  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Певица Тина Тернер
Певица Тина ТернерФото: Hermann J. Knippertz/AP Photo/picture alliance
ОбществоСША

Умерла американская певица Тина Тернер

Даниил Сотников
57 мин. назад

Певица умерла в своем доме в Швейцарии в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

https://p.dw.com/p/4Rmdj

В Швейцарии умерла американская певица Тина Тернер, сообщил ее пресс-секретарь телеканалу Sky News в среду, 24 мая.

"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от Цюриха", - говорится в заявлении представителей певицы.

Тина Тернер родилась в 1939 году в США. Ее первый альбом Tina Turns the Country On! вышел в 1974 году. В общей сложности она выпустила девять альбомов. За свою карьеру Тернер стала обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone включил ее в свой список "100 величайших певцов всех времен". В 2021 году Тернер была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд.

В 2000 году певица объявила о завершении сценической карьеры. В 2013 году Тернер стала гражданкой Швейцарии и отказалась от гражданства США.

Смотрите также:

Гарик Сукачев #наВолне

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Тина Тернер и Эрвин Бах на премьере мюзикла "Tina" в Лондоне в 2018 году

Немецкий муж Тины Тернер

Немецкий муж Тины Тернер

26 ноября 2018 года Тине Тернер исполнилось 79 лет. Недавно вышла ее новая автобиография "My Love Story". В ней она рассказывает о человеке, который круто изменил ее жизнь.
Культура26 ноября 2018 г.
external

The Rolling Stones - бесплатный концерт на Кубе (25.03.2016)

The Rolling Stones - бесплатный концерт на Кубе (25.03.2016)

Знаменитая британская группа The Rolling Stones приехала в Гавану с бесплатным концертом. Творчество музыкантов, как и других англоязычных исполнителей, на Кубе долгое время было запрещено.
Культура25 марта 2016 г.02:32 мин.
external

Танец пенсионеров

Танец пенсионеров

Ему - 70 лет, ей - 64 года. Они танцуют рок-н-ролл и буги-вуги и сделали себе татуировки.
Культура12 мая 2017 г.02:41 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские танкисты осваивают Leopard 1 A5

Акцент на ПВО и танки. Борис Писториус о немецкой помощи ВСУ

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Разборки после Белгорода. Германия скупа на убежища. DW Шоу

Разборки после Белгорода. Германия скупа на убежища. DW Шоу

Политика7 ч. назад59:39 мин.
Лидер боснийских сербов Милорад Додик (в центре), фото из архива

Как Милорад Додик ездил в Россию за самостоятельностью

Как Милорад Додик ездил в Россию за самостоятельностью

Политика4 ч. назад
Энерготрейдер в штаб-квартире Uniper в Дюссельдорфе

Немецкому импортеру газа Uniper госпомощь больше не нужна

Немецкому импортеру газа Uniper госпомощь больше не нужна

Экономика и бизнес6 ч. назад
В порту Эмдена идет погрузка автомобилей концерна Volkswagen на экспорт в США

США для ФРГ - важнейший рынок сбыта и иностранный инвестор

США для ФРГ - важнейший рынок сбыта и иностранный инвестор

Экономика и бизнес19 ч. назад
Тбилисский международный аэропорт

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Общество19 ч. назад
Дорожный знак в Украине на дороге на Белгород

454-й день войны: Москва заявила о разгроме "диверсантов"

454-й день войны: Москва заявила о разгроме "диверсантов"

Конфликты23 мая 2023 г.
На главную страницу