Как помогают российским бездомным во времена коронавируса

Самоизолироваться на время пандемии COVID-19 может не каждый - дом в России есть не у всех. DW побывала на благотворительной акции для бездомных в Санкт-Петербурге и узнала, как им можно помочь.
С плакатов и телеэкранов россиян убедительно призывают оставаться дома. Это - самое эффективное средство борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Но что делать тем, у кого дома нет? Представители благотворительной организации "Ночлежка" напоминают, что самоизолироваться сейчас могут не все и призывают россиян присоединяться к акциям помощи бездомным.
В наборе для бездомных - тушенка и антисептик
Сама "Ночлежка" первую акцию под названием "Ты не один" провела в понедельник, 6 апреля, в Москве и в Петербурге: оставила на видных местах 120 пакетов для нуждающихся. В наборы положили предметы первой необходимости и продукты, которые легко приготовить: доширак, тушенка, носки, антисептик... На своем сайте "Ночлежка" разместила советы, как самому собрать такой набор и где его лучше оставить. Основная рекомендация - чтобы приготовить еду можно было без плиты или микроволновки.
"Все больше людей приходят на стоянки нашего ночного автобуса и обращаются за едой, - говорит руководитель организации Григорий Свердлин. - Видно, что многие совсем недавно оказались на улице, у них еще остались привычки домашней жизни. Один человек, например, попросил гигиеническую помаду. На это невозможно безучастно смотреть".
Акция "Ты не один" - лишь малая часть того, что делает для бездомных "Ночлежка", главная цель которой - привлечь внимание общества к проблеме и побудить россиян помогать бездомным. В условиях пандемии коронавируса организации пришлось ограничить свою работу. Из-за возникавших очередей временно закрылась консультационная служба, где, в частности, помогали с восстановлением документов. Вынужденно отказались и от сотрудничества с волонтерами - ради их безопасности.
Но по Петербургу продолжает ходить знаменитый ночной автобус, в котором бездомным раздают еду и оказывают медпомощь. В трех реабилитационных приютах проживают около ста человек, а на Васильевском острове работает пункт обогрева.
В России ежегодно умирают тысячи бездомных
И в Петербурге, и в Москве акция началась у вокзалов - у Московского в Петербурге и у Ленинградского в Москве. "На вокзалах всегда много нуждающихся людей, - объяснил Свердлин. - Люди, например, приезжают на заработки, но пока не знают, куда идти". Обычно площадь между Московским вокзалом и торговым центром "Галерея" - одно из самых многолюдных мест в городе. Из-за режима самоизоляции сейчас здесь почти пусто.
Работники "Ночлежки" развесили пакеты на придорожных столбиках. Первый нуждающийся пришел за набором уже через пять минут после начала акции.
"Товары повседневного спроса очень нужны, - рассказал Виталий Ларин, приехавший в Петербург в поисках работы из Волгограда. - Я сейчас отдаю сумасшедшие долги судебным приставам, примерно 70 процентов от зарплаты". Денег на жизнь практически не остается, но, несмотря на бедственное положение, он шутит: говорит, что заплатить осталось "совсем немножко - миллион-триста".
По словам Ларина, в "Ночлежке" он уже бывал не раз - оттуда и узнал об акции. Благотворительная организация, как говорит Григорий Свердлин, помогает примерно 9 тысячам нуждающихся в двух столицах. Всего же счет бездомным в России идет на десятки тысяч. "В Петербурге ежегодно умирают около тысячи бездомных, около трех тысяч в Москве, - приводит неутешительные цифры Свердлин. - Мы, конечно, не можем помочь всем, мы небольшая благотворительная организация".
Государство могло бы помочь
В кризис ситуация осложняется тем, что одновременно бездомных становится больше, а готовых жертвовать - меньше. На сокращения пожертвований сейчас жалуются многие НКО. Впрочем, отмечает Свердлин, обычные люди в настоящее время стали даже немного щедрее, чего не скажешь о бизнесе: предприниматели теряют выручку, несут убытки и не способны помогать в прежних объемах.
В этой ситуации "Ночлежка" надеется на помощь государства - не для себя. "Мы уже два раза за последние две недели обращались к руководству Москвы и Петербурга с призывом как можно быстрее создавать дополнительные приюты для нуждающихся и бездомных людей, где они могли бы изолироваться", - рассказал Свердлин.
По его словам, сейчас для размещения нуждающихся есть всего лишь 300 коек в Петербурге и около полутора тысяч в Москве. "Этого, конечно, недостаточно для наших многомиллионных мегаполисов", - заключает руководитель "Ночлежки". Ни мэрия Москвы, ни Смольный в Санкт-Петербурге на обращение организации, по его словам, до сих пор не ответили.
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