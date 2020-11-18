 Европа уходит на удаленку | Учеба и работа в Германии | DW | 26.01.2021

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Учеба и карьера

Европа уходит на удаленку

В Германии обсуждается возможность законодательного закрепления обязательной работы на удаленке во время локдауна. В некоторых европейских странах это уже стало реальностью.

Работа на удаленке

“Я теперь четыре дня в неделю могу работать из дома, но рискую потерять работу", - пишет один из пользователей Twitter в Германии. Другие жалуются на скрытое давление и пишут, что им приходиться ходить на работу, несмотря на опасность заразиться коронавирусом. Под хэштегом #MachtBueroszu (#Закройтеофисы) пользователи призывают к законодательному урегулированию работы на удаленке. Но согласно репрезентативному опросу, проведенному социологическим институтом Civey по заказу журнала Spiegel, лишь незначительное большинство немцев выступают за обязательный Home Office в связи с коронавирусом.

Хотя многие политики и почти все известные немецкие вирусологи давно призывают законодательно закрепить возможность работы на удаленке, многие продолжают ездить в офисы. Поэтому Home Office так остро стоит на повестке дня. Даже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал в своем обращении к гражданам страны не ходить в офисы, если в этом нет срочной необходимости. Руководители предприятий, отделы кадров и менеджеры должны сделать это возможным, подчеркивает президент. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) даже требует штрафовать компании, мешающие переходу на удаленку.

То, что у немецких критиков работы на удаленке может вызвать скепсис, давно стало частью повседневной жизни в других европейских странах. Вот лишь несколько примеров.

Примеру Франции последовала Бельгия 

Во Франции, начиная с 14 октября, все сотрудники, которые могут работать из дома, должны это делать. Чуть позже примеру Франции последовала и Бельгия. Обязанность работать из дома была связана не столько с риском заражения на работе, сколько с поездками в офисы в общественном транспорте по утрам.

Правда, во Франции действуют исключения - например, для архитекторов и инженеров, которым для работы требуется специальное оборудование. Но и они лишь часть рабочих дней могут проводить в своих рабочих мастерских и на фирме. В Бельгии ограничения связаные только с обеспечением беспрерывности тех или иных производственных процессов.

Маленькие дети сейчас сидят дома, что, конечно, работы на удаленке не облегчает

Маленькие дети сейчас сидят дома, что, конечно, работы на удаленке не облегчает

Вначале, несмотря на то, что Home Office был объявлен обязательным, многие бельгийцы по-прежнему приходили на работу. В ответ на это правительство решило усилить контроль за исполнением своего решения, проверки проходили и проходят без предварительных уведомлений. Штрафы за нарушение предписаний во время локдауна высоки: компании, не отправившие своих сотрудников в хоум-офис, должны заплатить до 48 тысяч евро!

Хоум-офис обязателен в Шотландии и Португалии

И в Шотландии работа на удаленке объявлена обязательной. Хоум-офис во время пандемии должен стать стандартом, а не исключением. “Согласно действующим правилам для того, чтобы покинуть свой дом, необходимы серьезные причины”, - говорится в документе правительства Шотландии, в котором говорится об ужесточении борьбы с коронавирусом. Только в тех случаях, когда работа не может быть выполнена из дома, людям разрешено ездить в офисы и на предприятия.

В Португалии, по словам премьер-министра Антониу Кошта, обязательная работа на удаленке "введена везде, где только возможно”, причем без того, чтобы понадобилось заключать специального соглашение между сотрудниками и работодателями.

Home Office в Нидерландах - часть корпоративной культуры

Еще задолго до эпидемии работа на удаленке в Нидерландах была более распространена, чем в Германии. В мае 2019 годау в стране вступил в силу новый закон о "сбалансированном характере работы". Правда, работодатель теоретически может отказать сотруднику работать из дома, но в таком случае обязан обосновать свой отказ в письменном виде, чтобы была возможность обжаловать это решение в судебном порядке. В июле существующий законбыл ужесточен - в пользу работы на удаленке. 

Количество служащих в Нидерландах, работающих из дома, очень велико: по данным телекомпании RTL Nieuws, от 45 до 56 процентов голландцев сотрудников работают с началом пандемии на удаленке. Даже летом, когда наблюдался спад числа инфицированных, их было 35 процентов.

По мнению экспертов, связано это с особой корпоративной культурой многих голландских компаний: служебные иерархии здесь не слишком жесткие, сотрудники полагаются на доверие вместо контроля. Кроме того, около 12 процентов от общего числа занятых - мелкие предприниматели или люди свободных профессий, которые, в основном, работают из дома.

В Швейцария: работа на удаленке - вопрос интерпретации

Хоум-офис стал с недавнего времени обязательным и в Швейцарии. Работать на удаленке обязательно как минимум до конца февраля. Однако формулировки официального документа оставляют место для интерпретаций. Так, в официальных документах говорится, что решение о работе в Home Office "зависит от рода деятельности", а работа из дома должна быть “выполнимой с разумными усилиями”.

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

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