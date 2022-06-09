 Как Иоганн Себастьян Бах 300 лет назад от скуки и злости создал музыкальную библию | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 23.06.2022

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Музыка

Как Иоганн Себастьян Бах 300 лет назад от скуки и злости создал музыкальную библию

Есть свидетельства, что Иоганн Себастьян Бах взялся за создание "Хорошо темперированного клавира" в месте, где он мучился от скуки, пребывал в дурном настроении и не имел инструмента. Не исключено, что это была тюрьма.

Памятник Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге

Памятник Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге

Будь то Моцарт, Бетховен, Шопен или Шостакович, практически для всех великих композиторов и музыкантов "Хорошо темперированный клавир" Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) был настольной книгой и оказал на них огромнейшее влияние. Именно по этому фортепианному произведению, представляющему собой сборник, в который включены 48 прелюдий и фуг, объединенных в два тома по 24 клавирные пьесы каждый и охватывающих все мажорные и минорные тональности, они изучали основы композиции и контрапункта.

Сборник Хорошо темперированный клавир

Сборник "Хорошо темперированный клавир"

Гениальный немецкий композитор, органист, капельмейстер и музыкальный педагог опубликовал первую часть своего монументального труда 300 лет назад. Но и сегодня это сочинение считается одним из высших достижений музыкального искусства. Создавая такое учебное пособие, Бах ставил перед собой цель - ознакомить молодых пианистов со всеми тональностями, а также продемонстрировать явное преимущество новой темперированной настройки клавишных инструментов по сравнению с общепринятым в те времена натуральным строем. И по сей день начинающие пианисты во всем мире совершенствуют свою игру на фортепиано с помощью "Хорошо темперированного клавира". При этом мало кто знает, что первую часть своего знаменитого цикла Бах сочинил в кратчайшие сроки - когда у него временно не было доступа к инструменту и он не знал, чем себя занять. Но где же мог находиться мучившийся от скуки композитор?

Стать достойным интерпретатором Баха

Недавно в Лейпциге, где Бах провел последние 27 лет своей жизни, всемирно известный британский пианист венгерского происхождения Андраш Шифф исполнил все пьесы из первой части "Хорошо темперированного клавира" - за один раз, без перерыва, одну за другой. Овации были нескончаемыми. За выдающуюся, отличающуюся большим своеобразием интерпретацию Баха и за особые заслуги в деле популяризации творчества этого великого немецкого композитора Шифф удостоен Премии Баха Королевской музыкальной академии в Лондоне, а недавно его наградили и Медалью Баха города Лейпцига.

Британский пианист Андраш Шифф

Британский пианист Андраш Шифф

"К сожалению, у меня нет композиторского таланта, но уж если ты знаешь, что отличает такого великого композитора, как Бах, ты также будешь знать, чего не следует делать, а именно - сочинять что-то посредственное", - отметил 68-летний музыкант в своей благодарственной речи. И, по его словам, лучший вариант в такой ситуации - просто стать хорошим интерпретатором Баха.

От фиксированной настройки инструмента - к равномерной темперации

Как написал однажды немецкий композитор и музыкант Карл Филипп Эмануэль Бах (Carl Philipp Emanuel Bach), второй из пятерых сыновей Иоганна Себастьяна Баха и его первой жены Марии Барбары, клавесин его отца был настроен "так чисто и правильно, что все клавиши звучали красиво и приятно".

Немецкий композитор и музыкант Карл Филипп Эмануэль Бах

Немецкий композитор и музыкант Карл Филипп Эмануэль Бах

Звучание в определенной тональности, на которое настраивались клавесины 300 лет назад, восхищало Баха-младшего. Однако стоило музыканту в пределах одного произведения начать переходить из одной тональности в другую, звучание композиции уже резало слух: возможности модуляции ограничивала фиксированная система настройки музыкального инструмента.

Тот метод настройки, который распространился во второй половине XIX века, стал называться равномерной темперацией, поскольку в нем применялась система деления октавы на двенадцать равных полутонов. Такая настройка и обеспечила возможность модуляции. И именно Иоганн Себастьян Бах проложил путь к равномерной темперации, которая в наши дни лежит в основе всей мировой музыки и также позволяет исполнять все прелюдии и фуги "Хорошо темперированного клавира", что называется, "одним куском".

Поскольку Баху удалось написать "Хорошо темперированный (то есть должным образом настроенный) клавир" во всех тональностях уже в первой половине XVII века, эксперты полагают, что вошедшие в этот цикл пьесы исполнялись на инструменте, который настраивался аналогично тому, как настраиваются рояли сегодня, то есть в равномерной темперации. Впрочем, они не исключают, что клавесин Баха перенастраивался между одной парой - прелюдией и фугой - и другой.

Одиссея строптивого гения

Существуют предположения, что Бах начал писать "Хорошо темперированный клавир" в тюрьме. Композитор действительно оказался в 1717 году за решеткой, где провел около четырех недель. А предыстория такова: в тот период Бах служил придворным органистом и устроителем концертов у герцога Вильгельма Эрнста Саксен-Веймарского в Веймаре, причем получал там солидное жалование и имел в своем распоряжении тщательно подобранный состав профессиональных музыкантов. И вдруг он подписал контракт на должность капельмейстера при дворе князя Леопольда Ангальт-Кётенского, предварительно даже не испросив в надлежащей форме разрешения у своего хозяина, и потребовал немедленной отставки, за что предстал перед судом и был наказан.

Дверь в тюремную камеру в Веймаре, куда Иоганн Себастьян Бах был помещен в 1717 году

Дверь в тюремную камеру в Веймаре, куда Иоганн Себастьян Бах был помещен в 1717 году

Прямых письменных свидетельств того, что Бах начал сочинять свое выдающееся произведение в тюрьме, нет, но намеки на это существуют. Как написал в 1790 году немецкий композитор, лексикограф и органист Эрнст Людвиг Гербер (Ernst Ludiwg Gerber), чей отец был учеником Баха в 1720-х годах, великий композитор взялся за создание "Хорошо темперированного клавира" в месте, где "мучился от скуки, был подавлен, пребывал в дурном настроении и был лишен каких-либо музыкальных инструментов". Судя по описанию, это вполне могла быть тюремная камера.

Как бы то ни было, строптивый гений не задержался и в Кётене, куда отправился служить после выхода из тюрьмы. В 1723 году композитор уехал в Лейпциг, где вступил в должность кантора хора в Церкви Святого Фомы. В этом саксонском городе Иоганн Себастьян Бах и оставался до конца своей жизни.

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    Автор: Максим Нелюбин


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