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Европейский совет

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Европейский совет".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

TBILISI, GEORGIA - MARCH 01: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - GEORGIAN PRIME MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili (R) and European Council President Charles Michel (L) hold a joint press conference after their meeting in Tbilisi, Georgia on March 01, 2021. Georgian Prime Ministry / Anadolu Agency

В Грузии переговоры власти и оппозиции закончились безрезультатно 31.03.2021

Депутаты от партии "Грузинская мечта" и представители оппозиции отказались подписывать предложенный Евросоветом план по урегулированию кризиса в стране.

6451378 02.02.2021 In this handout video grab released by Moscow City Court, Russian opposition activist Alexei Navalny is escorted to attend a hearing on replacing his suspended sentence in the Yves Rocher fraud case with real time in prison, in Moscow City Court, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Moscow City Court

Десятки политиков призвали ЕС добиться освобождения Навального 18.02.2021

Авторы письма считают необходимым использовать европейский аналог "акта Магнитского", чтобы привлечь к ответственности причастных к нарушению прав Алексея Навального и демонстрантов в РФ.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Брюсселе начался чрезвычайный саммит ЕС по Беларуси 19.08.2020

Председатель Евросовета Шарль Мишель перед встречей в верхах пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Кандидат от оппозиции Тихановская призвала Евросовет не признавать официальных результатов выборов.

06.04.2020, Österreich, Wien: Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht bei einer Pressekonferenz zum Thema Coronavirus: Aktuelles im Bundeskanzleramt. Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Канцлер Австрии на фоне кризиса в Беларуси призвал к санкциям 19.08.2020

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц убежден в необходимости санкций против тех, кто причастен к жестокому подавлению протестов. Он констатировал, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.
09.08.2020***Sviatlana Tsikhanouskaya, candidate for the presidential elections, reacts during her news conference after the Belarusian presidential election in Minsk, Belarus, Sunday, Aug. 9, 2020. Sviatlana Tsikhanouskaya came under heavy pressure as members of her staff were arrested. She rejected the results of state exit polls that claim Lukashenko had won handily. (AP Photo) |

Тихановская призвала Евросовет не признавать победы Лукашенко 19.08.2020

Белорусская оппозиционерка назвала выборы 9 августа мошенническими. По ее словам, президент Лукашенко утратил легитимность в глазах белорусского народа.
European Council President Charles Michel delivers a speech during a plenary session on the conclusions of the extraordinary European Council meeting at the European Parliament in Brussels, Belgium July 23, 2020. Francois Walschaerts/Pool via REUTERS

Евросовет проведет экстренный видеосаммит по Беларуси 17.08.2020

Народ Беларуси имеет право определить собственное будущее, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он назвал недопустимым насилие против демонстрантов.
18.07.2020, Belgien, Brüssel: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l-r) spricht mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin und dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Lofven am zweiten Tag des EU-Gipfels. Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union treffen sich, um über ein Finanz- und Krisenpaket in Höhe von insgesamt 1,8 Billionen Euro zu beraten. Foto: Francois Lenoir/Reuters Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В ЕС достигли соглашения об экономической помощи и верховенстве права 21.07.2020

Страны-члены ЕС договорились выработать систему обусловленности кредитов на помощь в преодолении пандемии с соблюдением принципов верховенства права. Польша и Венгрия были против.
A video grab from footage broadcast by the UK Parliament's Parliamentary Recording Unit (PRU) shows members the House of Lords gathering together to discuss the European Union Withdrawal (No. 6) bill, as proposed by Conservative MP Oliver Letwin, in London on September 6, 2019. - The House of Lords is set to approve the legislation, which compels Johnson to seek a three-month extension from Brussels if he cannot agree a divorce deal at an EU summit on October 17-18. (Photo by - / PRU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / PRU - NO USE FOR ENTERTAINMENT, SATIRICAL, MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

Палата лордов британского парламента заблокировала "жесткий Брекзит" 06.09.2019

Документ, одобренный парламентариями, предполагает, что Лондон и Брюссель должны постараться достичь нового соглашения на заседании Евросовета. Законопроект поступит на подпись королеве Елизавете II.
03.07.2019, Frankreich, Straßburg: Die Mitglieder des Europäischen Parlaments stehen an, um einen neuen Präsidenten zu wählen. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Фон дер Ляйен и Ко.: что будут означать для России новые лица во главе ЕС 03.07.2019

