Как празднуют день Святого Мартина в Германии

Святой Мартин, Мартин Милостивый или Мартин Турский - когда-то он был одним из самых почитаемых святых Западной Европы. В одной только Франции времен Средневековья его имя носило 3667 храмов. Не меньшим уважением этот римский воин, ставший монахом, пользовался в соседней Германии. В одном только Кельнском архиепископстве в конце XII века Святому Мартину было посвящено больше храмов, чем Деве Марии и апостолу Петру. Одним из них является построенная в романском стиле церковь Большой Санкт-Мартин (Groß Sankt Martin) - самый известный и узнаваемый храм города после Кельнского собора.

Большой Санкт-Мартин в Кельне

День Мартина (Martinstag) приходится на 11 ноября. В современной Германии его отмечают не только католики, но и протестанты. Вторые, правда, празднуют днем раньше и чествуют другого Мартина - родившегося накануне. 10 ноября они вспоминают отца немецкой Реформации Мартина Лютера (Martin Luther), а 11 числа - его крещение в День Святого Мартина, что, как понятно, повлияло на выбор имени будущего теолога и основоположника протестантского вероучения.

Вне зависимости от конфессий День Мартина 11 ноября издавна весело встречают по всей Германии, так как на него традиционно приходилось окончание сельского года - день оплаты батраков, выплаты налогов, смены хозяев, заключения арендных договоров на землю, гуляний перед началом тогдашнего предрождественского поста. Не случайно именно в этот день в 1810 году в Пруссии было отменено крепостное право.

В память о Святом Мартине в немецких детских садах и школах в начале ноября устраивают вечерние шествия с самодельными бумажными фонарями и всадником в форме римского воина, после чего жгут костры и отправляются по домам собирать сладости, а к столу в эти дни подают жирных мартинских гусей.

Фоторепортаж: Праздничное шествие в Линдларе под Кельном

День Святого Мартина Всадник в красном плаще Ноябрь. С деревьев облетают последние листья, все уже привыкли к тому, что стрелки часов переведены на зимнее время. Приближается 11 число. В эти дни повсюду в Германии можно наблюдать красочные детские шествия - с фонариками, песнями, музыкой и римским легионером на коне. Такие шествия организуют школы, детские сады - и, например, Музей под открытым небом в Линдларе около Кельна.

День Святого Мартина Перед шествием Готовятся к этим шествиям серьезно и задолго. Фонарики дети, как правило, делают сами: в школах или дома с родителями. Фантазия при этом не знает границ. Процессии посвящены памяти Мартина Турского - католического святого, особо почитаемого не только в Германии, но также во многих других европейских странах. Наиболее широко - во Франции.

День Святого Мартина Воин и епископ Святой Мартин считается покровителем солдат, бедняков и сукноделов. Легенда гласит, что он, римский офицер, увидев однажды нищего, замерзавшего на улице, отрезал для него половину своего форменного плаща. Позже Мартин стал служителем церкви, был избран епископом Тура. Правда, не желая занимать этот пост из скромности, он даже прятался поначалу, и прихожане искали его с фонарями...

День Святого Мартина Крестьянский календарь Так можно кратко изложить факты, необходимые для того, чтобы понять смысл происходящего на улицах Германии 11 ноября и за несколько дней до этой даты. Начинаются шествия вечером. В путь процессии обычно отправляются от приходских церквей, детских садов и школ и проходят по соседним кварталам, растягиваясь на сотни метров. Полиция на это время перекрывает проезжую часть.

День Святого Мартина Приятное с полезным Одними шествиями дело, конечно, не ограничивается. В эти дни дети небольшими группами, вооружившись фонариками, ходят по домам, к знакомым, заглядывают в магазины, распевая песни о Святом Мартине и ожидая сладостей. Главным же праздничным блюдом является мартинский гусь. Эта традиция связана с деревенским календарем. День памяти Святого Мартина считался датой завершения сельского года.

