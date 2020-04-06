 Как коронавирус сказался на стипендиях? | Учеба и работа в Германии | DW | 09.04.2020

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Учеба и карьера

Как коронавирус сказался на стипендиях?

В связи с пандемией немецкие стипендиальные фонды вынуждены работать по-другому. DW узнала, будут ли они платить стипендии и на что рассчитывать студентам из России, Беларуси и Украины.

Студентка

Пандемия коронавируса перечеркнула многие планы. Возникли ли из-за нее проблемы у участников стипендиальных программ в Германии? DW опросила самые известные немецкие фонды.

Стипендии DAAD

Первым о проблемах в связи с эпидемией сообщила Германская служба академических обменов DAAD. Из-за того, что сейчас многие немецкие вузы приостановили свою работу и въезд в Германию ограничен, она отменила студенческие стажировки на это лето. Как объяснили DW в пресс-службе DAAD, это касается прежде всего летних языковых курсов. Подготовительные курсы для учебы в Германии будут проходить в интернете, поэтому принять участие в них можно, не покидая своей страны.

Стипендиатов, планировавших учебу в вузе, просят перенести свое пребывание в Германии на полгода. Поскольку студенты из России, Беларуси  и Украины в основном и так начинают обучение в зимнем семестре, перенос выплат стипендий затрагивает меньшинство из них. Тот, кто уже находится в Германии и сейчас вынужден заниматься в онлайн-режиме, продолжат получать стипендии. Тем, кто только планировал сейчас приехать в Германию и уже купил билеты, DAAD обещает возместить расходы. Стипендии ученым и аспирантам фонд также будет выплачивать и дальше. Если кому-то срочно пришлось уехать на родину, финансовая поддержка будет временно заморожена до того момента, когда стипендиат сможет вернуться к исследовательской работе в Германии.

Стипендии фонда Александра фон Гумбольдта

В фонде Александра фон Гумбольдта также сообщают, что выплата стипендий продолжится, даже если немецкий университет, в котором на данный момент работает ученый, в этом семестре закроется. Ученых просят работать в домашнем офисе. Если срок пребывания в Германии подошел к концу и стипендиат не может вернуться на родину из-за ограничений, он может и дальше рассчитывать на поддержку фонда. В целом стипендии для проведения исследований в Германии сейчас получают 24 человека из России и семеро - из Украины.

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Тем, кто планировал повторную стажировку до сентября и чья заявка на стипендию уже была одобрена, фонд рекомендует отложить ее до 2021 года. Он также просит всех стипендиатов проявить активность и отменить бронирование, если это получится. Если нет - фонд рассмотрит возможность хотя бы частичного возмещения расходов. Новые заявки на поддержку от бывших стипендиатов фонд пока не будет рассматривать, остальные могут их отправлять. Только что закончился отбор кандидатов для участия в программе "Стипедия федерального канцлера" в этом году. Для кандидатов из России он проходил в режиме онлайн. Набрано девять человек. Начало стажировки запланировано на 1 октября. Предварительные языковые курсы будут предложены в интернете. Заявки на 2021 год также принимаются.

Стипендия от Германо-российского форума

Программа стажировок для журналистов "JournalistenpraktikumPLUS", которую предлагает Германо-российский форум уже 20 лет, не пострадает и из-за коронавируса. Руководитель проекта Нильс Дудцус (Nils Dudzus) даже говорит о возросшем интересе со стороны россиян. Для участия в этом году было отобрано 15 журналистов. Единственное изменение:  собеседования с претендентами прошли в конце марта не как обычно, в Москве, а в формате видеоконференций. Пандемия не сказалась и на желании партнеров проекта выделить средства на стипендии. Начало стажировок в редакциях немецких СМИ запланировано на середину июля. Если же кризис затянется, организаторы рассмотрят альтернативные способы передачи опыта молодым журналистам. Перенести стажировки на осень или зиму будет сложно, поскольку стипендиаты являются студентами российских вузов и должны быть на учебе.

Стипендии фонда имени Конрада Аденауэра

Глава отдела, курирующего иностранных стипендиатов в фонде имени Конрада Аденауэра, Кристина Краузе (Christina Krause) сообщила DW, что cтипендиальные программы не отменяются, заявки, в том числе и из России, принимают как на этот, так и на зимний семестр (до 15 июля). Собеседования и вебинары проходят онлайн. Ограничения на въезд в Германию затронули единицы. Большинство стипендиатов уже находились на территории страны до введения карантинных мер. Те же, кто собирался приехать в этом летнем семестре, будут получать стипендию и проходить обучение в режиме онлайн у себя на родине. Проблемы есть скорее у тех, кто завершает работу над своим проектом, поскольку многие немецкие вузы сейчас закрыты, не работают вузовские лаборатории и библиотеки. В этом случае фонд продолжает выплату стипендий. Сейчас их получают около 50 человек из России, Украины и Беларуси.

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    Автор: Виктор Вайц


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