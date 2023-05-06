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Активисты с флагами Украины и Армении, а также бело-красно-белыми и бело-сине-белыми флагами на акции в Кельне
Проукраинские активисты на акции в КельнеФото: DW
ОбществоГермания

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Анастасия Аринушкина
21 мин. назад

На западе Германии вновь провели автопробег в поддержку РФ. Этой акции противостояли не только проукраинские активисты, но и немецкие антифашисты. Репортаж DW.

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Субботним днем 6 мая в центре Кельна собрались около сотни человек - украинцы, белорусы и антивоенно настроенные россияне. К митингу все готово, но участники не начинали акцию, ожидая, когда покажется пророссийское шествие. В этот день прошел очередной автопробег ко Дню Победы за "мир с Россией": его участники в машинах с флагами РФ, СССР и самопровозглашенной "ДНР" выехали из Леверкузена в Кельн - здесь у них запланирована акция "Бессмертный полк".

Именно акция в поддержку РФ и стала причиной, по которой организация "Свободная Россия NRW" (Freies Russland NRW) решила провести ответный митинг: "Память против победобесия". "Мы выступаем против традиции "победобесия", которая является одной из причин этой агрессивной войны (России против Украины. - Ред.). Потому что вместо памяти о жертвах, вместо поминовения миллионов людей, которые погибли на этой войне, идет пропаганда войны", - говорит Юрий Никитин, председатель правления Freies Russland NRW.

Наконец, на горизонте появилось шествие с флагами и портретами ветеранов. Проукраинские активисты включили "Червону калину", полицейские достали шлемы. Впрочем, до эскалации не дошло: на площади по-немецки скандировали "Память против победобесия!", предводительница пророссийского марша в пилотке в ответ прокричала в мегафон "Спасибо деду за победу!" и "Позор Украине". Через две минуты шествие скрылось вновь.

"Фан-клуб Путина": кто организует пророссийские акции

Одна из лидеров прокремлевских активистов в Германии Елена Колбасникова
Елена Колбасникова на акции в Кельне, 6 мая 2023 годаФото: DW

Женщина с мегафоном - Елена Колбасникова, одна из лидеров прокремлевских активистов в Германии. В прошлом году года она также организовала автопробег в поддержку России. Выступая в тот день на демонстрации, Колбасникова сказала: "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине". После этого прокуратура Кельна начала расследование: россиянку обвиняют в одобрении агрессивной войны против Украины. Женщине грозит штраф или срок до трех лет.

Уголовное дело не помешало Елене вновь организовать аналогичный автопробег. Соорганизатором акции стал ультраправый политик Маркус Байзихт (Markus Beisicht), также в ней принял участие Вячеслав Зевальд (Wjatscheslaw Seewald) - администратор Telegram-канала Putin Fanclub (42 тысячи подписчиков). Перед автопробегом они провели митинг в Леверкузене, на котором призывали к "миру с Россией", а также выступили с призывом противостоять Украине, где "большинство контролируется мелкой кликой, нацистами, пробравшимися во власть". "Мы в большинстве", - заявил Зевальд с импровизированной сцены примерно двум сотням собравшихся.

Полицейские и активисты с флагами Украины на акции в Кельне
Полицейские и проукраинские активисты на акции в КельнеФото: Ying Tang/NurPhoto/IMAGO

На акции также присутствовали несколько десятков полицейских. Организаторам было выдано предписание, что на митинге недопустимы слова солидаризации с войной РФ против Украины, заявил представитель полиции Кельна Кристоф Гиллес (Christoph Gilles). Позже выступления спикеров обещали проверить - не содержат ли они противозаконных высказываний.

Кельнский музей - против пророссийской акции

Конечный пункт шествия в поддержку России - Кельнский центр документации периода национал-социализма (NS-Dokumentationszentrum, NS-DOK). Это музей-мемориал, посвященный памяти жертвам нацизма, который находится в бывшей штаб-квартире Кельнского гестапо.

Колбасникова и Байзихт даже направили в NS-DOK письменный запрос с просьбой провести возложение цветов во внутреннем дворике музея "в честь Дня Победы над фашизмом". Возмущенное руководство центра отказало. "Мы считаем это провокацией", - подчеркнула сопредседательница фонда при NS-DOK Клаудия Вёрманн-Адам (Claudia Wörmann-Adam). Она объяснила, что в Кельне есть мемориал в память о советских гражданах, убитых нацистами, и до войны с Украиной там проходило официальное возложение венков. "Но это место никогда не предназначалось для этого", - указала Вёрманн-Адам, подчеркивая, что памятные мероприятия в этом музее проводили только бывшие узники Кельнского гестапо.

Но главная причина отказа - в правых взглядах организаторов пророссийской акции. И хотя Колбасниковой и Байзихту запретили проход в сам музей, они решили завершить свое шествие перед зданием. Фонд призвал запретить демонстрацию, открытое письмо подписали более 40 организаций. Однако в полиции Кельна мероприятие запрещать не стали, подчеркнув, что в Германии каждый имеет право на свободу выражения.

"Нацисты, вон!" - с обеих сторон

Акция против пророссийского шествия около Кельнского центра документации периода национал-социализма
Акция против пророссийского шествия около NS-DokumentationszentrumФото: DW

Тогда фонд при музее решил провести свою акцию протеста. У здания собрались несколько сотен антифашистов. К ним присоединились и участники проукраинской акции. Несмотря на ливень, они ждали появления пророссийского шествия. Как только те появились из-за угла, их встретили криками: "Нацисты, пошли вон! Нацисты, пошли вон!"

В первый момент пророссийские ряды встали в замешательстве. Кто-то предложил драться. "Нет, мы не будем драться", - отвергла предложение Елена Колбасникова. Повернувшись к протестующим, она тоже закричала им в ответ: "Нацисты, пошли вон!" Потом добавила: "Украинские нацисты, пошли вон!" Затем толпа за ее спиной начала скандировать: "Россия! Россия! Россия!"

Крики "Нацисты, вон!" с обеих сторон не утихали несколько минут. Между протестующими стояли кордоны полицейских. Посовещавшись, пророссийские активисты решили возложить цветы прямо у заграждения - пройти к NS-DOK невозможно. После этого демонстранты с георгиевскими ленточками и пилотками свернули на прилегающую улицу и удалились. Двое мужчин вернулись и забрали цветы. Как стало ясно из их слов, вернувшиеся опасались, что цветы заберут участники акции, организованной фондом при кельнском музее.

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