 Карантин в китайском Ухане предотвратил 700 тысяч заражений коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2020

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Мир

Карантин в китайском Ухане предотвратил 700 тысяч заражений коронавирусом

Ученые из КНР, США и Британии полагают, что жесткие меры в Ухане позволили другим регионам КНР выиграть время в борьбе с эпидемией. Благодаря карантину удалось пресечь цепочки распространения вируса, указали они.

Рабочие в Ухане готовятся к дезинфекции вокзала

Рабочие в Ухане готовятся к дезинфекции вокзала

Жесткий карантин, введенный в китайском городе Ухань в самом начале пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2, позволил предотвратить до 700 тысяч случаев заражения и значительно затормозить распространение инфекции. К такому выводу пришла группа ученых из Китая, США и Великобритании, обнародовавших свои наблюдения в статье для научного журнала Science во вторник, 31 марта.

По словам ученых, первые 50 дней карантина в Ухане позволили другим городам в КНР выиграть ценное время для подготовки собственных ограничительных мер. По данным на 19 февраля, в Китае на 50-й день после начала эпидемии было зарегистрировано 30 тысяч случаев заражения коронавирусом, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

"Проведенный нами анализ позволяет заключить, что без карантина в Ухане и общенациональных антикризисных мер за пределами этого города на тот момент было бы свыше 700 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Введенные в КНР механизмы контроля, очевидно, оказались эффективными, поскольку они позволили успешно пресечь цепочки распространения инфекции", - констатировал ученый из Оксфордского университета Кристофер Дай.

Эффективные антикризисные меры в Китае

Для исследования каналов распространения коронавируса ученые использовали сводки о заболеваемости, информацию от органов здравоохранения и данные мобильных телефонов. "Отслеживание локации мобильных телефонов принесло исключительно интересный новый вид данных. Проведенный анализ выявил исключительно масштабное сокращение передвижений после введения запрета на поездки 23 января 2020 года", - отметил другой соавтор статьи - биолог Оттар Бьёрнстад из американского университета Пенн Стейт в Пенсильвании.

На основании этих данных ученые подсчитали, какого количества случаев заражения удалось избежать в других городах КНР благодаря карантину в Ухане. Когда власти в Пекине более двух месяцев тому назад заблокировали многомиллионный Ухань, мировая общественность назвала это драконовской мерой в борьбе против коронавируса. На сегодняшний день карантин и другие ограничения в передвижениях уже действуют в отношении почти половины населения Земли.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире на данный момент зарегистрировано более 860 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе более 42 тысяч - с летальным исходом.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

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    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

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  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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