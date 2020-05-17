Каждый второй житель ФРГ готов сделать прививку от коронавируса

Каждый второй житель Германии согласен сделать прививку от коронавируса SARS-CoV-2, если бы имелась вакцина. Об этом свидетельствуют результаты проведенного по заказу агентства dpa репрезентативного опроса института YouGov, опубликованные в понедельник, 1 июня.

Каждый четвертый из 2056 респондентов заявил, что, возможно, решил бы провести вакцинацию против коронавируса, и лишь каждый пятый отклонил такой шанс, указывается далее. При этом мужчины чаще допускали возможность вакцинации от SARS-CoV-2, чем женщины.

В Германии нет единого мнения об обязательности вакцинации

В вопросе о введении обязательной прививки против коронавируса в Германии мнения разделились. 44 процента опрошенных выступили за то, чтобы вакцинация стала обязательной после появления соответствующего медикамента, 40 процентов высказались против.

Правительство ФРГ уже неоднократно заявляло, что не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, ряд врачей настаивают на такой мере. Между тем, по мнению большинства экспертов, вакцина от SARS-CoV-2 может появиться не ранее 2021 года. Возможно и то, что пройдут еще годы, прежде чем удастся найти медикамент, надежно защищающий от этого возбудителя.

По данным немецкого Объединения исследовательских фармацевтических компаний VFA, на данный момент во всем мире ведутся более 120 проектов по созданию вакцины от коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

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