День Святого Мартина Крестьянский календарь …Урожай был собран и уже частично продан, поэтому в этот день крестьяне платили налоги и подати, рассчитывались с батраками, а те получали возможность наняться в другое место. Отличный повод попраздновать. Тем более что на календаре приближается начало строгого предрождественского поста. Чтобы не тратить лишний корм зимой, в это время как раз забивали нагулявших жир гусей.

День Святого Мартина Гуси и овцы Кроме того, согласно легенде, именно гуси своим гоготом выдали верующим место, где прятался их только что избранный епископ. Он укрывался в одном из амбаров. Исходя из этих фактов, идея проводить Sankt-Martins-Umzug в музее, посвященном деревенской жизни, более чем уместна. Музейные гуси сейчас, правда, предусмотрительно попрятались, но овцы с неподдельным интересом следят за происходящим.

День Святого Мартина "Иду с моим фонариком, а мой фонарик - со мной" В музее процессия стартует у главного входа. Взрослые следуют с факелами, дети несут фонарики. Музыканты играют, остальные - поют, точно описывая то, что сейчас делают: "Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir" - "Иду с моим фонариком, а мой фонарик - со мной"... Вскоре среди деревьев стали заметны отблески мартинского костра.

День Святого Мартина Святой Мартин и нищий Рядом с костром на лугу с фруктовыми деревьями своего часа, то есть выхода на импровизированную сцену, уже давно поджидал изрядно замерзший нищий. Конечно, он мог бы погреться у огромного костра, только что зажженного под присмотром пожарных, но сценарий праздника этого не предусматривал. Далее главные герои легенды о Святом Мартине разыграли перед детьми сцену, нами уже описанную.

День Святого Мартина Благодарные зрители Юная публика, познакомившаяся на специальных занятиях с историческими фактами и их религиозной подоплекой, со знанием дела давала самодеятельным артистам верные советы и с нетерпением ожидала момента, когда Святой Мартин поделится с нищим частью своего красного плаща. Что он и сделал, спешившись.

День Святого Мартина Мартинский костер Все это время костер разгорался сильней и сильней, а пожарные следили за тем, чтобы зрители не приближались к нему с подветренной стороны, куда летели искры. Традиция разводить костер на День Святого Мартина, по всей видимости, также связана с крестьянской жизнью. В таких кострах сжигали пришедшие в негодность корзины, использовавшиеся во время сбора урожая.

День Святого Мартина Сдобные человечки Неподалеку от костра своего часа на деревянном столе ожидали так называемые сдобные человечки (Weckmänner) с глазами-изюминками и чем-то похожим на курительную трубку в руках, но на самом деле - епископским посохом. Правда, эта традиционная выпечка связана с традицией почитания другого епископа - Святого Николая, день которого отмечается 6 декабря, но….

День Святого Мартина Немного филологии … в Рейнской и Рурской областях их начинают выпекать и продавать уже ко Дню Святого Мартина. В разных немецкоязычных регионах Европы насчитывается, в общей сложности, более двух десятков разных названий сдобного человечка. Наиболее распространенное и понятное почти всем название Weckmann происходит от слова Weck (булочка), а не от глагола wecken (будить), как можно было бы ошибочно предположить.

День Святого Мартина Песни праздника С наступлением темноты фонарики зажили какой-то своей, отдельной и особенной жизнью. Отовсюду вразнобой, перебивая друг друга, доносились голоса детей, распевавших песни, посвященные Святому Мартину, небу, звездам и фонарикам.

День Святого Мартина Ах вы, гуси, мои гуси!.. После начала шествия прошло больше часа. Кто-то из взрослых уже отправился с детьми к стоянке машин, но большинство любовалось пылающим среди музейной поляны костром. Осталось только попробовать мартинского гуся, но это уже совсем другая история. Автор: Максим Нелюбин



Если в биографии отца немецкого протестантизма Мартина Лютера даты (1483-1546) сомнений не вызывают, то со Святым Мартином Милостивым дела обстоят сложнее. Даже годы его рождения в разных источниках расходятся (от 310 до 336), что влечет за собой нестыковки в биографии, которые, однако, не ставят под вопрос основные вехи его подвижнического пути. Время смерти также вызывает споры. В любом случае, жизнь он прожил долгую.

