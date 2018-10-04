Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе

Около Кельнского собора почти всегда дует ветер, даже когда вокруг - абсолютный штиль. Воздушные потоки, натыкаясь здесь на 157-метровые готические башни, устремляются вниз, встретив столь неожиданную преграду на пологой рейнской равнине. Средневековый великан стоит в окружении двенадцати древних романских церквей Кельна, словно застывших вокруг него в вечном хороводе. Самая видная из них - Большой Святой Мартин на берегу Рейна в Старом городе. На момент окончания строительства в 1880 году, длившегося более шести столетий, он несколько лет был самым высоким сооружением в мире, позже уступив этот рекорд своего времени американскому Монументу Джорджа Вашингтона.

Сейчас ежегодно в Кельнском соборе бывает около шести миллионов туристов со всего мира, то есть в среднем - более полутора десятка тысяч ежедневно. Он является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии и включен в список Всемирного наследия. Когда и почему решили построить здесь этот храм, до сих пор поражающий воображение своими масштабами?

В Средние века Кельн считался одним из самых великолепных городов Западной Европы. Он был центром деловой активности, где пересекались потоки товаров, перевозимых по Рейну и по суше. Здесь можно было найти почти все, что где-либо производилось и что могло служить для обмена и продажи. Город входил в Ганзейский союз и мог позволить себе возвести такую большую церковь, но одного этого для возникновения столь грандиозных планов было все же недостаточно.

Фотогалерея: Самая посещаемая достопримечательность Германии

Кельнский собор. Взгляд со стороны 770 лет назад, 15 августа 1248 года, был заложен фундамент готического Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии и одной из наиболее часто фотографируемых.

Кельнский собор. Взгляд со стороны "Большое видится на расстоянье"... Последуем совету Сергея Есенина и посмотрим на Кельнский собор. Сначала - со стороны, а потом, в другой раз, также заглянем внутрь. Собор, действительно, видно издалека - например, из заповедника Ванская пустошь под Кельном и... заходящих на посадку самолетов.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Вид на Кельн и недостроенный собор с деревянным краном на южной башне в середине XVI века. Собор находится справа. В центре возвышается романская церковь Большой Санкт-Мартин, чуть левее - башня Старой ратуши.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Без такой или примерно такой фотографии Кельн сейчас не покидает ни один уважающий себя блогер. "Классический" вид на собор открывается с противоположного берега Рейна, где несколько лет назад построили прогулочный бульвар и широкие террасы.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Во время Второй мировой войны в Кельнский собор попало около семидесяти бомб, большинство из которых сбрасывали над соседним городским вокзалом. Храм получил повреждения, но уцелел.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Фрагмент западного фасада и главного портала Кельнского собора со скульптурными изображениями библейских святых и фигурами ангелов.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Эта фотография была сделана в 1967 году во время церемонии прощания с первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Раньше к главному входу вели ступени, но в результате реконструкции 1970 года они исчезли, а перед храмом появилась пешеходная зона - Соборная площадь.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Так выглядит средняя часть западного фасада с филигранными сводчатыми окнами.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Разглядывать фасады Кельнского собора можно бесконечно, при этом обнаруживая все новые и новые фигуры, например, такую гаргулью - водосток в виде кабана.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Кстати, о воде. Главная немецкая река, на левом берегу которой возвышается этот храм, имеет привычку иногда выходить из берегов, но до собора воды Рейна никогда не добирались и вряд ли доберутся, так как он возведен высоко - на холме. Перед нами - фотография 1870 года.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В свою очередь, этот снимок сделан примерно через сто лет - во время рейнского наводнения в феврале 1970 года. Как видно, первые этажи в Старом городе были затоплены наполовину.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В Кельне сейчас насчитывается семь мостов через Рейн. Два - железнодорожных и пять - автомобильных. Автомобильные мосты покрашены особой зеленой краской - кельнской мостовой (Kölner Brückengrün), характерный цвет которой придает оксид хрома (III). На фотографии - одна из соборных башен и мост Северинсбрюкке.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Кельнский собор - не только самая посещаемая достопримечательность Германии, но и популярный мотив для открыток и сувениров. Эту карточку нужно держать перед источником света, тогда свет появится в окнах собора, а на небе взойдет месяц.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В строительной мастерской собора (Dombauhütte) сейчас работает около шестидесяти человек - каменотесов, реставраторов, кровельщиков, плотников, электриков. Среди них есть даже кузнец. Обычно на одной из башен висят строительные леса, но на этой фотографии их не видно - они просто были с другой стороны.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В 2013 и 2016 годах на башни по строительным лесам забирались руферы. Акции эти были не только нелегальными, но и представляли угрозу для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и для прохожих внизу. Меры охраны были усилены, а спецназ недавно провел даже специальные тренировки...

Кельнский собор. Взгляд со стороны Эта фотография была сделана во время учений полицейского спецназа в июле 2018 года, в которых принимали участие команды из Германии, Швейцарии и Нидерландов.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Зачем забираться на башни собора, если он и так прекрасен в любую погоду и с любого расстояния, например, в один из туманных дней, столь характерных для Рейнской области?

