Как Германии удалось стать европейским лидером в борьбе с COVID-19

Стратегия борьбы с глобальной пандемией SARS-CoV-2 во всем мире сводится примерно к одним и тем же мерам: государства закрывают границы, университеты и школы, отменяют все массовые мероприятия и вводят более или менее жесткий карантин или другие ограничения. Но, несмотря на это, успехи в обуздании коронавирусной инфекции и поддержании хоть какой-то экономической стабильности у всех разные.

В Европе лучше всего управляется с кризисом в условиях пандемии COVID-19 Германия - об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами фонда Deep Knowlegde Group (DKG) из Лондона. Она заняла второе место в мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии коронавируса - в списке из 40 стран, опубликованном на официальной странице DKG, Германия уступает лишь Израилю.

Россия не вошла в топ-40 рейтинга безопасности DKG

Германия стала также единственной европейской страной в первой десятке рейтинга. Тройку лидеров замыкает Южная Корея, за ней следуют Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг. При составлении рейтинга его создатели во многом учитывали действенность мер, сдерживающих распространение коронавируса, объясняет основатель DKG Дмитрий Каминский.

Основатель Deep Knowlegde Group Дмитрий Каминский

"Страна должна была либо изначально объявить очень жесткий карантин, препятствующий распространению инфекции, либо - как в случае с Германией и Китаем - ввести ограничительные меры уже после того, как заразилось довольно большое число людей, и при этом достаточно эффективно лечить заболевших, добившись того, чтобы число умерших было относительно небольшим", - говорит аналитик. Одним из главных параметров для внесения в рейтинг, добавляет он, стала кривая роста числа инфицированных: "Она должна быть стабильной или понижаться. Именно поэтому в рейтинг не попали такие европейские страны как Италия и Испания".

Не попала в топ-40 стран, успешно справляющихся с кризисом вокруг коронавируса, и Россия. В ближайшее время Deep Knowlegde Group расширит свой рейтинг до ста государств, и Россия, говорит Каминский, войдет во вторую половину списка - наравне с Соединенными Штатами и Великобританией.

Рейтинг - как пример для подражания в борьбе с пандемией

Изначально венчурный фонд Deep Knowlegde Group, созданный в 2014 году в Гонконге, инвестировал в биотехнологические стартапы и в разработку искусственного интеллекта и Big Data. Составлением рейтингов, связанных с пандемией коронавируса, эксперты фонда, по словам Дмитрия Каминского, решили заняться после того, как распространение заболевания приобрело глобальный характер, повергнув мир "в состояние паники, хаоса и дезориентации".

"Правительства многих стран, - говорит Каминский, - не знают, что делать. Жители этих стран тем более не знают. Мы решили составить рейтинг эффективности в борьбе с коронавирусом, применив некие математические или методологические оценки анализа, чтобы стало ясно, благодаря чему ряду стран удалось добиться успеха в этой ситуации. Пока что оцениваются 24 показателя, в следующем рейтинге их будет 36 - и другие государства смогут воспользоваться ими как своего рода планом действий".

Германия - один из мировых лидеров в управлении кризисами

В своих исследованиях эксперты DKG используют информацию из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения и Университета Джонса Хопкинса. Дмитрий Каминский говорит, что в целом речь идет об оценке эффективности национальной системы здравоохранения в настоящее время и на ближайший период, а также уровне экономической стабильности и дееспособности государства в долгосрочной перспективе - после завершения пандемии. "Ведь нужно не только пережить эпидемию, но и суметь перезапустить экономику, не допустив ее коллапса, и активно развиваться в ближайшие несколько лет, - объясняет Каминский. - Рейтинг показывает, какие страны максимально эффективно могут защитить своих жителей как от последствий заражения COVID-19, так и от экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса".

При составлении рейтинга аналитики Deep Knowlegde Group учитывали такие критерии как эффективность национальных систем мониторинга и обнаружения заболевания, в частности, широкий доступ к тестам на коронавирус. Обращали они внимание также на действенность карантина и других ограничительных мероприятий. Еще одним параметром стали резервы системы здравоохранения.

"Если взять Германию, - говорит Каминский, - то там очень большой запас реанимационных койкомест, достаточно больниц и медицинского персонала. Но, что еще важнее, у Германии есть возможность производить медицинское оборудование и препараты внутри страны: она сможет самостоятельно решить эти проблемы, даже если окажется полностью отрезанной от других государств, допустим, в случае обострения пандемии".

Число реанимационных коек в Германии за время пандемии коронавируса было удвоено

Основатель DKG особо подчеркивает умение немецких властей - как на федеральном, так и на региональном уровнях - управлять кризисными ситуациями. "Учитывая изначально высокий уровень заражения, Германия сверхэффективно прошла стресс-тест и успешно остановила распространение болезни, сумев избежать участи других стран. Это даст ей значительные экономические преимущества после окончания пандемии", - говорит он.

"Москва может повторить сценарий Нью-Йорка"

Deep Knowlegde Group представил также рейтинг стран, подверженных рискам в условиях пандемии. Первые пять мест в нем занимают Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. Россия находится на 12 месте - между Нигерией и Бангладеш. При составлении этого рейтинга аналитики DKG учитывали такие параметры как скорость распространения инфекции, эффективность системы здравоохранения, в частности, количество больниц, медицинского персонала и койкомест с ИВЛ, государственное регулирование и конкретные риски, присущие определенному региону. Каминский опасается, что в Москве "может повториться сценарий Нью-Йорка": резкий рост числа зараженных коронавирусом, при котором переполненным больницам будет все труднее оказывать эффективную помощь больным.

Аналитик также подчеркивает, что место страны в рейтингах не стабильно. "Некоторые данные обновляются в режиме реального времени, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, рейтинг может подняться или опуститься", - говорит он. Через две недели Deep Knowlegde Group планирует опубликовать новый рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса. Основатель DKG не исключает, что постепенный и осторожный выход из локдауна, который происходит сейчас в ряде стран, охваченных COVID-19, может привести к новому распределению мест в рейтинге.

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