Немка фон дер Ляйен может стать следующим председателем Еврокомиссии, бельгиец Мишель - возглавить Евросовет. DW рассказывает, что России и Украине ожидать от новых руководителей ЕС.
Italian MEP David-Maria Sassoli (S&D Group), candidate for the presidency of the European Parliament, reacts after the restults of the first round vote to elect the new president of the European Parliament during the first plenary session of the newly elected European Assembly in Strasbourg, France, July 3, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

Председателем Европарламента избран итальянец Давид Сассоли 03.07.2019

Кандидатуру социал-демократа Давида Сассоли поддержали члены консервативной Европейской народной партии, получившей по итогам выборов в Европарламент больше всего мандатов.
British Prime Minister Theresa May (R) and European Union Council President Donald Tusk during the extraordinary EU leaders summit to finalise and formalise the Brexit agreement in Brussels, Belgium November 25, 2018. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

ЕС созывает специальный саммит по "Брекзиту" 10.12.2018

Лидеры ЕС начнут подготовку к жесткому "Брекзиту" на фоне отмены голосования в британском парламенте по договору с Евросоюзом.
ARCHIV *** US-Präsident Donald Trump (r) und EU-Ratspräsident Donald Tusk kommen am 25.05.2017 ins EU-Hauptquartier zu einem Gespräch mit EU-Spitzenvertretern. Der US-Präsident weilt anlässlich eines Nato-Gipfels in Brüssel. (zu dpa US-Präsident berät eine Stunde mit EU-Spitze vom 25.05.2017) Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Несмотря на слова Трампа, в ЕС по-прежнему считают США другом 16.07.2018

Евросоюз и США - лучшие друзья, уверены в Еврокомиссии и Евросовете. "Тот, кто называет нас врагами, распространяет фейковые новости", - подчеркнул Дональд Туск. Ранее Дональд Трамп объявил ЕС недругом США.
ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Саммит ЕС призвал Россию к сотрудничеству в расследовании катастрофы MH17 29.06.2018

Евросовет настаивает, чтобы РФ в расследовании крушения малайзийского "Боинга" придерживалась "истины и справедливости".
From left to right, Matthew Nimetz the United Nations mediator in a name dispute between Macedonia, European Union foreign policy chief Federica Mogherini, European Commissioner for European Neighborhood Policy Johannes Hahn , Macedonian Prime Minister Zoran Zaev, Greek Prime Minister Alexis Tsipras, Macedonian Foreign Minister Nikola Dimitrov, UN Under -Secretary General for Political affairs Johannes Hahn, and Greek Foreign Minister Nikos Kotzias, clap hands during a signing of an agreement for Macedonia's new name in the village of Psarades, Prespes Greece, on Sunday, June 17, 2018. The preliminary deal launches a long process that will last several months. If successful, it will end a decades-long dispute between neighbors Greece and Macedonia _ which will be renamed North Macedonia. (AP Photo/Yorgos Karahalis) |

Еврокосиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС 17.06.2018

Брюссель рекомендует приступить к переговорам по вступлению Македонии в Евросоюз, заявила Федерика Могерини. Евросовет может принять соответствующее решение через две недели.
Bildunterschrift:Flowers are placed in front of the Ukrainian and European flags on the table where an agreement for support to the consolidation of the Ukrainian state ('state building contract') for an amount of 355 million euros was signed on May 13, 2014 at the EU Headquarters in Brussels. Interim Ukrainian Premier Arseniy Yatsenyuk and his government held talks with the European Commission to examine further support from the 28-nation bloc. AFP PHOTO / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для украинцев (фотогалерея) 11.05.2017

Евросовет внес Украину в перечень стран, для граждан которых отменяются визовые требования. Что должны знать украинцы, чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС?
Passport, tickets and credit cards for travel

Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для граждан Украины 11.05.2017

Евросовет внес Украину в перечень третьих стран, гражданам которых не требуются визы для въезда в ЕС.
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