Кельнский собор. Взгляд со стороны Высота башен этого готического храма составляет 157 метров. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В 1996 году Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта международная организация, в частности, следит за тем, чтобы в городе не возводили здания, которые могли бы закрыть вид на собор.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В нашей следующей галерее мы заглянем внутрь храма, а пока полюбуемся этой фотографией, сделанной во время одного из многочисленных лунных затмений, которые этот храм видел за свою многовековую историю. Автор: Максим Нелюбин



В середине XIII века практически все значительные церкви Кельна были отстроены заново в романском стиле. Лишь тогдашний собор сохранял черты эпохи поздних Каролингов. Он находился на месте более ранних церквей и предшествовавшего им храма Меркурия Августа, построенного примерно в 50 году нашей эры основателями города - древними римлянами. В начале IV века в период быстрого распространения христианства первый известный по имени кельнский епископ Святой Матернус распорядился соорудить на территории римского храма баптистерий - небольшую церковь для проведения обрядов крещения.

Примерно через пять столетий в начале IX века здесь заложили новую трехнефную базилику, взяв за образец раннехристианский собор святого Петра в Риме. Этот кельнский храм был освящен в 870 году. Позже к нему добавили еще два боковых нефа. В свою очередь, фундамент нынешнего готического собора был заложен на этом месте 15 августа 1248 года. В середине XII века из Милана в Кельн были перевезены мощи трех волхвов или королей, как их называют католики и протестанты, которые первыми пришли с дарами к новорожденному младенцу Христу. Естественно, что для хранения этих священных реликвий, а также для приема многочисленных паломников необходимо было соорудить достойное здание.

Романский стиль и готика

Новый собор начали строить не в романском стиле, распространенном тогда в Германии, а в новом - готическом. Неясно, что побудило первого зодчего собора - мастера Герхарда обратиться именно к французской готике, тем не менее, совершенно очевидно, что за образец он взял собор в Амьене. Отметим, что само название готического стиля появилось гораздо позже - после того, как известный историк искусства Джорджо Вазари, живший в эпоху Ренессанса, пренебрежительно назвал средневековое зодчество архитектурой готов, то есть германских варваров.

Реализация столь масштабного проекта требовала больших финансовых средств, поэтому стройка затянулась, а в середине XVI века вообще была остановлена. В Европе уже наступила эпоха Просвещения. Незавершенный готический храм по новым тогдашним временам выглядел безнадежно старомодным. Так он простоял еще триста с лишним лет. Середина храма отсутствовала, но алтарная часть была готова и освящена, в ней проводились службы.

Деревянный кран, последний раз поднявший груз на недостроенную Южную башню в 1560 году, так и продолжил стоять на ней без дела и постепенно превратился в один из городских символов. Он вошел в историю, оставшись на многочисленных гравюрах и картинах. Лишь в 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV) и кардинал Иоганнес фон Гейсель (Johannes von Geissel) второй раз в истории собора заложили его... первый камень - на той самой недостроенной башне.

Немалую роль в том, что строительство возобновилось, сыграли представители немецкого романтизма. Эпоха романтизма пробудила в Германии интерес ко всему средневековому. В моду вошло восстановление развалин и воспевание древних красот в литературе и живописи. Одним из главных сторонников идеи был кельнский искусствовед и коллекционер Сюльпи Буасере (Sulpiz Boisserée). Считается, что именно он убедил прусского короля финансировать завершение собора.

Фотогалерея: Золотой реликварий трех волхвов и другие достопримечательности Кельнского собора

Кельнский собор внутри В предыдущий раз мы посмотрели на Кельнский собор со стороны. Сегодня заглянем внутрь - последуем примеру 20-30 тысяч человек, посещающих его... ежедневно. Эта фотография была сделана перед главным порталом в один из праздников. Во время ежедневных служб основная часть собора для туристов закрыта - можно зайти только в переднюю часть, соблюдая надлежащую тишину.

Кельнский собор внутри Так выглядит центральный неф Кельнского собора. Высота - 43,35 метра. Высота двух боковых нефов достигает почти 20 метров. Время реверберации в соборе, то есть постепенного уменьшения интенсивности звука при многократных (вернее - многотысячных) эхо, составляет целых 13 секунд.

Кельнский собор внутри Если долго разглядывать готические своды, может закружиться голова. На этой фотографии виден один из здешних органов. Всего их в соборе - четыре: два - малых и два - больших. Они используются во время служб и концертов органной музыки.

Кельнский собор внутри Готический собор был заложен в Кельне в 1248 году на месте старой романской церкви. Необходимость в строительстве нового храма возникла после того, как в 1164 году сюда из Милана доставили мощи трех королей (или царей, как их также называют), приходивших поклониться с дарами младенцу Христу. Золотой реликварий для них был изготовлен в 1181-1225 годах.

Кельнский собор внутри Мельхиор, Каспар и Бальтазар - так их принято называть в западноевропейской традиции, хотя в Евангелии имена не упоминаются. В православной традиции этот сюжет называют поклонением волхвов - мудрецов с востока. Реликварий изготовлен из дубового дерева, золота, серебра и меди. Общий вес - около 500 килограммов. Помимо трех королей на нем изображены другие библейские святые.

