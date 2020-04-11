 Губернатор Нью-Йорка объявил о готовности не подчиниться Трампу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2020

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Мир

Губернатор Нью-Йорка объявил о готовности не подчиниться Трампу

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что не подчинится распоряжению Трампа, если тот решит отменить введенные из-за коронавируса ограничения "с угрозой для здоровья общественности".

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

Комментируя планы правительства США по открытию экономики страны на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не подчинится соответствующему распоряжению президента США Дональда Трампа, если снятие ограничений будет означать "угрозу здоровью населения". "Если он (Дональд Трамп. - Ред.) даст мне распоряжение снова открыть (экономику. - Ред.) так, что это подвергнет опасности здоровье населения в моем штате, я этого делать не буду", - цитирует Куомо информагентство Reuters во вторник, 14 апреля.

"Мы можем начать планировать открытие экономики, но это надо делать осторожно, потому что иначе это выйдет нам боком, как мы уже наблюдали в других местах по всему миру", - сказал Куомо также в интервью телеканалу CNN.

13 апреля на прошедшем в Белом доме брифинге по коронавирусу Трамп заявил, что президент США обладает "абсолютными полномочиями" в вопросе введения или снятия в отдельных штатах ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Однако после этого несколько правовых экспертов, опрошенных журналистами CNN, заявили, что это не соответствует действительности и решение о введении и снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса относятся к компетенции властей штатов.

Неточности в заявлениях Трампа по коронавирусу

На сайте телеканала приводятся и другие заявления Трампа по коронавирусу, которые, по данным редакции, не соответствуют действительности. Так, глава Белого дома заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден извинился перед ним за обвинения в ксенофобии, высказанные им в адрес Трампа после того, как тот 31 января ввел ограничения въезд в США пассажиров из Китая. "Байден не извинялся за то, что 31 января обвинил Трампа в ксенофобии, - пишет CNN. "Знал ли бывший вице-президент о введении ограничений на въезд в США пассажиров из Китая, когда обвинил Трампа в ксенофобии в день введения этих ограничений, неизвестно", - подчеркивают журналисты.

По данным Университета Джонса Хопкина за вторник, 14 апреля, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 составляет в США 582 594 человека. С начала пандемии 23 649 пациентов в стране скончались от COVID-19.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

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  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

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    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

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    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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