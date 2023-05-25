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Цветок и записка в память о Тине Тернер
Цветы и записки у входа на территорию вокруг виллы Тины ТернерФото: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE/KEYSTONE/picture alliance
КультураЕвропа

Швейцария прощается с Тиной Тернер. Репортаж из Кюснахта

Вера Лунева
43 мин. назад

Тину Тернер обожали жители Кюснахта - городка на берегу Цюрихского озера. По ее словам, несмотря на болезни, здесь она провела самые счастливые годы своей жизни - полные любви.

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У ворот знаменитой виллы на берегу Цюрихского озера висит табличка "Пожалуйста, не звоните до полудня". Адрес "Зеештрассе 180" уже много лет известен всем фанатам рок-н-ролла: с конца 90-х вместе с мужем здесь жила Тина Тернер. Со вчерашнего вечера здесь дежурят репортеры, а поклонники и жители городка Кюсхнахт, входящего в кантон Цюрих, приносят записки, цветы и свечи. После того как менеджер певицы разместил пост в Instagram с печальной новостью, соболезнования приходят со всего мира.

Цветы у ворот виллы Тины Тернер
Цветы у ворот виллы, где жила с мужем рок-звездаФото: DW

Сегодня у ворот особняка ожидаемо многолюдно, проезжающие мимо автомобили притормаживают и гудят в знак признательности королеве рок-н-ролла, в которой, по словам соседей, не было никакой звездности. Поклонники разных возрастов, пришедшие проститься с Тиной, тихо переговариваются между собой на немецком, испанском, английском, итальянском. Кто-то выходит из шикарного спорткара, кто-то приехал на велосипеде или пришел пешком. Но все они бережно кладут цветы и записки у ворот и аккуратно отходят в сторону. Даже прощание проходит в стиле Тины: искренне и с достоинством. "Мы с подругами пришли проститься с ней. Знаете, мое второе имя - Тина, и я сегодня сделала прическу в ее стиле", - смахивая слезы, говорит поклонница.

Вилла Тины Тернер, вид сверху
Вилла Тины Тернер, вид сверхуФото: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE/KEYSTONE/picture alliance

Тернер часто видели в ресторанчике "Rico's" по соседству, всегда за одним и тем же столиком, или за покупками в местном супермаркете. При этом с ней очень редко были телохранители, и она любила перекинуться парой слов с продавцами. Тернер и ее второй муж, уроженец Кельна Эрвин Бах (Erwin Bach), жили уединенно и совсем не рок-н-ролльно. Муж был рядом с Тернер, когда она перенесла инсульт в 2013 году и когда в 2016 году ей поставили страшный диагноз: рак. Именно Эрвин Бах спас жизнь Тине Тернер, пожертвовав для жены свою почку.

Их первую встречу в 1985 году Тернер описывала так: "У него было невероятно красивое лицо, он был очень хорош собой. Мое сердце колотилось, руки дрожали! Он просто был таким добрым, таким приятным, таким другим". В 1986 она переехала к нему в Кельн, а с 1994 года они жили вместе в Швейцарии.        

Газеты Швейцарии посвятили первые полосы своей любимой гражданке
Газеты Швейцарии посвятили первые полосы своей любимой гражданкеФото: DW

Почти десять лет назад певица получила швейцарское гражданство, для чего выучила немецкий, сдала специальный экзамен и прошла тест по страноведению: никаких поблажек! Такое уважительное отношение к стране вернулось сторицей: обычно закрытые швейцарцы ее обожали и ласково называли "образцово-показательной гражданкой". Неудивительно, что сегодня, 25 мая, все газеты страны вышли с признаниями в любви на первых полосах.

Кстати, звезда крайне редко давала интервью. Последнее было опубликовано в британском издании модного журнала Vogue в апреле этого года. В нем Тернер признавалась: "Я счастлива быть пенсионеркой - в свои 83 года я это заслужила". О прошлом она вспоминала с легкой горечью: "Моя жизнь была полна впечатлений, но было и много грустных моментов, которые я стараюсь простить и забыть". Отвечая на вопрос о смысле жизни, она словно подытожила: "Наверное, это и есть ответ: двигаться вперед, уметь отпускать и пытаться наполнить жизнь любовью".

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