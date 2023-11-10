Жареных гусей на столах немцев становится меньше

Со Дня святого Мартина в Германии начинается гусиный сезон: подавать жареного гуся в ресторанах и дома будут вплоть до Рождества. При этом, если верить статистике, гусиного мясо на столах немцев становится все меньше.

Гусь в Германии - сезонное блюдо, которое появляется на столе в течение шести недель между Днем святого Мартина и Рождеством.

Так вот. По данным Федерального статистического ведомства в Висбадене, традиционный гусь ко Дню святого Мартина все реже попадает на тарелку в немецких домашних хозяйствах. Этот факт подтверждают и цифры: импорт гусиного мяса за последние десять лет сократился почти на треть - на 32,8 процента. Об этом сообщило cтатистическое ведомство в Висбадене по случаю приближающегося Дня святого Мартина, который празднуется в Германии 11 ноября.

На сайте ведомства приводятся следующие цифры: в 2022 году в Германию было импортировано почти 14 800 тонн мяса птицы. Годом ранее импорт составил 18 200 тонн, а в 2012 году почти 22 000 тонн.

По данным Федерального статистического ведомства, большая часть импорта в 2022 году пришлась на страны из Восточной Европы. Добрые три четверти (76,1 процента) поставляли компании из Польши, пятую часть (21,5 процента) обеспечили поставщики из Венгрии.

Особенно большое количество гусиного мяса приходится на декабрь

Лишь небольшая часть поставок гусиного мяса поступает от коммерческого убоя в Германии. В 2022 году на рынке оказалось почти 2400 тонн гусиного мяса. Три четверти из них были заготовлены в октябре, ноябре и декабре. Только на декабрь пришлось 41,4 процента годового производства.

Разведение гусей - важная отрасль для немецких фермеров Фото: Matthias Bein/dpa/picture alliance

По сравнению с другими видами птицы, мясо гуся составляет в немецких домашних хозяйствах относительно незначительную долю. Лишь 0,2 процента из 1,5 млн тонн мяса птицы, забитого на коммерческой основе в Германии в 2022 году, пришлось на гусей.

Для сравнения: 1,4 процента приходится на уток, 2,4 процента - на суповых цыплят, 26,3 процентов - на индеек. Самая большая доля - 69,7 процентов - приходится на специально откормленных цыплят-бройлеров.

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