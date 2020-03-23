Из-за пандемии коронавируса Германия потеряет до 729 миллиардов евро

В связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 Германия может потерять от 255 до 729 миллиардов евро, подсчитал Мюнхенский институт экономических исследований ifo. Приостановка производств, вынужденный переход сотрудников на неполный рабочий день и рост безработицы окажут существенное влияние на государственный бюджет, а экономика ФРГ может сократиться на 7,2-20,6 процентных пункта, заявил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) в понедельник, 23 марта.

При этом потери Германии от нынешнего кризиса, по всей видимости, будут выше, чем все убытки, связанные с экономическими кризисами и природными катастрофами последних десятилетий, отметил он далее. Фюст указал на необходимость стратегий, позволяющих возобновить производство на фоне дальнейших мер по сдерживанию дальнейшего распространения коронавируса.

Потеря до 1,8 миллиона рабочих мест

По подсчетам ifo, расходы, связанные с частичной остановкой экономики на два месяца, составят от 255 до 495 миллиардов евро. При этом сценарии годовой ВВП Германии будет ниже на 7,2-11,2 процентных пункта.

В случае частичной остановки производств на три месяца потери составят от 354 до 729 миллиардов евро, что будет соответствовать сокращению экономического роста на 10,0-20,6 процентных пункта.

Одновременно эксперты ifo предполагают, что связанный с коронавирусом кризис может привести к потере до 1,8 миллиона рабочих мест в Германии. Кроме того, более шести миллионов сотрудников могут быть переведены на сокращенный график работы.

Пандемия коронавируса

По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса охватила 192 страну и территорию, общее число заразившихся превысило 340 тысяч. От последствий заболевания скончались почти 15 тысяч человек, выздоровели более 99 тысяч. В Германии коронавирус выявлен у почти 25 тысяч человек.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не фиксируются на протяжении последних недель. На данный момент наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились 59 тысяч человек, 5,5 тысячи скончались. На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено более 35 тысяч случаев коронавируса.

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