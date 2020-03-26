 Европол указал на резкий рост связанных с пандемией коронавируса преступлений | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Европол указал на резкий рост связанных с пандемией коронавируса преступлений

Преступники и банды наживаются на кризиса, связанном с распространением коронавируса, заявил Европол. Выросло число киберпреступлений, случаев мошенничеста, краж и подделок.

Человек в маске на фоне изображения коронавируса

Европейское полицейское агентство (Европол) указало на резкий рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса. Отдельные преступники и организованные банды очень быстро адаптировали свои методы и наживаются на глобальном кризисе, говорится в распространенном в пятницу, 27 марта, в Гааге сообщении Европола.

При этом следователи констатируют увеличивающееся число случаев киберпреступности, мошенничества, краж и подделок. Преступники используют в своих целях резко возросший спрос на определенные товары, снижение мобильности граждан, пребывание большой части людей дома и их удаленную работу, ограничения  общественной жизни, а также рост тревоги и страхов на фоне пандемии.

Фальсификация медицинских масок и лекарств

В частности, с начала кризиса во много раз расширилась продажа поддельных средств защиты и медикаментов. Фальсификаторы используют в своих целях нехватку медицинских масок и средств дезинфекции.

По данным Европола, в результате проходившей по всему миру полицейской операции в марте было изъято около 34 тысяч поддельных хирургических масок. Также часто фальсифицируются противовирусные и витаминные препараты, а также лекарство против малярии хлорохин.

Глава Европола Катрин де Болль назвала недопустимой подобную тенденцию. "Такие преступные действия во время кризиса в сфере здравоохранения особенно опасны и могут представлять реальные риски для жизни людей", - заявила она. Европол и его партнеры ведут тесное сотрудничество для того чтобы защитить здоровье и безопасность всех граждан, подчеркнула далее де Болль.

Киберпреступность во времена хоум-офиса

Агентство также предупредило о высоких рисках, связанных с киберпреступностью во времена пандемии. В настоящее время многие работают в удаленном режиме из дома, подключая менее защищенные личные компьютеры к сетям фирм и организаций, что представляет серьезную угрозу для безопасности, считает Европол. Кроме того, эксперты указали на вероятный дальнейший рост случаев мошенничества. По их словам, аферисты очень быстро подстраивают свои схемы под актуальную ситуацию и используют  своих целях страхи и опасения людей в кризисные времена.

По данным группы волонтеров Worldometer, число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в 199 странах и территориях мира превысило 536 тысяч, от последствий скончались более 24 тысячи человек. На первое место вышли США, в которых уже более 85 подтвержденных случаев коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19. Европейским эпицентром пандемии остается Италия с 80 тысячами зараженных и наибольшим числом в мире летальных исходов - более 8 тысяч.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джонcа Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 12:46

Коронавирус: как наказывают в Германии за нарушение карантинных мер. DW Новости

 

Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус: почему в Азии почти невозможно встретить людей без масок, а в Европе все наоборот?  

В объятиях коронавируса: Милан, Тегеран, Севилья  

Также по теме

BdT Coronavirus Wiesbaden

Под венец во время короны? Да! (фото) 26.03.2020

Как выглядит свадьба во время пандемии коронавируса? Немноголюдно, но молодожены все же счастливы.

Coronavirus in Ingolstadt Warnschild

Немцы считают коронавирус наибольшей угрозой в послевоенной истории 26.03.2020

Ни одно событие за прошедшие 70 лет не меняло столь радикально взгляды немцев на ситуацию в стране, как пандемия коронавируса, показывает опрос института Allensbach.

Auswirkungen des Coronavirus

Из-за пандемии коронавируса Германия потеряет до 729 миллиардов евро 23.03.2020

Мюнхенский институт ifo подсчитал возможные суммы убытков, которые понесет Германия в случае частичной остановки производств сроком до трех месяцев. Коронавирус грозит потерей до 1,8 миллиона рабочих мест.

Реклама

Самые читаемые

Италия заблокировала решения саммита ЕС  

США сместили Китай с первого места по числу зараженных  

Пока мир борется с коронавирусом, в Беларуси вспомнили о "тунеядцах"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно