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Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Себастьян Бах (21 марта 1985 г. - 28 июля 1750 г.) - немецкий композитор, представитель эпохи барокко.

Иоганн Себастьян Бах был не только композитором, но и органистом-виртуозом и музыкальным педагогом. За свою жизнь он написал более 1000 произведений в самых различных жанрах, кроме оперы. Бах - продолжатель старинных традиций и великий мастер полифонии, которая в его творчестве достигла высшего расцвета.

Elderly man playing the sitar beside the Ganges (Ganga) River, Varanasi (Benares), Uttar Pradesh State, India | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Колониальное прошлое и классическая музыка: что не так в университетах Европы? 06.05.2021

Оксфордский университет решил "деколонизировать музыку". Последует ли его примеру Германия? И кому помешали Бетховен, Бах и Моцарт?
Zum Thema: Bacharchiv kauft Exemplar von Bachs erster Gesamtausgabe aus dem Besitz Gustav Mahlers Bach-Archiv Leipzig © Bach-Archiv/Gert Mothes

59 причин полюбить Баха 24.02.2021

В Германию вернулось уникальное собрание сочинений великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Чем же оно уникально?
Concert, ca 1627. Found in the Collection of Galleria Borghese, Rome. (© Fine Art Images/Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Барочная музыка в Германии: откровения виолончелиста 04.06.2020

Как звучали инструменты 300 лет назад? Почему Баха нужно играть на клавесине и знать, когда родился Монтеверди. Интервью с виолончелистом Маркусом Мелленбеком.

30.10.2019, Thüringen, Eisenach: Das restaurierte Bach-Denkmal wird von Restauratoren mit Hilfe eines Krans zu seinem Platz am Frauenplan gehoben. Das vom Bildhauer Adolf von Donndorf entworfene Denkmal entstand 1884 und erhielt 1938 dann seinen Platz vor dem Bach-Haus am Frauenplan. Foto: Michael Reichel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Иоганну Себастьяну Баху удалили из груди осколок снаряда (фото) 02.11.2019

На этой неделе памятник великому немецкому композитору после чистки и реставрации вернули на постамент в тюрингском Айзенахе.
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Бах в модном французском стиле 24.06.2019

В этой передаче из цикла "DW в гостях у радио "Орфей" мы приглашаем на открытие Баховского фестиваля в Лейпциге.
10.06.2019, Sachsen, Leipzig: In der Multimedialen Lichtshow «Bach Experience» im Kunstkraftwerk Leipzig stehen Besucher bei einer Vorbesichtigung. Der italienische Multimediakünstler Stefano Fake lässt sich von den Kompositionen von Johann Sebastian Bach, unter anderem der Matthäuspassion oder dem Brandenburger Konzert Nr. 1, inspirieren. Sein Gesamtkunstwerk aus Musik, Farben und Architektur ist vom 14. Juni 2019 bis zum Jahresende zu sehen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Где можно увидеть музыку Баха (фото) 13.06.2019

В саксонском городе Лейпциге начинает работу световое мультимедийное шоу "Bach Experience".
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DW в эфире радио "Орфей" в феврале: Бах, джаз и уникальный фестиваль квартетов 11.02.2019

В программе нашего цикла - концерты в Рейнгау и Гейдельберге
Tina Turner and Erwin Bach at 'Tina: The Tina Turner Musical' press night at Aldwych Theatre, London, United Kingdom - Tuesday April 17, 2018. |

Немецкий муж Тины Тернер 26.11.2018

26 ноября 2018 года Тине Тернер исполнилось 79 лет. Недавно вышла ее новая автобиография "My Love Story". В ней она рассказывает о человеке, который круто изменил ее жизнь.
Vor dem Nationaltheater in Weimar steht das bekannte Goethe- und Schiller Denkmal von Ernst Rietschel. Seit 1998 gehört das klassische Weimar zum Unesco Weltkulturerbe. (Undatierte Aufnahme), Before the national theater in Weimar, Germany, the known Goethe and Schiller monument of Ernst Rietschel is standing. The classic Weimar belongs to the Unesco world cultural heritage since 1998. (undated picture)

Дорога классиков - по местам Гёте, Шиллера и Баха 03.04.2018

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Wartburg: Copyright/Fotograf André Nestler bereit gestellt von Eisenach-Wartburg Region Touristik GmbH

10 причин любить Тюрингию 09.03.2018

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
LONDON, ENGLAND - JULY 23: The Olympic rings are seen ahead of the London Olympic Games at the Olympic Park on July 23, 2012 in London, England. (Photo by Mark Kolbe/Getty Images)

Две столицы Олимпиады за раз, или Как МОК готовится к историческому решению (10.07.2017) 10.07.2017

На проведение Летних Олимпийский игр 2024 года претендуют всего два города - Лос-Анджелес и Париж. Однако не исключено, что в этой борьбе проигравших не будет. В исполкоме МОК готовятся принять историческое решение.
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DW представляет: фестиваль Bachfest-2017 22.06.2017

Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 24 июня, приглашает на концерт-открытие Баховского фестиваля в Лейпциге.
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DW представляет: Иоганн Себастьян Бах на Рождество 23.12.2016

В актуальном выпуске передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 24 декабря, прозвучат рождественские сочинения великого композитора.

Феномен социальных сетей в военном конфликте в Сирии - DW Новости (15.12.2016) 15.12.2016

В сирийском конфликте огромную роль играют социальные сети. Их инструментализировали для распространения дезинформации, но ими активно пользуются и реальные жители Алеппо, в том числе в самые страшные для города дни.

FILE - Yelena Isinbayeva of Russia prepares for the start of the women's Pole Vault final at the 14th IAAF World Championships at Luzhniki stadium in Moscow, Russia, 13 August 2013. EPA/SERGEI ILNITSKY (zu dpa-Meldung: «Issinbajewa begrüßt Olympia-Ausschluss von Whistleblowerin Stepanowa» vom 24.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | picture alliance/dpa/S. Ilnitsky

Исинбаева избрана членом комиссии спортсменов МОК 18.08.2016

Участники Олимпиаде в Рио избрали членом комиссии спортсменов МОК российскую легкоатлетку Елену Исинбаеву. Членами комиссии стали также спортсмены из ФРГ, Южной Кореи и Венгрии.
08.08.2016 ++++- 08/08/2016 Sofya Velikaya (Russia) an Christian Bauer, general manager of the Russian national sabre teams, during the women_s individual sabre quarterfinal against Cecilia Berder (France) at the XXXI Summer Olympics. Copyright: picture-alliance/Sputnik/G. Sisoev

Французский тренер саблистов России возмущен антидопинговыми санкциями 09.08.2016

Кристиан Бауэр, тренирующих российских саблистов, заявил, что WADA - заангажировано, его действия - лицемерны, а отстранение российских паралимпийцев от Олимпиады - скандально.
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