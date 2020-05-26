Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха

Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
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