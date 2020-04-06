 Как помогают российским бездомным во времена коронавируса | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.04.2020

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Россия

Как помогают российским бездомным во времена коронавируса

Самоизолироваться на время пандемии COVID-19 может не каждый - дом в России есть не у всех. DW побывала на благотворительной акции для бездомных в Санкт-Петербурге и узнала, как им можно помочь.

Представители Ночлежки оставили пакеты с едой и вещами для бездомных на видных местах

Представители "Ночлежки" оставили пакеты с едой и вещами для бездомных на видных местах

С плакатов и телеэкранов россиян убедительно призывают оставаться дома. Это - самое эффективное средство борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Но что делать тем, у кого дома нет? Представители благотворительной организации "Ночлежка" напоминают, что самоизолироваться сейчас могут не все и призывают россиян присоединяться к акциям помощи бездомным.

В наборе для бездомных - тушенка и антисептик

Сама "Ночлежка" первую акцию под названием "Ты не один" провела в понедельник, 6 апреля, в Москве и в Петербурге: оставила на видных местах 120 пакетов для нуждающихся. В наборы положили предметы первой необходимости и продукты, которые легко приготовить: доширак, тушенка, носки, антисептик... На своем сайте "Ночлежка" разместила советы, как самому собрать такой набор и где его лучше оставить. Основная рекомендация - чтобы приготовить еду можно было без плиты или микроволновки.

"Все больше людей приходят на стоянки нашего ночного автобуса и обращаются за едой, - говорит руководитель организации Григорий Свердлин. - Видно, что многие совсем недавно оказались на улице, у них еще остались привычки домашней жизни. Один человек, например, попросил гигиеническую помаду. На это невозможно безучастно смотреть".

Пакеты с едой и вещами для бездомных с надписью Ты не один

В пакете для бездомных - еда, которую можно приготовить без плиты

Акция "Ты не один" - лишь малая часть того, что делает для бездомных "Ночлежка", главная цель которой - привлечь внимание общества к проблеме и побудить россиян помогать бездомным. В условиях пандемии коронавируса организации пришлось ограничить свою работу. Из-за возникавших очередей временно закрылась консультационная служба, где, в частности, помогали с восстановлением документов. Вынужденно отказались и от сотрудничества с волонтерами - ради их безопасности.

Но по Петербургу продолжает ходить знаменитый ночной автобус, в котором бездомным раздают еду и оказывают медпомощь. В трех реабилитационных приютах проживают около ста человек, а на Васильевском острове работает пункт обогрева.

В России ежегодно умирают тысячи бездомных

И в Петербурге, и в Москве акция началась у вокзалов - у Московского в Петербурге и у Ленинградского в Москве. "На вокзалах всегда много нуждающихся людей, - объяснил Свердлин. - Люди, например, приезжают на заработки, но пока не знают, куда идти". Обычно площадь между Московским вокзалом и торговым центром "Галерея" - одно из самых многолюдных мест в городе. Из-за режима самоизоляции сейчас здесь почти пусто.

Виталий Ларин

Виталий Ларин рад помощи от "Ночлежки"

Работники "Ночлежки" развесили пакеты на придорожных столбиках. Первый нуждающийся пришел за набором уже через пять минут после начала акции.

"Товары повседневного спроса очень нужны, - рассказал Виталий Ларин, приехавший в Петербург в поисках работы из Волгограда. - Я сейчас отдаю сумасшедшие долги судебным приставам, примерно 70 процентов от зарплаты". Денег на жизнь практически не остается, но, несмотря на бедственное положение, он шутит: говорит, что заплатить осталось "совсем немножко - миллион-триста".

По словам Ларина, в "Ночлежке" он уже бывал не раз - оттуда и узнал об акции. Благотворительная организация, как говорит Григорий Свердлин, помогает примерно 9 тысячам нуждающихся в двух столицах. Всего же счет бездомным в России идет на десятки тысяч. "В Петербурге ежегодно умирают около тысячи бездомных, около трех тысяч в Москве, - приводит неутешительные цифры Свердлин. - Мы, конечно, не можем помочь всем, мы небольшая благотворительная организация".

Сотрудник Ночлежки Григорий Свердлин

Сотрудник "Ночлежки" Григорий Свердлин

Государство могло бы помочь

В кризис ситуация осложняется тем, что одновременно бездомных становится больше, а готовых жертвовать - меньше. На сокращения пожертвований сейчас жалуются многие НКО. Впрочем, отмечает Свердлин, обычные люди в настоящее время стали даже немного щедрее, чего не скажешь о бизнесе: предприниматели теряют выручку, несут убытки и не способны помогать в прежних объемах.

В этой ситуации "Ночлежка" надеется на помощь государства - не для себя. "Мы уже два раза за последние две недели обращались к руководству Москвы и Петербурга с призывом как можно быстрее создавать дополнительные приюты для нуждающихся и бездомных людей, где они могли бы изолироваться", - рассказал Свердлин.

По его словам, сейчас для размещения нуждающихся есть всего лишь 300 коек в Петербурге и около полутора тысяч в Москве. "Этого, конечно, недостаточно для наших многомиллионных мегаполисов", - заключает руководитель "Ночлежки". Ни мэрия Москвы, ни Смольный в Санкт-Петербурге на обращение организации, по его словам, до сих пор не ответили.

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    Автор: Марина Борисова


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