Солдат, мечтавший стать монахом

Сцену с Мартином Турским, увидев ее в церкви, трудно перепутать с какими-то другими сюжетами из жизнеописаний католических святых. Изображаемые события датируются серединой IV века. Восседающий на коне или спешившийся молодой гвардеец римского легиона, Святой Мартин разрезает мечом свой форменный плащ, чтобы отдать его половину нищему - почти голому человеку, замерзавшему около ворот, по всей вероятности, французского города Амьена в Галлии. Он был тогда важным стратегическим пунктом на карте Римской империи.

В жизнеописании святого повествуется о насмешках, которые вызвал его поступок у других воинов. Кроме того, за преднамеренную порчу военного имущества Святому Мартину грозил трехдневный арест, а если бы он отдал весь плащ - еще более строгое наказание. Согласно легенде, уже следующей ночью этот нищий, вернее - Иисус с половиной того самого плаща, явился воину во сне, сказав, что таким образом испытал его веру.

Картина в крестьянском доме. Музей под открытым небом в Детмольде

Поняв знак свыше, Святой Мартин принял христианство и заявил о желании оставить военную службу, чтобы целиком посвятить себя новой вере, которая лишь в начале IV века при Константине Великом (272-337) начала становиться официальной религией Римской империи, уравненной в правах с другими.

Уже в армии Святой Мартин вел скромную и благонравную жизнь, почти монашескую, пользуясь особым почтением. Большую часть своего жалования жертвовал бедным. Будучи офицером, имел лишь одного слугу, однако сам часто выполнял за него работу.

На службу в элитную конную лейб-гвардию он попал против собственной воли в 15-летнем возрасте по настоянию отца - римского трибуна, а также в соответствии с действовавшим тогда эдиктом, предусматривавшим военную карьеру для детей римских офицеров. Даже имя Martinus говорило о предстоящей военной службе, означало "посвященный Марсу" - богу войны.

Первое знакомство Мартина с христианством произошло еще в детстве. Хотя родители были язычниками, в Павии, куда был переведен служить отец мальчика, Мартин, не спросив разрешения старших, получил наставления в основах веры и готовился принять таинство крещения. Уже тогда у него впервые появилось желание удалиться от мира, податься в отшельники.

Из Галлии - в Галлию

Жизнь Святого Мартина пришлась на переходный период между Античностью и Средневековьем. Важно отметить, что его церковные наставники принадлежали к числу противников арианства - еретического учения, утверждавшего, что Христос не единосущен Богу, сотворен им, то есть не равен ему.

В самом начале своего миссионерского пути Святой Мартин посетит родину - римскую провинцию Паннония на территории нынешней Венгрии. Его мать, жившая там, приняла от него христианство. Паннонию он покинет под давлением сторонников арианства, взявших верх в этой части империи. Через некоторое время по этим же причинам Святой Мартин будет вынужден оставить Милан и отправиться на остров близ Генуи, чтобы стать там отшельником.

Уже тогда будущий епископ Тура, получивший к тому времени низший клерикальный чин экзорциста, приобрел известность среди христиан, поэтому вскоре к нему на остров потянулись последователи, что вынудило его отказаться от затворнических планов.

"Святой Мартин" Эль Греко

К 360 году изменение расклада сил в противостоянии с арианами позволило Святому Мартину отбыть из Италии к месту прежней своей военной службы в Галлию, но уже в качестве миссионера. В местечке Лигуже неподалеку от города Пуатье он заложил монастырь, который считается первым аббатством Западной Европы и существует до сих пор, хотя и пустовал некоторое время. Еще большей известностью в этом регионе пользуется созданное им аббатство Мармутье. Несколько десятков учеников Святого Мартина из этой обители стали позже епископами по всей Европе.

