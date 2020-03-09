Заключенные в Италии устроили бунты в тюрьмах из-за коронавируса

Заключенные в 27 тюрьмах Италии устроили беспорядки, требуя амнистии из-за сложной ситуации, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщило агентство ANSA.

По его данным, бунты отмечены в пенитенциарных учреждениях Милана и Рима. Там осужденные подожгли матрасы и попробовали незаконно проникнуть в лазареты. Кроме того, беспорядки зафиксированы в Салерно, Модене, Неаполе, Фрозиноне, а также в Верчелли, Алессандрии и Фодже. В последнем из этих городов заключенным удалось бежать, однако за пределами тюрьмы полиция их вновь задержала.

Как передает агентство dpa, в Модене на севере Италии, попытку бегства предприняли около 50 заключенных, трое из них погибли, несколько получили тяжелые ранения. В провинции Модена создана заградительная зона, перекрыты все въезды и выезды.

Иран освобождает 70 тысяч заключенных

Между тем в Иране принято решение об освобождении 70 тысяч заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы. Об этом сообщил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси. "Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", - добавил он.

В Италии число умерших от заболевания, вызываемого SARS-CoV-2, за минувшие сутки выросло с 233 до 366 человек. Инфицированы, по данным на 9 марта, 7 375 человек. Страна вышла на второе место в мире по числу смертей. Власти закупают 22 миллиона медицинских масок. В Иране - 7161 заболевших, погибли 237 человек.

Смотрите также:

Резкий скачок коронавируса в Италии Полицейский контроль на границе карантинной зоны Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

Резкий скачок коронавируса в Италии Опустевшие улицы Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

Резкий скачок коронавируса в Италии Число заболевших стремительно растет 20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

Резкий скачок коронавируса в Италии Закупка продуктов впрок Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

Резкий скачок коронавируса в Италии Повышенный спрос на защитные маски Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

Резкий скачок коронавируса в Италии Двойные маски Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

Резкий скачок коронавируса в Италии Показ мод несмотря на коронавирус Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

Резкий скачок коронавируса в Италии Отмена футбольных матчей Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи. Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель

