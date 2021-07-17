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Каннский кинофестиваль

Director Julia Ducournau holds the Palme d'Or for the film 'Titane' during the awards ceremony at the 74th international film festival, Cannes, southern France, Saturday, July 17, 2021. (AP Photo/Vadim Ghirda)

"Золотую пальмовую ветвь" Канн получила драма "Титан" Джулии Дюкорно 17.07.2021

В Каннах назвали победителей 74-го кинофестиваля. Француженка Джулия Дюкорно стала второй в его истории женщиной-режиссером, чье творение удостоилось главного приза. Среди награжденных есть россияне.
July 10, 2021, Cannes, Provence Alpes Cote d'Azur, France: Kira KOVALENKO attends the screening of 'Flag Day' by Sean PENN during the 74th annual Cannes Film Festival on July 9th 2021 in Cannes, France (Credit Image: Â© Mickael Chavet via ZUMA Wire

Режиссер из РФ получила главный приз второй по значимости программы Канн 16.07.2021

Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко рассказывает о живущей в Северной Осетии семье со строгим отцом. Драма удостоена главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über den Film 'Where is Anne Frank' von Ari Folman verwenden!*** via stuart.braun@dw.com 'Where is Anne Frank': Animation debuts at Cannes A response to rising antisemitism and Holocaust denial around the world, Israeli director Ari Folman's animated re-imaging of Anne Frank's diary and life also addresses the contemporary struggles of young refugees. Rights: Purple Whale Films

Мультик про Анну Франк в Каннах, или Как рассказать детям про Холокост? 16.07.2021

"Where is Anne Frank?" - полнометражная анимация про Анну Франк от режиссера "Вальса с Баширом", израильтянина Ари Фольмана. На Каннском кинофестивале фильм произвел фурор.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Workers set up a giant canvas of the official poster featuring Spike Lee on the facade of the festival palace, ahead of the opening ceremony of the 74th Cannes Film Festival, in Cannes, France, July 4, 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY

Неожиданный успех в Каннах: Россия зашла через "черный ход" 06.07.2021

"Все хотят смотреть о том, как в богом забытом месте выживают люди". Как объяснить, что на главный фестиваль мира позвали много российского кино?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** The 74th Cannes Film Festival - The Palme d'Or Award - Cannes, France, July 5, 2021. A Chopard representative displays the Palme d'Or, the highest prize awarded to competing films, during an interview before the start of film festival. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY

Канны-2021: намного больше, чем Канны (фотогалерея) 06.07.2021

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Members of the public take a swim in the sea in front of the Carlton hotel ahead of the 74th international film festival, Cannes, southern France, July 5, 2021. The Cannes film festival runs from July 6 - July 17, 2021. (AP Photo/ Brynn Anderson)

Каннский кинофестиваль - 2021 06.07.2021

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата.
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow steht am 13.11.2015 vor dem Opernhaus in Stuttgart (Baden-Württemberg). Serebrennikow inszeniert in Stuttgart die Oper Salome, die am 22.11.2015 Premiere feiert. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu lsw Korr: Kirill Serebrennikow inszeniert Oper Salome vom 19.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Фильм Серебренникова вошел в основную программу Каннского фестиваля 03.06.2021

Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова основана на романе-бестселлере Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

BEANPOLE, (aka DILDA), from left: Vasilisa Perelygina, Viktoria Miroshnichenko, 2019. ph: Liana Mukhamedzyanova / © Kino Lorber / courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Женский взгляд на войну: как оценили "Дылду" в Германии 22.10.2020

22 октября в немецких кинотеатрах выходит фильм Кантемира Балагова "Дылда". Что говорят о нем в Германии?
+++ACHTUNG: Verwendung des Pressebildes nur im Zusammenhang mit der aktuellen journalistischen Berichterstattung über die Ausstellung 4 REAL & TRUE. Wim Wenders. Landschaften. Photographien (Laufzeit: 18.04.2015 - 16.08.2015)+++ Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf. Wim Wenders, Foto: Peter Lindbergh, 2015

