Европа уходит на удаленку

В Германии обсуждается возможность законодательного закрепления обязательной работы на удаленке во время локдауна. В некоторых европейских странах это уже стало реальностью.
“Я теперь четыре дня в неделю могу работать из дома, но рискую потерять работу", - пишет один из пользователей Twitter в Германии. Другие жалуются на скрытое давление и пишут, что им приходиться ходить на работу, несмотря на опасность заразиться коронавирусом. Под хэштегом #MachtBueroszu (#Закройтеофисы) пользователи призывают к законодательному урегулированию работы на удаленке. Но согласно репрезентативному опросу, проведенному социологическим институтом Civey по заказу журнала Spiegel, лишь незначительное большинство немцев выступают за обязательный Home Office в связи с коронавирусом.
Хотя многие политики и почти все известные немецкие вирусологи давно призывают законодательно закрепить возможность работы на удаленке, многие продолжают ездить в офисы. Поэтому Home Office так остро стоит на повестке дня. Даже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал в своем обращении к гражданам страны не ходить в офисы, если в этом нет срочной необходимости. Руководители предприятий, отделы кадров и менеджеры должны сделать это возможным, подчеркивает президент. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) даже требует штрафовать компании, мешающие переходу на удаленку.
То, что у немецких критиков работы на удаленке может вызвать скепсис, давно стало частью повседневной жизни в других европейских странах. Вот лишь несколько примеров.
Во Франции, начиная с 14 октября, все сотрудники, которые могут работать из дома, должны это делать. Чуть позже примеру Франции последовала и Бельгия. Обязанность работать из дома была связана не столько с риском заражения на работе, сколько с поездками в офисы в общественном транспорте по утрам.
Правда, во Франции действуют исключения - например, для архитекторов и инженеров, которым для работы требуется специальное оборудование. Но и они лишь часть рабочих дней могут проводить в своих рабочих мастерских и на фирме. В Бельгии ограничения связаные только с обеспечением беспрерывности тех или иных производственных процессов.
Вначале, несмотря на то, что Home Office был объявлен обязательным, многие бельгийцы по-прежнему приходили на работу. В ответ на это правительство решило усилить контроль за исполнением своего решения, проверки проходили и проходят без предварительных уведомлений. Штрафы за нарушение предписаний во время локдауна высоки: компании, не отправившие своих сотрудников в хоум-офис, должны заплатить до 48 тысяч евро!
И в Шотландии работа на удаленке объявлена обязательной. Хоум-офис во время пандемии должен стать стандартом, а не исключением. “Согласно действующим правилам для того, чтобы покинуть свой дом, необходимы серьезные причины”, - говорится в документе правительства Шотландии, в котором говорится об ужесточении борьбы с коронавирусом. Только в тех случаях, когда работа не может быть выполнена из дома, людям разрешено ездить в офисы и на предприятия.
В Португалии, по словам премьер-министра Антониу Кошта, обязательная работа на удаленке "введена везде, где только возможно”, причем без того, чтобы понадобилось заключать специального соглашение между сотрудниками и работодателями.
Еще задолго до эпидемии работа на удаленке в Нидерландах была более распространена, чем в Германии. В мае 2019 годау в стране вступил в силу новый закон о "сбалансированном характере работы". Правда, работодатель теоретически может отказать сотруднику работать из дома, но в таком случае обязан обосновать свой отказ в письменном виде, чтобы была возможность обжаловать это решение в судебном порядке. В июле существующий законбыл ужесточен - в пользу работы на удаленке.
Количество служащих в Нидерландах, работающих из дома, очень велико: по данным телекомпании RTL Nieuws, от 45 до 56 процентов голландцев сотрудников работают с началом пандемии на удаленке. Даже летом, когда наблюдался спад числа инфицированных, их было 35 процентов.
По мнению экспертов, связано это с особой корпоративной культурой многих голландских компаний: служебные иерархии здесь не слишком жесткие, сотрудники полагаются на доверие вместо контроля. Кроме того, около 12 процентов от общего числа занятых - мелкие предприниматели или люди свободных профессий, которые, в основном, работают из дома.
Хоум-офис стал с недавнего времени обязательным и в Швейцарии. Работать на удаленке обязательно как минимум до конца февраля. Однако формулировки официального документа оставляют место для интерпретаций. Так, в официальных документах говорится, что решение о работе в Home Office "зависит от рода деятельности", а работа из дома должна быть “выполнимой с разумными усилиями”.
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