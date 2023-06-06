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В ФРГ судят активистку за поддержку войны РФ против Украины

Михаил Бушуев
15 мин. назад

Уроженка Днепра Елена Колбасникова предстанет перед судом в Кельне. Ее обвиняют в одобрении агрессивной войны РФ против Украины. Ранее она организовала крупнейший в ФРГ автопробег и другие акции в поддержку России.

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Елена Колбасникова и ее супруг Макс Шлунд, 4 декабря 2022 года
Елена Колбасникова и ее супруг Макс Шлунд, 4 декабря 2022 годаФото: REUTERS

Елену Колбасникову во вторник, 6 июня, ожидает суд в Кельне из-за возможного публичного одобрения российского вторжения в Украину. Колбасникову обвиняют в нарушении ст. 140 п. 2 Уголовного кодекса ФРГ ("одобрение преступлений"). В частности ей инкриминируют то, что во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она высказалась в поддержку агрессивной войны против Украины, уточнил DW ранее представитель суда. Колбасниковой в случае признания виновной грозит до трех лет лишения свободы либо денежный штраф.

В 2022 году проживающая в Кельне Елена Колбасникова организовала крупнейший в Германии автопробег в поддержку России, позже она была соорганизатором других пророссийских акций, в том числе 6 мая 2023 года. Уроженка Днепра обвинения в свой адрес отвергает и считает себя жертвой преследований со стороны немецких властей. СМИ в Германии часто называют Колбасникову "путинской фанаткой" или членом "фан-клуба Путина".

Колбасникова в союзе с немецкими радикалами

В начала мая пророссийская активистка объединилась с немецкими правыми радикалами. Вместе с юристом и политиком Маркусом Байзихтом (Marcus Beisicht) и Андре Поггенбургом (André Poggenburg) она стала соруководительницей нового движения под названием "Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit" ("Пробуждение мира, солидарности, справедливости").

Елена Колбасникова на пророссийской акции в Кельне, 6 мая 2023 года
Елена Колбасникова на пророссийской акции в Кельне, 6 мая 2023 годаФото: DW

Все трое сооснователей участвовали в пророссийской демонстрации в Кельне 6 мая 2023 года. Поггенбург ранее был одним из ведущих функционеров правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии", но в 2019 году ушел из нее после ряда сделанных им заявлений расистского характера.

Другое дело против пророссийской активистки - за помощь армии РФ

Судебное заседание в Кельне по делу об оправдании российской агрессии было изначально назначено на 29 марта, но его перенесли на 6 июня. Вероятно, по той причине, что незадолго до даты слушаний, 27 марта, у Колбасниковой прошел обыск - уже по другому поводу. Ее подозревают в том, что вместе с мужем Максом Шлундом (Max Schlund) она собирала в Германии деньги и вещи для поддержки российской армии в Донбассе, как подтвердили в кельнской прокуратуре.

По данным следствия, осенью 2022 года Колбасникова вместе с мужем посетила контролируемую российской армией территорию Донбасса и передала там военным РФ утепленные палатки, а также, вероятно, средства связи. Если это будет доказано, то станет нарушением запрета на вывоз и передачу товаров, подпадающих под санкции ЕС, за которое грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Также, согласно данным следствия, Елена Колбасникова и ее муж призывали своих сторонников вступать в ряды боевиков ЧВК "Вагнер" и публично демонстрировали букву Z. В Германии запрещена публичная демонстрация символов, которые ассоциируются с российским вторжением в Украину, в частности букв Z и V, георгиевской ленточки, а также флагов СССР и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Смотрите также:

Пророссийский автопробег в Кельне: за и против

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