Вим Вендерс: лучшие картины великого немецкого режиссера 14.08.2020

Сегодня ему исполнилось 75. Завораживающие ракурсы, безупречные кадры, эмоциональные истории, - Вим Вендерс относится к числу величайших мастеров кино.
12.05.2020, Frankreich, Cannes: Eine Frau mit Stoff-Mundschutz geht auf dem Platz vor dem Austragungsort des Filmfests über ein Bild der Goldene Palme, dem Preis des Filmfestes. Die Filmfestspiele von Cannes beginnen nicht wie geplant am 12.05.2020. Die 73. Ausgabe des Festivals ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden und ist Teil der weltweiten Einschränkungen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen. Trotzdem möchten die Organisatoren ihren Einfluss nutzen und mit einer Art Gütesiegel Filme unterstützen. Foto: Daniel Cole/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Канны: стриминг вместо дефиле 26.06.2020

Престижный Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса. Но кинорынок работал. Что такое Marché du Film и для чего он нужен?
dpatopbilder epa04750427 Photographers line the red carpet as guests for the screening of 'The Lobster' during the 68th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 15 May 2015. The movie is presented in the Official Competition of the festival which runs from 13 to 24 May. EPA/SEBASTIEN NOGIER .Film; CINEMA; Film; Fotografen; Presse; Medien; Pressefotografen; film; movie; Media; the_press; press; printing press

Кинофестивали в эпоху короны 14.05.2020

Обычно в это время на Лазурном берегу Франции проходит самый важный в мире киносмотр. Но из-за коронавируса Канны полностью отменили. Другие фестивали находят альтернативы и извлекают из кризиса пользу для будущего.
Cinéma de la plage Image Credit : Christophe Bouillon / FDC

Каннского кинофестиваля в 2020 году не будет 10.05.2020

Каннский фестиваль в этом году не состоится. Ни в реальном, ни в виртуальном виде. Фильмы из его программы можно будет увидеть на осенних кинофестивалях.
72nd Cannes Film Festival - Closing ceremony - Cannes, France, May 25, 2019. Director Bong Joon-ho, Palme d'Or award winner for his film Parasite (Gisaengchung), reacts. REUTERS/Eric Gaillard

"Золотую пальмовую ветвь" Канн получил фильм "Паразиты" из Южной Кореи 25.05.2019

Жюри Каннского кинофестиваля единогласно решило наградить социальную сатиру режиссера Пон Чжун Хо, которая рассказывает о жизни бедной семьи, получившей работу у богачей.
ARCHIV - Blick durch das Palmen-Symbol des Internationalen Filmfestivals von Cannes auf den Hafen der Stadt an der Cote d' Azur (Archivfoto vom 12.05.2009). Das Filmfestival gilt als das bedeutendste weltweit. 2012 findet das Filmfest zum 65. Mal statt. Foto: IAN LANGSDON (Themenpaket Cannes - zum 16. Mai - Hintergrund - «Das Filmfestival Cannes» vom 09.05.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз на Каннском фестивале 25.05.2019

Награда за лучшую режиссуру в конкурсе авторского кино "Особый взгляд" была присуждена фильму Кантемира Балагова "Дылда". Это уже вторая награда режиссера в Каннах.
US actress and member of the Feature Film Jury Kristen Stewart walks barefoot on the red carpet after she remove her shoes as she arrives on May 14, 2018 for the screening of the film BlacKkKlansman at the 71st edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France. (Photo by Loic VENANCE / AFP) (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

Восемь главных интриг Каннского фестиваля 14.05.2019

Получился ли горячий, поданный в последнюю секунду фильм Тарантино? Как Николай Комягин из группы Shortparis снова оказался в Каннах? И где же немцы?
Kantemir Balagov, Darya Zhovner posing at Tesnota photocall held at the Palais Des Festivals on May 24, 2017 in Cannes, France as part of the 70th Cannes Film Festival. Photo by David Boyer/ABACAPRESS.COM |

На Каннском фестивале покажут российский и украинский фильмы 18.04.2019

Ленты "Дылда" Кантемира Балагова и "Домой" Наримана Алиева вошли во вторую по значимости программу Каннского фестиваля - "Особый взгляд". В основном конкурсе нет ни российского, ни немецкого кино.
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