Европейский совет

Канцлер Австрии на фоне кризиса в Беларуси призвал к санкциям

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц убежден в необходимости санкций против тех, кто причастен к жестокому подавлению протестов. Он констатировал, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.