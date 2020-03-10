Как Украина встретила введение карантина против коронавируса

В Украине объявили о введении трехнедельного карантина в связи с угрозой эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. О том, как отреагировали на этот шаг киевляне, репортаж DW.
Власти Киева объявили о введении, начиная с 12 марта, трехнедельного карантина из-за угрозы эпидемии коронавируса. Согласно решению украинского правительства, карантин введен с того же дня на всей территории страны. О том, что происходит в Киеве в первые часы после принятия указанных мер, рассказывает корреспондент DW.
Превентивные меры украинских властей
Слухи о принятии противоэпидемических мер ограничительного характера будоражили украинское общество с начала недели. Их источником стали депутаты Верховной рады, опубликовавшие в соцсетях сообщения о готовящемся решении правительства. 11 марта столичный мэр Виталий Кличко в видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook, официально объявил о введении в Киеве с 12 марта карантина на три недели. Кличко подчеркнул, что пока в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но ее власти решили "не ждать и обезопасить жителей города".
Так, с 12 марта в Киеве закрываются школы и ВУЗы, а их учащимся обеспечивается дистанционное обучение по интернету. Закрытию подлежат и дошкольные учреждения, руководителям предприятий рекомендовано пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть малолетние дети. Отменяются или проводятся без зрителей спортивные соревнования. Проведение концертов, конференций, митингов и других мероприятий, в которых участвуют более 200 человек, запрещено. Торговые центры продолжают работу, но там введен усиленный контроль и дежурство санитарных врачей.
В Киеве закрыты все развлекательные центры, бильярдные и кинотеатры. Один из собственников сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач пояснил, что это сделано "для безопасности зрителей" и что деньги за уже купленные билеты будут возвращены в течение трех дней. Общественный транспорт в украинской столице работает в обычном режиме. Ее власти утверждают, что автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда метро подвергаются дезинфекции дважды в день.
Запасливость киевлян
Обращение мэра Кличко спровоцировало реакцию соцсетей. Там немедленно появились фото с изображениями увешанных золотыми цепями юношей с надписью "Курьеры по доставке еды на дом - уже завтра!" и другие мемы. Помимо этого появились и сенсационные сообщения и видео из супермаркета "Метро" о небывалых очередях за продуктами и опустошении торговых полок.
Однако, как оказалось, такого рода опасения сильно преувеличены. Корреспондент DW, посетив ряд как элитных магазинов, так и популярных торговых центров, не обнаружил повышенной активности покупателей.
В одном из супермаркетов "Метро" выстроились очереди, немного более длинными, чем обычно, но тележки покупателей были заполнены привычным набором продуктов. Работники магазина, по их словам, отметили только лишь несколько повышенный спрос на макаронные изделия и крупы.
Реакция на карантин украинского бизнеса
Киевские предприниматели пытаются сократить потери от введенного карантина. Владелица одной из компаний по оказанию бухгалтерских услуг Дарья Гордиенко рассказала, что отправила всех сотрудниц по домам для работы в удаленном режиме: "Я понимаю, что они вынуждены отвлекаться на оставшихся дома детей и не смогут работать с полной отдачей. Но так компания сможет потерять только часть прибыли, а не весь свой доход".
У столичных рестораторов пока нет причин жаловаться на сокращение числа посетителей. В киевских кафе и ресторанах все еще многолюдно. Туроператоры также пока не ощутили приближения кризиса.
Сотрудник одного из киевских турбюро Анастасия Фирсова опровергла информацию об отмене ранее запланированных туров за границу. "Еще раньше были отменены туры на отдых в Китай и Израиль, некоторые украинские авиакомпании сократили количество рейсов в Италию. Других перемен в графике нашей работы и в расписании туров пока нет", - заверила она DW.
Ограничение авиасообщения
Международные аэропорты "Киев" и Борисполь тоже пока работают в обычном режиме. Единственным неудобством для пассажиров стала лишь задержка с выходом из самолетов после их посадки. Прямо в салоне у всех прибывших медсестры замеряют температуру.
Ведущая авиакомпания страны "Международные авиалинии Украины" поспешила объявить о новом сервисе - желающие без дополнительных затрат могут перенести даты своего вылета в период действия карантина на более поздний срок. В дальнейшем украинское правительство намерено инициировать ограничение авиасообщения с Германией и Францией, заявил на брифинге 12 марта министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Оборудование для экспресс-тестирования на коронавирус в столичных аэропортах ожидается до конца недели. По словам Виталия Кличко, в Киев уже поступили экспресс-тесты по диагностированию SARS-CoV-2. "Их уже 2,5 тысячи, до конца недели должно быть пять тысяч", - пообещал мэр. И добавил, что такими тест-системами будут оснащены семь базовых больниц для приема лиц с подозрением на заражение коронавирусом. Пока в Украине подтвержден лишь один случай заболевания COVID-19 - в городе Черновцы.
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