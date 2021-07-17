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В Каннах назвали победителей 74-го кинофестиваля. Француженка Джулия Дюкорно стала второй в его истории женщиной-режиссером, чье творение удостоилось главного приза. Среди награжденных есть россияне.
Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко рассказывает о живущей в Северной Осетии семье со строгим отцом. Драма удостоена главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
"Where is Anne Frank?" - полнометражная анимация про Анну Франк от режиссера "Вальса с Баширом", израильтянина Ари Фольмана. На Каннском кинофестивале фильм произвел фурор.
"Все хотят смотреть о том, как в богом забытом месте выживают люди". Как объяснить, что на главный фестиваль мира позвали много российского кино?
Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата.
Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова основана на романе-бестселлере Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".
22 октября в немецких кинотеатрах выходит фильм Кантемира Балагова "Дылда". Что говорят о нем в Германии?
Сегодня ему исполнилось 75. Завораживающие ракурсы, безупречные кадры, эмоциональные истории, - Вим Вендерс относится к числу величайших мастеров кино.
Престижный Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса. Но кинорынок работал. Что такое Marché du Film и для чего он нужен?
Обычно в это время на Лазурном берегу Франции проходит самый важный в мире киносмотр. Но из-за коронавируса Канны полностью отменили. Другие фестивали находят альтернативы и извлекают из кризиса пользу для будущего.
Каннский фестиваль в этом году не состоится. Ни в реальном, ни в виртуальном виде. Фильмы из его программы можно будет увидеть на осенних кинофестивалях.
Жюри Каннского кинофестиваля единогласно решило наградить социальную сатиру режиссера Пон Чжун Хо, которая рассказывает о жизни бедной семьи, получившей работу у богачей.
Награда за лучшую режиссуру в конкурсе авторского кино "Особый взгляд" была присуждена фильму Кантемира Балагова "Дылда". Это уже вторая награда режиссера в Каннах.
Получился ли горячий, поданный в последнюю секунду фильм Тарантино? Как Николай Комягин из группы Shortparis снова оказался в Каннах? И где же немцы?
Ленты "Дылда" Кантемира Балагова и "Домой" Наримана Алиева вошли во вторую по значимости программу Каннского фестиваля - "Особый взгляд". В основном конкурсе нет ни российского, ни немецкого кино.
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