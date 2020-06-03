 Италия открывает границы для туристов из Евросоюза | Новости из Германии о Европе | DW | 03.06.2020

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Европа

Италия открывает границы для туристов из Евросоюза

С 3 июня граждане стран-членов ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии могут свободно въезжать в Италию. Итальянцам также разрешили беспрепятственно ездить в другие регионы.

Озеро Гарда

Озеро Гарда

Италия продолжает ослаблять продолжавшийся около трех месяцев жесткий локдаун и открывает свои границы. Со среды, 3 июня, в страну разрешен въезд гражданам остальных 26 государств ЕС и еще ряда стран, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию. При этом туристам не придется соблюдать двухнедельный карантин из-за угрозы нового коронавируса.

Кроме того, самим итальянцам вновь разрешено беспрепятственно ездить в другие регионы. Во время карантина действовали строгие ограничения на выезд за пределы областей. Иностранцам было решено въезжать в Италию только по важным причинам, в частности на работу.

Ряд экспертов высказывали сомнения в целесообразности снятия ограничений на передвижение, поскольку показатели заражаемости в ряде регионов Италии остаются высокими. По официальным данным, в наиболее пострадавшей от коронавируса SARS-CoV-2 Ломбардии до сих пор более 20 тысяч активных случаев заражения.

Более 230 тысяч официально подтвержденных случаев коронавируса

От последствий заражения коронавирусом в Италии с февраля скончались более 33,5 тысячи человек. В общей сложности с начала эпидемии в стране выявлено около 233 тысячи случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. Жесткий локдаун действовал в стране с 10 марта.

В мае ограничения начали постепенно ослаблять. С тех пор власти Италии неоднократно выражали надежду на возвращение иностранных туристов, в том числе немцев. Туристическая отрасль Италии, на которую приходится около 15 процентов ВВП, в результате кризиса потеряла миллиарды евро.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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