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Берлинский кафедральный соборФото: Iulianna Est/Zoonar/picture alliance
МузыкаГермания

Рождественский концерт из Берлинского собора - онлайн

Анастасия Буцко | Павел Мыльников
22 мин. назад

DW представляет рождественский концерт из Берлинского собора. Будут исполнены не только Рождественская оратория Баха, но и украинские песни.

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Для многочисленных христиан во всем мире вступительный хор Рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) является музыкальным символом Рождества. Прозвучит она в этом году и в Берлинском кафедральном соборе, где исполнят первую и третью кантаты из шести частей произведения, созданного в 1734 году. В этот особенный год, который в свете нападения России на Украину стал поворотным моментом в мирной истории Европы, кантаты Баха сопровождаются украинскими колядками.

Deutsche Welle будет транслировать концерт в прямом эфире в понедельник, 26 декабря, в 18.00 по местному времени (20.00 мск) на YouTube-канале DW Classical Music, который за почти 3 года своего существования нашел аудиторию во многих уголках мира.

В концерте примет участие элита музыкальной сцены столицы Германии - мальчики-хористы и взрослые исполнители Государственного хора Берлинского кафедрального собора, Певческая академия в Берлине, а также инструментальный ансамбль Lautten Compagney, который специализируется на исторических представлениях.

Бах и украинские народные песни

Дирижером выступит Кай-Уве Йирка (Kai-Uwe Jirka), профессор Берлинского университета искусств. "На второй день после Рождества мы всегда устраиваем большой концерт для всей семьи", - объясняет он. "В этом году нападение на Украину определенным образом повлияло и на наше хоровое творчество, поэтому нам стало ясно, что мы хотим исполнить не просто обычный рождественский концерт - как будто ничего не произошло - а подхватить концертом эту тему. Мы хотим донести музыку до тех, для кого она сейчас особенно много значит", - добавляет профессор.

Ольга Приходько: Надеемся дать украинскому народу силу

Речь идет прежде всего о жителях Украины и украинских беженцах в Германии. Некоторые из них участвуют в хорах Певческой академии.

Новый дом в Берлине нашла и украинский хормейстер Ольга Приходько. Именно она отобрала украинские колядки для концерта. В Киеве Приходько дирижировала хором "Старое радио", известным ансамблем современной музыки. "Этот концерт и украинские колядки - наш подарок немецкой публике и в то же время послание жителям Украины, - заявила она в беседе с DW. - Особенно в эти мрачные времена мы хотели с помощью музыки продемонстрировать солидарность. Мы надеемся, что концерт придаст украинскому народу силу продолжать борьбу за нашу свободу".

Из Берлина - в Советский Союз и обратно

Певческая академия в Берлине
Певческая академия в Берлине (фото из архива)Фото: J. Hildebrandt/imageBROKER/picture alliance

Певческую академию в Берлине связывает с Украиной не только предстоящее выступление, но и история. В 1945 году обширный архив академии был вывезен в СССР в качестве "трофейного искусства". Часть архива оказалась в фондах российских библиотек и музеев и была объявлена ​​собственностью российского государства. Однако значительная часть попала в Киев и в 2001 году была возвращена Германии независимой Украиной.

Так в Берлин вернулось свыше миллиона страниц рукописей. В это ценное собрание, документирующее историю основанного в 1791 году хора, входит и рождественская песнь немецкого композитора и современника Баха Иоганна Тайле (Johann Theile), которая будет исполнена в Берлинском соборе.

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