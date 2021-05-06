Иоганн Себастьян Бах (21 марта 1985 г. - 28 июля 1750 г.) - немецкий композитор, представитель эпохи барокко.

Иоганн Себастьян Бах был не только композитором, но и органистом-виртуозом и музыкальным педагогом. За свою жизнь он написал более 1000 произведений в самых различных жанрах, кроме оперы. Бах - продолжатель старинных традиций и великий мастер полифонии, которая в его творчестве достигла высшего расцвета.