Биографы указывают, что сильное влияние на Святого Мартина оказали труды Афанасия Великого - одного из греческих отцов церкви, а также жизнь Преподобного Антония - основателя отшельнического монашества. Католический святой Мартин Милостивый почитается не только католиками и протестантами, но и в православных церквях - как в Греции, так и в России.

Святой исповедник

Мартин Милостивый не закончит свой земной путь в результате насильственной смерти, хотя многократно подвергался этой опасности во время миссионерских поездок по языческим землям. Дожив до глубокой старости, он умрет своей смертью во время очередного пасторского путешествия. Уже скоро его назовут апостолом Галлии и признают в народе святым, причем не за героическую мученическую смерть, как это происходило до него, а за праведную подвижническую жизнь христианского исповедника и чудотворца. В этой категории святых он станет первым в истории католической церкви.

11 ноября 397 года (некоторые историки называют 400 год) на похороны Святого Мартина соберутся две тысячи монахов и огромная толпа жителей Тура, пришедших проводить своего высокочтимого епископа. Согласно легенде, берега Луары, по которой везли его тело, несмотря на осень, покрывались цветами, природа оживала. Это стало одной из причин того, что днем памяти Святого Мартина выбрали не дату его смерти, а день погребения.

Еще при жизни он был широко известен далеко за пределами собственной епархии. Это подтверждает, например, легенда о том, что в момент смерти Святого Мартина тогдашнему епископу Кельна Святому Северину (Severin von Köln) явился ангел, возвестивший об этом событии. Он поделился видением с другими священниками, о чем был сделана запись. Через несколько дней она подтвердилась, весть дошла до этих мест своим обычным ходом...

Аскет на кафедре епископа

Епископом Тура Святой Мартин стал против своей воли, а по настоятельному желанию верующих в начале 370-х годов. Точная дата неизвестна. Для выборов и введения в сан из монастыря его вызвали обманом, якобы к больной женщине. Многие другие церковные иерархи относились к Мартину Турскому с неприятием, главным образом из-за строго аскетического образа жизни, простой одежды, а также, по их мнению, неподобающего этому высокому положению неухоженного облика. Даже во время служб он сидел не на епископской кафедре, а рядом - на простой крестьянской скамейке. Резиденцией епископа была монашеская келья.

Барельеф со Святым Мартином над входом в приют для бездомных Johanneshaus в Кельне

Святой Мартин участвовал в христианизации кельтских племен, основывал новые приходы, являл собой пример скромности, милосердия, заступничества, доброты и заботливости, творил чудеса… Его первый биограф Сульпиций Север (363-410) повествуют о нескольких случаях воскрешения мертвых, исцеления проказы, не говоря уже об изгнании бесов. В его облике, манере держать себя и говорить было что-то от библейских пророков, что имело влияние как на простых людей, так и на римских императоров. Он добивался их расположения, не проявляя никакого подобострастия.

Национальный святой

Покровитель бедных, нищих, беженцев, пастухов, домашних животных, виноградарей, мельников… Национальным святым французов и немцев он сделался после того, как меровингский правитель Хлодвиг I (466-511) выбрал его патроном франкских королей. На протяжении долгих столетий одной из важнейших реликвий Франкского государства считалась мантия Святого Мартина. Ее хранили в королевском дворце и брали в военные походы. Помещения, в которых ее оставляли, называли капеллами, от латинского "саppa" - плащ, монашеская ряса. Так произошло немецкое слово Kapelle - общее обозначение придворных часовен. От Меровингов мантия перешла Каролингам. В 1562 году швейцарские сторонники идей кальвинизма осквернили его могилу, а мощи почти полностью сожгли. Уцелело лишь несколько костей.

По Европе традиция почитания Святого Мартина распространялась, в частности, с ростом Франкского государства между V и IX веками. Сначала - на территориях справа от Рейна, затем - в Гарце, Тюрингии и вплоть до побережья Северного моря, то есть тогдашней Фрисландии. В VI веке первые церкви, посвященные этому святому, появились также в Испании и Италии. Особую роль в этом играли монахи бенедиктинского ордена.

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