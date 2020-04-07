Женщины чаще мужчин умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

7 апреля - Всемирный день здоровья. Сейчас о нем думает каждый, причем по сотне раз в день. Пандемия коронавируса многих заставила задуматься над тем, правильно ли мы живем и насколько силен наш иммунитет. Другие болезни отошли на второй план. Но мы решили о них вспомнить. Ведь эпидемии приходят и уходят, а заболевания сердечно-сосудистой системы, к сожалению, остаются...

Женщины и мужчины имеют разное телосложение. Это очевидно. Но различия не ограничиваются внешним видом и репродуктивными органами. Примером менее явных различий служит сердечно-сосудистая система и связанные с ней заболевания. Повышенное давление и проблемы с сердцем считаются преимущественно мужскими недугами. Но это не так! Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности среди женщин старше 35 лет во всем мире. Только в 2017 году в Германии от сердечно-сосудистых заболеваний умерло более 344 тысяч человек. 55 процентов из них - женщины.

Женщины особенно подвержены риску

Несмотря на явные различия в строении мужчин и женщин, медицина рассматривает людей различных полов большей частью так, как будто они биологически и физиологически идентичны. За эталон "нормального состояния" берется обычно мужской организм. Происходит это потому, что раньше медицинские исследования проводились в основном с мужчинами. Женское тело считалось слишком сложным из-за месячного цикла и связанных с ним гормональных колебаний.

Лишь с 1993 года в США предписано проводить клинические исследования с участием мужчин и женщин в равной мере. И лишь в начале 2000-х годов в Евросоюзе появилась директива, предписывающая проверять лекарства на предмет различий в их воздействии на мужчин и на женщин. Поэтому о профилактике, симптомах, терапевтических возможностях и формах сердечно-сосудистых заболеваний именно у женщин в настоящее время мало известно.

Чем отличаются сердечные заболевания у мужчин и женщин?

При инфаркте миокарда одна или несколько артерий, снабжающих сердце кровью, блокируются. В результате пораженные участки сердечной мышцы не получают достаточно кислорода и погибают. До менопаузы риск сердечного приступа у женщин ниже, чем у мужчин. Одна из причин этого заключается в том, что в сосудах женского организма образуется меньше атеросклеротических бляшек, и поэтому меньше вероятность образования тромбов в артериях сердца.

Долгое время считалось, что происходит это благодаря женскому половому гормону эстрогену. "Исследования, однако, не смогли подтвердить эту гипотезу. Введение эстрогена, например, с помощью гормонального пластыря, для предотвращения сердечных приступов не доказало свою эффективность. Тем не менее, молодых женщин, видимо, защищает их гендерная принадлежность. Вероятно, есть связь с менструацией. Об этом свидетельствует тот факт, что преждевременная менопауза или прекращение цикла в результате операции увеличивают риск инфаркта миокарда", - говорит директор Немецкого кардиологического центра в Мюнхене профессор Хериберт Шункерт (Heribert Schunkert).

Сердечные приступы поражают женщин в среднем на 10 - 15 лет позже, чем мужчин. А именно на восьмом десятке жизни, когда окончательно закончилась физиологическая перестройка организма после менопаузы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, у женщин инфаркт миокарда приводит к абсолютной сердечной недостаточности лишь в 50 процентах случаев. Столь же часто ее причиной становится слабость сердечной мышцы. "Сердечная недостаточность возникает, например, из-за повышенного кровяного давления. Нагрузка на сердце растет, но сердечная мышца уже не такая эластичная. Сердце исправно качает кровь, а расслабляться в достаточной степени не может. В результате наблюдается уменьшение наполненности полостей сердца кровью", - объясняет профессор Шункерт.

На какие симптомы следует обращать внимание женщинам?

Распространенным симптомом сердечной недостаточности является одышка, особенно после физических нагрузок. Кровь, не попадая в сердце, скапливается и давит на легкие. Типичное проявление сердечного приступа - сильная боль в груди (по крайней мере - у мужчин). У женщин инфаркт может проявляться через крайнюю усталость, тошноту, рвоту и одышку. При такой симптоматике проблемы с сердцем у женщин часто распознаются слишком поздно. Как самой пациенткой, так и лечащими врачами.

Женский инфаркт отличается от мужского

Но и у женщин давящая или колющая боль в груди сигнализирует сердечный приступ. Боль ощущается дольше пяти минут и распространяется на руки, живот, спину, шею. Кроме того, часто возникает ощущение стеснения или давления в области сердца, как будто что-то сжимает грудную клетку. Болям и ощущениям сдавливания сопутствует обычно сильный страх. Но бывают инфаркты и почти бессимптомные. Как правило, они случаются у женщин при диабете, который повреждает нервы и тем самым подавляет ощущение боли.

Даже если признаки сердечного приступа у женщин часто неспецифичны, терять нельзя ни секунды! "Особенно если симптомы серьезные и никогда до того в такой форме не проявлялись. В случае необъяснимой сильной тошноты, которая может также сочетаться с одышкой, следует сразу же вызвать скорую помощь", - советует профессор Хериберт Шункерт.

Факторы риска у женщин

Главный фактор риска развития инфаркта миокарда - артериальная гипертензия. И именно среди женщин это заболевание встречается довольно часто. Согласно проведенному в США исследованию, гипертония у женщин возникает в более раннем возрасте, чем у мужчин, и прогрессирует быстрее. Таким образом, кровеносные сосуды в женском организме подвергаются большему стрессу в течение более долгого времени. Поэтому женщинам (и мужчинам) следует регулярно проверять артериальное давление с 20 лет.

Избыточный вес и жировые отложения в области живота также способствуют развитию сердечной недостаточности. Исследования показывают, что женщины, фигуры которых больше похожи на яблоко, чем на грушу, в большей степени подвержены риску сердечного приступа - даже если индекс массы тела у них в норме. Это особенно касается женщин в период менопаузы.

Избыточный жир на животе провоцирует развитие диабета 2-го типа. У женщин всего один лишний килограмм жира в семь раз увеличивает вероятность его появления. А диабет 2-го типа повышает, в свою очередь, риск сердечных заболеваний. Эта взаимосвязь намного сильнее у женщин, чем у мужчин.

Как женщины могут укрепить сердце и сосуды

Первым делом надо бросить курить! Исследования показывают, что даже одна сигарета в день значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В сочетании с противозачаточными таблетками риск еще больше. И подвержены ему женщины уже в возрасте около 30 лет.

Также важно движение. Об этом все знают, но лишний раз напомнить не помешает. Взаимосвязь между сидячим образом жизни и сердечно-сосудистыми заболеваниями доказана многими исследованиями. И совсем не обязательно сразу бежать марафон. Можно прогуляться вокруг дома или выйти из автобуса на остановку раньше. Главное - делать это регулярно. Сердце в долгу не останется. "Впрочем, чем больше, тем лучше. Если есть силы превратить прогулку в пробежку, то положительным эффектом будет более активная сердечно-сосудистая система и более низкое кровяное давление", - говорит Шункерт.

И, наконец, питание. Здоровая и сбалансированная пища также оказывает положительное влияние на сердце. Надо есть больше свежих фруктов и овощей и меньше высококалорийных продуктов.

Прислушайтесь к своему сердцу и помогите ему поддерживать вас в полном здравии и хорошем настроении. Это не так уж и сложно!

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