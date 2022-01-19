Кто такая новая глава Европарламента Роберта Метсола

Роберта Метсола и ранее ясно давала понять, что Евросоюз для нее не сложная бюрократическая конструкция, а настоящая страсть. Не объединение государств, постоянно сотрясаемых кризисами, а институт, продвигающий европейские ценности и поощряющий энтузиазм проекта, рожденного из пепла Второй мировой войны. Теперь у консервативного политика из Мальты появился шанс доказать, что за ее словами следуют дела.

18 января депутаты Европарламента избрали ее своим председателем - в день 43-летия Метсолы. И хотя избрание можно считать хорошим подарком ко дню рождения, неожиданностью для мальтийского политика оно не стало. Три крупнейшие фракции в Европарламенте - консервативная Европейская народная партия (ЕНП), Альянс социал-демократов и либеральная фракция "Обновить Европу" - запланировали, что представитель консерваторов займет этот пост в середине срока каденции депутатов, то есть через два с половиной года.

Дэвид Каса

Метсола, чья "Партия националистов" (мальтийская консервативная христианско-демократическая партия) входит во фракцию ЕНП, казалась очевидным кандидатом, поскольку представители различных политических сил в Европарламенте ее уважают и считают, что она наводит мосты. Дэвид Каса, один из коллег Метсолы по партии и тоже депутат ЕП, называет то, что многие в ней ценят: "Мы привыкли к разногласиям и кризисам. Взлет и популярность Роберты показывают, что по-прежнему можно проводить политику взаимодействия".

Мальтийский политик стала первым представителем самого маленького государства ЕС, занявшим этот пост, а также самым молодым спикером в истории ЕП. И только третьей женщиной, возглавившей Европарламент. До нее председателями законодательного и представительного органа Евросоюза были две француженки - Симона Вейль и Николь Фонтен. Европарламент избирается каждые пять лет 450 миллионами граждан стран-членов ЕС.

Метсола прошла в Европарламент с третьей попытки

Два видеоролика, опубликованные фракцией ЕНП в социальных сетях перед избранием Метсолы, показывают, как сама мальтийка хочет, чтобы ее воспринимали. Как женщину, вдохновленную женщинами и вдохновляющую других. Как мать четверых мальчиков, которой удается заниматься семьей и карьерой. Как бойца, который не сдается, когда во что-то верит.

И действительно, она знает, что значит потерпеть неудачу. Метсоле удалось пройти в Европарламент в 2013 году после двух неудачных попыток. Однако с тех пор дела у нее быстро пошли в гору. С 2020 года она была зампредседателя парламента. Как член комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам она защищала право на убежище в ЕС. После убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции Метсола неоднократно призывала правительство Мальты отстаивать свободу прессы и бороться с коррупцией.

Стелиос Кимпуропулос

Дэвид Каса, который описывает Метсолу как одного из своих ближайших друзей, сказал DW, что знает ее со времен учебы в университете. По его словам, честолюбие и целеустремленность отличают ее и по сей день. Каса и Метсола возглавили кампанию, которая в конечном счете привела к вступлению Мальты в ЕС в 2004 году. Метсола любит вспоминать, что именно из-за этой цели она стала увлекаться политикой - и меньше времени проводить в университетской библиотеке с юридической литературой.

В Европарламенте многие проголосовали за нее из-за качества, которое консервативный депутат из Греции Стелиос Кимпуропулос описал как "достаточную порцию смелости, чтобы быть лицом открытого внешнему миру и сильного парламента". Поскольку Европарламенту зачастую нелегко отстаивать свои интересы перед другими институтами ЕС - Европейским советом и Еврокомиссией, - смелость, безусловно, является чертой характера, которая может помочь достигать поставленных целей.

Главу Европарламента критикуют за отношение к абортам

Хотя Метсола считается консенсусным кандидатом, "зеленые" и фракция левых в парламенте не рады ее избранию. Отчасти из-за того, что мальтийцы ранее голосовали против резолюции, призывающей легализовать аборты во всех странах ЕС. Поскольку Метсола родом из Мальты, тут нет ничего удивительного. В этом средиземноморском островном государстве действует один из самых строгих в мире законов об абортах. Мальта также является единственной страной ЕС, полностью запретившей аборты.

Сира Рего

Однако это не является оправданием для Метсолы, говорит Манон Обри, левая евродепутат из Франции. "Это ужасный знак для прав женщин во всей Европе, - сказала она DW. - Например, для женщин в Польше, которые почти два года борются за право распоряжаться собственным телом". Но Обри также признает, что Метсола принадлежит к прогрессивному крылу консервативной фракции, о чем свидетельствует ее приверженность правам ЛГБТ. И это, по выражению Обри, является "парадоксом".

Испанская коллега Обри Сира Рего, которая безуспешно баллотировалась на пост председателя Европарламента от фракции левых, указала, что женщинам важно быть заметными. Но одного этого недостаточно: "Помимо того факта, что женщины должны занимать символически и политически значимые должности, важно, чтобы феминистская политика была реализована".

"Один вопрос не будет определять всю деятельность Метсолы"

Дэвид Каса, однако, не ожидает, что тема абортов станет проблемой во время председательства Метсолы, поскольку ей придется заниматься множеством различных вопросов. Понятно, что, будучи мальтийским политиком, она должна представлять ценности, которые народ Мальты неоднократно выражал, говорит Каса и ссылается на соцопросы, которые показывают, что многие в католической стране выступают против абортов.

Манон Обри

Сама Метсола заявила французской газете Le Figaro, что не узнает себя в карикатурах, нарисованных на нее в некоторых европейских странах. Ведь она борется за права женщин и лично не имеет никаких проблем с абортами.

Даже если сама Манон Обри, по ее словам, предпочла бы видеть другого человека во главе Европарламента, ее фракция сейчас хочет вступить в конструктивный диалог с Метсолой. Обри надеется, что мальтийка будет учитывать интересы не только представителей своей страны, но и всех евродепутатов. Потому что большинство в Европейском парламенте в прошлом неоднократно осуждало меры против абортов, принятые в отдельных европейских странах.

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