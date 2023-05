Немецкий муж Тины Тернер

О европейской жизни рок-звезды Тины Тернер известно не так уж много. Сама певица считала, что связано это было в первую очередь с тем, что в Швейцарии, где она жила со своим мужем Эрвином Бахом (Erwin Bach), люди более сдержанны. Кроме того, там гораздо меньше папарацци, чем в США и других странах. Автобиографическая книга рок-легенды Тины Тернер повествует о личной жизни певицы. Много лет назад вышла в свет ее первая автобиография - "I, Tina". В ней она рассказала о своей карьере певицы и о жизни в браке с Айком Тернером, который принес ей столько горя и разочарования. В 1993 году по этой книге был даже снят полный драматизма художественный фильм "What's Love Got to Do with It?".

С Айком она прожила 16 лет. "Без него - намного дольше, чем с ним. Это была совсем новая жизнь, полная приключений, успехов и любви. Она оказалась лучше, чем я могла себе представить", - подчеркнула в предисловии к своей новой книге Тина Тернер. Но, по признанию певицы, были в ее жизни "после Айка" и очень трудные времена. "Любовь спасла мою жизнь", - написала рок-звезда в своей автобиографии "My Love Story" ("История моей любви"), вышедшей в издательстве Penguin в октябре 2018 года.

Встреча, изменившая жизнь Тины Тернер

Описывая свою первую встречу с будущим мужем Эрвином Бахом в кельнском аэропорту в 1986 году, Тина Тернер сравнили свое тогдашнее состояние с ощущением, будто все ее тело пронзила молния. Ей было абсолютно все равно, что Эрвин моложе ее на 16 лет. Тина сразу поняла, что это и есть тот мужчина, которого она ждала все эти годы после разрыва с Айком Тернером в июле 1976 года. Немец Эрвин Бах, который был всего на три года старше сына Тины Тернер, представлял звукозаписывающую компанию EMI, с которой у певицы был договор на выпуск грампластинок. В Кельн Тина Тернер приехала со своим сольным концертом.

Фото: DW/V. Weitz

Пока Эрвин вез певицу из аэропорта в отель, Тина строила тайные планы на будущее вместе с мужчиной, в которого она влюбилась с первого взгляда. Во время одного из деловых ужинов Тина села рядом с Эрвином и, набравшись смелости, обратилась к нему со словами: "Эрвин, когда ты приедешь в Америку, я хочу, чтобы ты меня полюбил".

По-настоящему сблизились Тина и Эрвин лишь спустя несколько месяцев в Лос-Анджелесе - в доме певицы. В книге Тина Тернер описала ситуацию, когда Эрвин хотел оставить должность менеджера и музыкального продюсера в компании EMI из-за романа с певицей, которую он опекал и у которой был заключен договор с компанией. Эрвин Бах ничего не хотел делать тайно от своего руководства. Когда он признался своему шефу, что у него серьезный роман с певицей, то тот после длительной паузы вдруг произнес: "Это может стать проблемой". "Какой именно?" - поинтересовался Эрвин и услышал в ответ: "Я не могу гарантировать, что не стану ее к тебе ревновать".

Мир мог видеть в Эрвине молодого человека, который был на 16 лет младше Тины Тернер, но сама она пишет в своей книге о том, что разница в возрасте никогда не была проблемой в их отношениях. Скорей это были ментальные противоречия: "Я - американка, он - немец. Это самое большое различие между нами. Он в душе был шестидесятилетним мужчиной, а я - шестнадцатилетней девочкой. В отличие от меня, Эрвин, прежде чем принять решение, все обдумывает и планирует, я нередко совершаю поступки, не задумываясь о последствиях", - призналась Тернер читателям.

Эрвин дважды предлагал Тине руку и сердце

Свое первое предложение руки и сердца Эрвин сделал три года спустя после их знакомства. Тогда Тина не сказала "нет", но, напомнив Эрвину о печальном опыте ее первого замужества, попросила не спешить с официальной регистрацией брака. На второе предложение Эрвин решился лишь через 23 года. Этому событию на яхте одного из их общих друзей и самой свадьбе в книге Тины Тернер уделено немало внимания.

Эрвин любит минималистский стиль. Ему трудней было привыкнуть к новой мебели, которой Тина Тернер однажды обставила его двухкомнатную квартиру в Кельне во время его командировки, чем к новой женщине в его жизни, отметила она с иронией и далее описала их сказочную свадьбу. Состоялась она в 2013 году на их совместной вилле в городке Кюснахт на берегу Цюрихского озера, куда они переехали в 1995 году, вдоволь помотавшись между Лос-Анжелесом, Лондоном и Кельном.

Тина Тернер на берегу Цюрихского озера Фото: picture-alliance/Keystone

Тина принимала активное участие в организации свадьбы. Это по ее желанию вилла и сад были украшены 140 тысячами роз, специально привезенными из Нидерландов. Всех 120 гостей, среди которых были самые близкие друзья (в частности, итальянский певец Эрос Рамаццотти, британский певец Дэвид Боуи, американская телеведущая Опра Уинфри), попросили надеть темные смокинги и белые платья. Сама невеста была в платье от своего любимого дизайнера Армани. По собственному признанию Тины Тернер, она впервые в жизни чувствовала себя желанной невестой. В книге часто проводятся параллели с тем, как складывались отношения у Тины с ее бывшем мужем Айком - в их первую брачную ночь Айк заставил ее смотреть секс-шоу в борделе.

От смерти спасла любовь

Именно в день свадьбы Тина Тернер почувствовала недомогание, которое стало первым тревожным сигналом череды болезней, которые ей вместе с мужем Эрвином предстояло победить. Спустя три месяца после свадьбы Тину Тернер разбил инсульт. Информацию о нем семья Тернер-Бах тщательно скрывала от широкой общественности. Два с половиной года позже у Тины Тернер диагностировали рак кишечника. Операция с последующей химиотерапией так сильно повредили почки Тины, что без диализа, который ей приходилось делать в течение девяти месяцев до трансплантации, она бы умерла. В это время Тине было так плохо, что он стала готовиться к смерти и даже вступила в швейцарское объединение Exit ("Выход"), которое помогает людям достойно умереть.

Но воспользоваться услугами этой организации Тине Тернер не пришлось - от угрозы смерти певицу спас ее муж Эрвин, пожертвовавший ей свою почку. Операция по трансплантации успешно прошла в апреле 2017 года, но певице понадобилось много сил, чтобы справиться с осложнениями, поскольку ее организм пытался отторгнуть новый орган. Все это время рядом с ней был ее любимый и любящий муж Эрвин. Он занимал Тину работой над мюзиклом о ее жизни - она должна была отвлечь певицу от мыслей о болезнях, в этом был уверен Эрвин. "С Эрвином я нашла свое счастье. И чуть было его не потеряла, если бы меня не спасла наша любовь", - жизнеутверждающе написала в конце своей книги рок-легенда Тина Тернер.