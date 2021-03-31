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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Европейский совет".
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Депутаты от партии "Грузинская мечта" и представители оппозиции отказались подписывать предложенный Евросоветом план по урегулированию кризиса в стране.
Авторы письма считают необходимым использовать европейский аналог "акта Магнитского", чтобы привлечь к ответственности причастных к нарушению прав Алексея Навального и демонстрантов в РФ.
Председатель Евросовета Шарль Мишель перед встречей в верхах пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Кандидат от оппозиции Тихановская призвала Евросовет не признавать официальных результатов выборов.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц убежден в необходимости санкций против тех, кто причастен к жестокому подавлению протестов. Он констатировал, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.
Белорусская оппозиционерка назвала выборы 9 августа мошенническими. По ее словам, президент Лукашенко утратил легитимность в глазах белорусского народа.
Народ Беларуси имеет право определить собственное будущее, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он назвал недопустимым насилие против демонстрантов.
Страны-члены ЕС договорились выработать систему обусловленности кредитов на помощь в преодолении пандемии с соблюдением принципов верховенства права. Польша и Венгрия были против.
Документ, одобренный парламентариями, предполагает, что Лондон и Брюссель должны постараться достичь нового соглашения на заседании Евросовета. Законопроект поступит на подпись королеве Елизавете II.
Немка фон дер Ляйен может стать следующим председателем Еврокомиссии, бельгиец Мишель - возглавить Евросовет. DW рассказывает, что России и Украине ожидать от новых руководителей ЕС.
Кандидатуру социал-демократа Давида Сассоли поддержали члены консервативной Европейской народной партии, получившей по итогам выборов в Европарламент больше всего мандатов.
Лидеры ЕС начнут подготовку к жесткому "Брекзиту" на фоне отмены голосования в британском парламенте по договору с Евросоюзом.
Евросоюз и США - лучшие друзья, уверены в Еврокомиссии и Евросовете. "Тот, кто называет нас врагами, распространяет фейковые новости", - подчеркнул Дональд Туск. Ранее Дональд Трамп объявил ЕС недругом США.
Евросовет настаивает, чтобы РФ в расследовании крушения малайзийского "Боинга" придерживалась "истины и справедливости".
Брюссель рекомендует приступить к переговорам по вступлению Македонии в Евросоюз, заявила Федерика Могерини. Евросовет может принять соответствующее решение через две недели.
Евросовет внес Украину в перечень стран, для граждан которых отменяются визовые требования. Что должны знать украинцы, чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС?
Евросовет внес Украину в перечень третьих стран, гражданам которых не требуются визы для въезда в ЕС.
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