своих сторонников вступать в ряды боевиков ЧВК "Вагнер" и публично демонстрировали букву Z. В Германии запрещена публичная демонстрация символов, которые ассоциируются с российским вторжением в Украину, в частности букв Z и V, георгиевской ленточки, а также флагов СССР и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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