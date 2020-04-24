Приближается 9 мая 2025 года. И впервые Россия отмечает очередную годовщину победы во Второй мировой войне как День памяти. Это стало возможным после резкой смены исторической концепции Кремля, когда пост президента страны впервые - после свободных выборов 2024 года - заняла женщина.

День победы в 2025 году

Вместо парада и праздника объявлен национальный однодневный выходной. Против более продолжительных праздников, которые предлагали популисты из "Единой России", категорически высказались еще в начале года Российский союз промышленников и предпринимателей и набравший влияние в последнее время Профсоюз малого бизнеса. Страна еще не вышла из кризиса, в который ее загнала всемирная пандемия коронавируса, пришедшая в Россию в 2020 году, для повышения уровня жизни граждан до благословенного 2013 года, на который по целевым показателям стремится равняться правительство, еще очень далеко, говорят предприниматели.

Иван Преображенский

В этот поминальный день гражданам рекомендовали посетить кладбища или собраться всей семьей и рассказать детям и внукам об их прадедах и прапрадедах, на чьих плечах Советский Союз одержал победу над нацизмом.

Снова не ставится под сомнение важность создания антигитлеровской коалиции, власти России уважительно, хотя и осторожно начали в последнее время упоминать заслуги США, Великобритании и Китая в этой войне, а также разнообразных движений сопротивления нацизму, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. Поэтому в отличие от прошлого юбилея - 75-летия Победы, когда празднования были фактически сорваны из-за известной эпидемии COVID-19, на этот раз, в том числе в связи с последними политическими переменами, стремятся приехать десятки зарубежных лидеров.

Ленин все еще в Мавзолее, а "Крым - не бутерброд"

Иностранцев не зовут смотреть парад в Москве, но новый президент страны пригласила их в Сталинград на торжественную траурную церемонию. А заодно - отметить переименование города, которому в День памяти будет торжественно возвращено имя Волгоград, что стало возможным благодаря принятому в 2024 году Советом Федерации конституционному акту, запрещающему увековечивать советских лидеров в топографических названиях.

Еще не забылись жаркие дискуссии в ходе принятия этого закона, когда отдельные либеральные радикалы требовали снести мавзолей, перезахоронив тело Владимира Ленина. Но это новая президент и лидеры правящей коалиция во главе с Партией регионов России ответили, что момент для этого еще не настал. Как не готова России и обсуждать статус не только Крыма, но и Донбасского автономного района, входящего в состав РФ на правах ассоциированного членства. "Крым - не бутерброд", - процитировала президент известное заявление министра юстиции Алексея Навального.

Естественно, украинского президента Владимира Зеленского, который недавно сумел на досрочных выборах в третий раз подтвердить свои полномочия, на траурных мероприятиях в Волгограде не ждут. Он, как и в прошлые годы, отклонил приглашение Кремля.

Политический прогноз на 2025 год

Без политической возни вокруг нового формата 9 мая, разумеется, не обошлось. Коммунисты и их союзники из ЛДПР по левопатриотической коалиции обещают провести в День памяти на Красной площади свой виртуальный парад, приуроченный к Дню победы. Российские интернет-сервисы уже предупредили, что готовы наказывать пользователей по требованию Росвиртуалконтроля за несанкционированные онлайн-акции пожизненной блокировкой, в соответствии с "пакетом Матвиенко", который российский парламент, как известно, утвердил еще при Владимире Путине в 2021 году в ходе подготовки к выборам в Госдуму.

С этого, кстати, ведь и началась активная фаза затяжного политического кризиса, в результате которого бессменный российский президент вначале согласился на восстановление "ельцинской" Конституции, а затем, в соответствии с установленным в ней запретом, отказался от участия в выборах 2024 года.

Тогда он поддержал выдвинутую коалицией Партии регионов России и виртуального многомиллионного Движения защиты прав россиянок кандидатуру первой женщины-губернатора Красноярского края. Ее победе на выборах в итоге не помешал даже тот факт, что "Единая Россия" и коммунисты сумели через Верховный суд в Санкт-Петербурге доказать, что одним из спонсоров ее избирательной кампании был находящийся в заключении "авторитетный" предприниматель Анатолий Быков.

Тотальная цифровизация

Мы и сейчас пользуемся плодами тех выборов. Ведь это были первые полностью цифровые выборы в России. Избиратели голосовали при помощи отпечатков пальцев. Схему эту, надо заметить, разработали еще в ходе московского карантина 2020-2021 годов, когда требовалось выдавать гражданам персональные коды для перемещения по городу.

Теперь этой схемой пользуется вся страна и не только на выборах. Тотальная цифровизация и применение новейших китайских технологий с 2026 года должны позволить отказаться полностью от любых документов, кроме чипов, которые пока вживляют детям при рождении. Их теперь будут изымать после формирования полноценных отпечатков пальцев.

С этого же момента, кстати, в апреле 2025 года президент предложила считать россиян самостоятельными, несущими ответственность за свои поступки, не обязанными подчиняться родителю 1 и родителю 2, но главное - ответственными перед законом как по Административному, Уголовному, так и по Виртуальному кодексам РФ.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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