 Как использовать кризис с пользой для себя: советы немецкого эксперта | Учеба и работа в Германии | DW | 12.06.2020

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Учеба и карьера

Как использовать кризис с пользой для себя: советы немецкого эксперта

Кризис заставляет нас меняться. В интервью DW немецкий эксперт по резильентности Ютта Хеллер рассказала, как справиться с переменами, используя нашу внутреннюю стабильность.

Дети, взявшиеся за руки

Нынешний кризис, вызванный коронавирусом, требует от нас немалых усилий для его преодоления, заставляя подстраиваться под новые условия жизни и работы. В результате может развиться неуверенность в себе или страх перед будущим. Как их преодолеть и как повысить сопротивляемость кризисам вообще, в интервью DW рассказала Ютта Хеллер (Jutta Heller), консультант и тренер по вопросам резильентности, автор книги "Резильентность: Семь ключевых факторов для укрепления внутренней силы" ("Resilienz: 7 Schlüssel für mehr innere Stärke").

DW: Вы называете различные факторы резильентности: оптимизм, способность принять происходящее, терпимость к неизвестности. Что такое резильентность и для чего она нам нужна?

Ютта Хеллер

Ютта Хеллер

Ютта Хеллер: Резильентность - это, по моему определению, способность к внутренней саморегуляции, посредством которой мы можем сами себя стабилизировать. Если мы чувствуем себя стабильными внутренне, нам проще действовать гибко, в зависимости от ситуации. Мы можем в жизни легче справляться с разными ситуациями, когда у нас есть чувство внутренней стабильности. Это значит: я знаю, что я из себя представляю, в чем мои сильные стороны, что мне в жизни важно.

Вместо того, чтобы дестабилизировать себя, предаваясь критическим и негативным мыслям, мы способны сосредотачиваться на том, что нас радует. И тогда даже в кризисные моменты мы способны сказать: "Как я рад этому цветку!" или "Как приятно слышать щебетание птиц!". И если мы внутренне заботимся о себе таким образом, то тогда нам проще принять и то, например, что мы должны работать удаленно, а не в знакомом нам офисе, или вынуждены учиться пользоваться совершенно новой для нас техникой. Внутренние уверенность и стабильность, которые нам следует укреплять для повышения резильентности, помогают нам избежать сомнений в себе как в личности, возникших только потому, что мы вынуждены работать в новых условиях.

- Мы живем уже несколько месяцев в режиме кризиса. Считается, что кризисы таят в себе новые шансы. Какой шанс дает нам коронакризис?

- Я вижу на примере коллег, да и на собственном примере, что за время кризиса появилось нечто вроде свободного пространства, в котором возникли возможности для инноваций. Я разработала за время кризиса совершенно новые продукты на основе онлайн-форматов. Сегодня я разговаривала с директором страховой компании, который рассказал мне о том, как в его организации вдруг все начали работать сообща, вне рамок отдельных подразделений. Раньше это было практически невозможно из-за эгоизма отдельно взятых отделов.

- Но может ли этот кризис помочь нам стать внутренне более сильными?

- Каждый из нас призван в этом кризисе несколько измениться. И не фокусироваться на том, что сейчас невозможно, что совершенно ужасно, а наоборот - сознательно направить внимание на то, в чем заключаются шансы, и сказать себе: "Я могу внутренне управлять собой". Чтобы было ощущение стабильности. И это именно то, чему вполне можно научиться. И это то, что нас вооружает на будущее, ведь кризисы будут и в будущем.

- Давайте обратимся к более конкретному примеру. Некоторые люди в ситуации кризиса страдают от страха перед будущим, потому что могут лишиться или уже лишились привычного источника доходов. Что вы можете им посоветовать?

- В этом случае не помогает оставаться прибывать и дальше в этой ситуации и жаловаться. Важно сказать себе: "Даже если я боюсь, даже если я не знаю, каким будет будущее, в любом случае лучше попытаться попробовать что-то новое". Мир сейчас настолько сложный, что и я сама не знаю, как завтра будут идти дела на моей фирме, будут ли пользоваться спросом мои новые онлайн-форматы. Тем не менее, лучше пытаться испробовать что-то новое. Чем больше мы будем пробовать, тем больше возможностей нам откроются, в том числе - новые источники дохода.

Женщина смотрит в зеркало

Любить себя, заботиться о себе, прислушиваться к своим желаниям, - это очень важно особенно во время кризиса

- Нам следует оставаться реалистами и не только надеяться, что настоящий кризис пройдет, но и готовиться к будущим кризисам. Что мы можем для этого сделать?

- Мы можем действовать, основываясь на различных ключевых факторах резильентности. Например, способности принять происходящее. С моей точки зрения, это центральный по значению фактор. Не имеет смысла предаваться мыслям вроде: "Им надо было раньше реагировать..." или "Вот если бы я тогда...". Следует принять то, что произошло, или решение, которое уже было принято, и на этой основе подумать о том, на что имеет смысл тратить энергию. Мы можем тренировать в нас оптимистичное отношение к жизни, например, выработав привычку делать позитивный обзор прошедшего дня. Для этого следует вспомнить в конце дня три события, три вещи, которые меня сегодня обрадовали, и сказать себе, какой вклад я внес в то, чтобы они осуществились. Так мы воспитываем в себе восприятие того, что мы сами активно участвовали в создании этих позитивных моментов.

Еще один фактор - самоэффективность. Я рекомендую выяснить для себя, в чем состоят сейчас, в кризисный момент, наши потребности, и подумать, что мы можем сделать, чтобы их удовлетворить. Может быть, нам нужно больше близости с людьми? Тогда следует больше разговаривать по телефону, например. Или нам требуется больше дистанции к другим? Тогда, может, лучше пойти на прогулку в одиночестве. Важна также ответственность по отношению к себе. Мы находимся в стрессовой ситуации для нашего организма и должны следить за тем, чтобы не преступать границы наших возможностей, заботится о себе. Необходимость организовать себя по-новому требует наших усилий. Поэтому следует относиться к себе с терпением и предоставить себе для этого достаточно времени.

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    Автор: Наталия Королева


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