"Евровидение-2020" пройдет в интернете и в форме специального шоу

Провести онлайн-концерты "Eurovision Song Celebration" ("Чествование песен "Евровидения") вместо полуфиналов 12 и 14 мая и шоу "Europe Shine A Light" ("Европа зажигает свет") в субботу, 16 мая, в день, когда должен был состояться финал крупнейшего телевизионного музыкального конкурса в мире. Такое решение организаторы "Евровидения-2020" - Европейский вещательный союз и пул из трех телекомпаний Нидерландов - приняли еще в конце апреля. Из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение-2020" отменили, а в здании арены в Роттердаме разместили госпиталь для лечения больных COVID-19.

Чествование участников "Евровидения-2020"

Во вторник, 12 мая, когда было запланировано проведение первого полуфинала конкурса, на официальном канале "Евровидения" в YouTube можно увидеть первый такой концерт. Он начнется в 22 часа по московскому времени. Видео песен стран-участниц будут показаны в том порядке, в котором исполнители вышли бы на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy. Это значит, что клипы российской группы Little Big и белорусского дуэта Val во вторник будут показаны в первой части двухчасового концерта, а украинской группы Go_A - во второй.

Питерские рейверы из Little Big входили в число фаворитов "Евровидения-2020"

Организаторы обещают не просто трансляцию видео песен участников, но и сюрпризы: не исключено, что это будет акустическая версия танцевальной "Uno" рейверов из Little Big или композиция "On fire" группы The Roop из Литвы, как если бы ее исполнил Элвис Пресли (в оригинале "On fire" - это электро-поп). Кроме того, в преддверии онлайн-концертов Европейский вещательный союз призвал поклонников записать свою версию песен участников этого года. Фрагменты из присланных фанатами видео будут показаны вместо традиционного для конкурса повтора отрывков выступлений исполнителей.

Топ-10 "Евровидения-2020" по оценкам немцев

Однако во время онлайн-трансляции не будет голосования. Видеоклипы не могут стать заменой конкурсного исполнения непосредственно на сцене и в прямом эфире. Тем не менее многочисленные объединения любителей "Евровидения" проводят свои неофициальные конкурсы. В Германии такое голосование прошло в эфире одной из дочек общественно-правового телеканала ARD, транслирующего "Евровидение" в ФРГ. Вечером 9 мая по окончании шоу, во время которого были показы клипы всех 41 участника, телезрители и жюри из 100 человек выбрали лучшие песни нынешнего конкурса. В топ-10 в алфавитном порядке вошли исполнители из Азербайджана, Болгарии, Дании, Исландии, Италии, Литвы, Мальты, России, Швейцарии и Швеции.

Бен Долич должен был представлять Германию на "Евровидении-2020" в Роттердаме

Некоторые из них дали согласие для участия в немецком финале "Евровидения-2020". Он пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге в субботу, 16 мая. Шоу будет транслировать прямом эфире телеканал ARD. По его окончании из десятки лучших зрителям предстоит выбрать своего фаворита отмененного конкурса. Для чистоты эксперимента они не смогут голосовать за Бена Долича. Именно он должен был представлять Германию на конкурсе.

Шоу вместо финала "Евровидения"

Немецкий финал "Евровидения" будет предшествовать концерту "Europe Shine A Light" ("Европа зажигает свет"). Он пройдет 16 мая в голландском Хилверсюме тогда, когда должен был состояться настоящий финал конкурса. Концерт будут транслировать все страны-участницы "Евровидения-2020". "Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами", - объяснил идею концерта его исполнительный продюсер Ситсе Баккер. Он призвал сделать шоу "незабываемым моментом в истории "Евровидения".

В этом помогут не только победители прошлых конкурсов швед Монс Зелмерлёв, израильтянка Нетта Барзилай, Мария Шерифович из Сербии и победитель прошлого года, голландец Дункан Лоренс. Участники нынешнего "Евровидения" по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года "Love Shine A Light", а фанаты - в едином виртуальном хоре "What's another year". С ней двукратный победитель конкурса ирландец Джонни Логан впервые выиграл "Евровидение" в 1980 году.

Смотрите также: