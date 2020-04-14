 Как выжить во времена пандемии, или Новый вызов для Кремля | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.04.2020

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Россия

Как выжить во времена пандемии, или Новый вызов для Кремля

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, экономический кризис, низкие цены на нефть - российские власти столкнулись с серьезными вызовами. Но Сергей Елкин сомневается в эффективности политики Кремля.

Карикатура - Спасская башня на одном колесе, из громкоговорителя раздается: У нас все под контролем!

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    Автор: Сергей Елкин


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