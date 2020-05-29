За что Трампу от "Твиттера" досталось

Twitter временно заблокировал аккаунт избирательной кампании президента США Дональда Трампа из-за поста c ложной информацией о короновирусе SARS-CoV-2. Сергей Елкин об этом наказании.
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Представитель штаба Трампа обвинила корпорации в Силиконовой долине в предвзятости к президенту, заявив, что они "не являются арбитрами истины".
На прошлой неделе в США был побит рекорд по числу новых выявленных за сутки случаев COVID-19. Эксперты говорят, что положение очень серьезное, но президент Дональд Трамп явно преуменьшает угрозу.