Кельнский собор внутри "Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну". Так эта сцена изображена на позднеготическом Алтаре трех королей, созданном в 1451 году кельнским мастером Штефаном Лохнером по заказу городского совета.

Кельнский собор внутри Особое внимение посетителей-фотографов привлекают витражи - старые и новые. Некоторые из них мы еще увидим. Общая площадь окон этого храма составляет около 10 тысяч квадратных метров, что примерно равно одному футбольному полю - если, конечно, такое наглядное сравнение в данном случае вообще уместно.

Кельнский собор внутри Например, так выглядит "Пиксельный витраж", подаренный храму Герхардом Рихтером - жителем Кельна и самым дорогим современным немецким художником. Он занял место витражей, уничтоженных во время Второй мировой войны. Создан из 11263 стеклянных квадратов 80 разных цветов и оттенков.

Кельнский собор внутри В северном боковом нефе находится эта фигура Девы Марии XVII века. Перед ней всегда горит много свечей, а вокруг расположены многочисленные дары за несколько столетий. Преподносить этому изображению Богородицы украшения - давняя кельнская традиция.

Кельнский собор внутри В этом реликварии хранится материя, пропитанная каплей крови Иоанна Павла II. Реликвия была подарена собору в 2013 году, но позже украдена. В 2017 году бывший личный секретарь папы - кардинал Станислав Дзивиш передал Кельну другую такую реликвию - взамен утраченной. После причисления Иоанна Павла II к лику святых для их изготовления использовали пробы крови, бравшиеся для медицинских обследований.

Кельнский собор внутри Как мы уже отмечали, общая площадь окон Кельнского собора составляет 10 тысяч квадратных метров. Из них около 1,5 тысяч квадратных метров приходится на средневековые витражи. Этот посвящен вдохновителю крестовых походов - французскому монаху Бернарду Клервоскому. Он был изготовлен в 1524-1525 годах.

Кельнский собор внутри Примерно каждый десятый посетитель Кельнского собора также поднимается на смотровую площадку Южной башни, в общей сложности - около 600 тысяч человек в год. Чтобы насладиться видом на Старый город и окрестности Кельна, нужно преодолеть 533 ступени... Автор: Максим Нелюбин



Примерно за двадцать лет до этого - в 1823 году в Кельне вновь создали соборную строительную артель (нем. Dombauhütte), которая занялась самыми необходимыми ремонтными работами. Недостроенный храм сильно пострадал в годы французской оккупации, как, впрочем, многие церкви или монастыри, закрытые и распущенные наполеоновскими властями. Собор французы деградировали до статуса приходской церкви. Архиепископское управление вообще перенесли в Ахен. Некоторое время в соборе размещался лазарет для австрийских солдат, которые сожгли в печах почти всю деревянную обстановку и резные украшения.

Видные представители немецкого романтизма входили в ближний круг будущего прусского короля Фридриха Вильгельма IV, когда он был еще кронпринцем. Уже в 1814 году они начали убеждать его в необходимости такого проекта - сразу после случайной находки оригинальных строительных планов, изготовленных преемником и помощником первого соборного зодчего через 32 года после закладки первого камня. Часть планов обнаружил плотницкий подмастерье во время ремонта чердака гостиницы в Дармштадте. Через два года еще несколько листов нашли в Париже. В какой-то момент они попали к придворному архитектору прусского двора, который тоже вынашивал идею достроить готический памятник.

Эстетические порывы немецких романтиков не были единственной причиной, убедившей монарха. Имелся и политический резон. Протестантские прусские власти решили завершить постройку католического храма, чтобы продемонстрировать недоверчивым рейнским католикам (область после поражения Наполеона отошла к Пруссии) свои добрые намерения и религиозную терпимость.

Только на достройку обеих башен собора ушло в общей сложности и в переводе на современные деньги около миллиарда евро. Две трети средств собрали с помощью специальной лотереи. Оставшаяся часть поступила из прусской казны.

Национальный символ

При всей религиозной терпимости со стороны прусского престола, отношения между королем-протестантом и кельнскими католическими иерархами были напряженными. Фридрих Вильгельм IV не хотел делать им такой подарок, а собор считал не только религиозным, но и новым национальным символом - символом объединения немецких земель. Он прибег к законодательным уловкам и в качестве владельца достроенного Кельнского собора в городском земельном кадастре был записан... сам Кельнский собор.

В 1842 году простоявший несколько веков без дела деревянный кран на недостроенной Южной башне снова заработал. Без особых проблем. Помимо кельнского архитектора Эрнста Фридриха Цвирнера (Ernst Friedrich Zwirner) в работе над проектами оформления фасадов участвовал один из самых знаменитых немецких архитекторов той эпохи Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel), а также лично прусский король.

В 1880 году, то есть через 632 года после закладки фундамента, строительство собора было завершено. Впрочем, строительные работы в соборе продолжаются постоянно. В Кельне даже существует поверье, что, как только собор будет завершен, наступит конец света.

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