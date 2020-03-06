Институт Роберта Коха назвал Мадрид и Тироль "международными зонами риска"

Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, в пятницу, 13 марта, объявил испанскую столицу Мадрид и федеральную землю на западе Австрии - Тироль - "международными зонами риска" из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

По оценке института, в подобных зонах "продолжается передача" вируса от одних жителей другим. При этом говорить о наличии риска возможно, когда учтены и другие критерии: частотность инфицирования, динамика числа ежедневно регистрируемых случаев, предпринимаемые меры по борьбе с вирусом (например, введение карантина в городе или отдельных областях), "экспорт" инфекции в другие регионы или страны. Эксперты Института Роберта Коха ежедневно проводят оценку данных факторов и оповещают о ситуации с подобными зонами в Германии и мире.

В перечне - Италия, Иран, регионы КНР, Франции

На данном этапе в перечне специалистов - Италия, Иран, китайская провинция Хубэй с ее крупнейшим городом, Уханем, южнокорейская провинция Кёнсан-Пукто, а также регион Гранд-Эст во Франции.

Глава Минздрава ФРГ рекомендует карантин

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) рекомендовал всем, кто в минувшие две недели посещал Италию, Австрию или Швейцарию провести 14 дней в домашнем карантине - даже при отсутствии симптомов COVID-19.

К утру 14 марта в мире с 7,7-миллиардным населением выявлен 145 341 случай заражения, из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, скончались 5416 человек. Выздоровел 70 931 человек. Такие данные привел сайт Worldometer международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени. При этом количество умерших от сезонного гриппа с начала года достигло 97 199 человек.

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