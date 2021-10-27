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Голод

Можно ли прививать от ковида детей: что говорят в Германии и США. DW Новости (27.10.2021) 27.10.2021

Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Комментарий: От навешивания ярлыков - к нападениям на "иноагентов" в РФ 15.10.2021

Атака на "Мемориал" открывает новый этап в отношениях властей России и гражданского общества. Теперь ярлык "иноагента" может стать основанием для нападения на гражданина, пишет Иван Преображенский.
5.2 MILLION PEOPLE IN ETHIOPIA'S TIGRAY REGION IN NEED OF URGENT ASSISTANCE AS FOOD INSECURITY AND MALNUTRITION RISE - U.N. SPOKESMAN ***Bitte nicht als Artikelbild verwenden!***** ***Bitte keine Bildergalerie mit diesen Aufnahmen machen!***

В мире резко возросло число голодающих 14.10.2021

Среднемировые показатели глобального индекса голода показывают, что к 2030 году в 47 странах не будет даже низкого уровня голода - он будет "серьезный" или "чрезвычайный".

North Korean school children have lunch at a nursery in Pochon county, in Ryanggang province in North Korea, 03 April 2002, that includes fortified blended foods supplied by the UN World Food Programme. North Korea, a country of 23 million people, has depended on international food aid in recent years after a series of floods, droughts and harsh winters. dpa

ООН: Голод в Северной Корее может привести к гибели людей 13.10.2021

Спецдокладчик ООН по правам человека указал на массовый голод в КНДР, чреватый летальными исходами. Томас Охеа Кинтана призвал Совбез ООН ослабить санкции против Северной Кореи.
Small boy held by his sister in a small IDP camp on outskirts of Kabul city where mostly families from northern Kunduz and Baghlan live on 20 December 2016. Around 580,000 people have been displaced due to conflict related violence in 2016 alone, surprising the Afghan government and international community alike. Internally Displaced Person (IDP). (zu dpa Vertreibung, Hunger, Kälte - Stille Mörder in Afghanistan vom 21.12.2016) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Афганистане миллиону детей угрожает смерть от голода 12.10.2021

По оценкам ЮНИСЕФ, до конца года от сильного недоедания могут умереть до миллиона афганских детей. Особенно бедственная ситуация сложилась в сельских районах страны.

Как живется беженцам в Афганистане (05.10.2021) 05.10.2021

После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.

Nord Stream 2 против немецкого регулятора: что задумал "Газпром"? DW Новости (05.10.2021) 05.10.2021

Российский "Газпром" надеется добиться сохранения полного контроля над "Северным потоком-2". Его дочерняя компания Nord Stream 2 обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с немецким регулятором - Федеральным агентством по сетям.

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht zu Journalisten, nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Johnson zu Gesprächen über den Klimawandel im Hauptquartier der Vereinten Nationen. +++ dpa-Bildfunk +++

Генсек ООН осудил высылку сотрудников его организации из Эфиопии 01.10.2021

МИД Эфиопии обвинил семь сотрудников ООН во "вмешательстве" во внутренние дела и потребовал, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.
Usnarz Gorny, 1.9.2021***Polnische Sicherheitskräfte umringen Migranten, die an der Grenze zu Weißrussland festsitzen. Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes an der Grenze zu Belarus hat Polen die betroffenen Ortschaften mit Warnhinweisen markiert. Die Hinweise seien direkt unter den Ortseingangsschildern montiert worden, schrieb Innenminister Mariusz Kaminski am Donnerstagabend auf Twitter. +++ dpa-Bildfunk +++

Холод и голод: от чего погибли мигранты на границе Польши с Беларусью 21.09.2021

Три беженца были обнаружены мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши, и еще одна женщина - на белорусской стороне. Варшава расследует их гибель и обвиняет Минск в "организованной акции".
3.5.2020, Kabul, Afghanistan, An Afghan family waits for free bread distributed by the government, outside a bakery, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Kabul, Afghanistan May 3, 2020. Picture taken May 3, 2020. REUTERS/Omar Sobhani

Евросоюз готов вести диалог с правительством талибов в Афганистане 14.09.2021

ЕС намерен продолжать гуманитарную помощь народу Афганистана, а также внимательно следить за тем, как новая власть соблюдает права человека и право на образование для женщин и детей.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 12: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Secretary General of United Nations Antonio Guterres and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (not seen) hold a joint press conference during an official visit to Moscow, Russia on May 12, 2021. Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency

Генсек ООН выступил за диалог с "Талибаном" 10.09.2021

Отсутствие диалога с "Талибаном" может обречь миллионы афганцев на голодную смерть, считает Антониу Гутерриш. Надо сделать все, чтобы Афганистан "не стал центром терроризма".
A burqa-clad woman walks with her children along a street in Kabul on August 31, 2021. (Photo by Hoshang Hashimi / AFP) (Photo by HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images)

ООН: Афганистан на пороге голода 02.09.2021

Продовольствия на складах ООН в Афганистане хватит до конца месяца, а дальше нуждающиеся, особенно дети, будут голодать. Об этом заявил координатор гуманитарной помощи в Афганистане по линии ООН.
Jubel in Mekelle beim Einmarsch der TDF 29.06.2021 Nach einer dramatischen Umkehrung der militärischen Kräfteverhältnisse in der äthiopischen Bürgerkriegsprovinz Tigray hat die Rebellentruppe „Tigray Defense Forces“ (TDF) am Montagabend 28.09.2021-überraschend die Provinzhauptstadt Mekele eingenommen. Zuvor hatten Tausende äthiopischer Soldaten nach schweren Kämpfen in der Region um Mekele die seit fast acht Monaten von Regierungstruppen gehaltene Stadt fluchtartig verlassen. Anschließend zogen TDF-Kämpfer zu Fuß in mehreren Kolonnen in die Millionenstadt ein und feierten die „Befreiung“ Mekeles gemeinsam mit der Bevölkerung mit Feuerwerk, Fahnenschwenken und Schüssen in die Luft.

ООН: Гуманитарный кризис в эфиопском Тыграе усугубился 03.07.2021

По словам представителя ООН Раджасингхама, в охваченном конфликтом эфиопском регионе Тыграй голод испытывают около 400 тысяч человек.
2) Nahrungsmittelverteilung in Zeiten von Corona: Madeline Shimuli, 22 Jahre alt, holt kontaktlos Lebensmittel von der Welthungerhilfe im St. Charles Lwanga Centre in Kibera, Nairobi ab. © Natalia Jidovanu/Welthungerhilfe

В ФРГ призвали к реформе глобальной продовольственной системы 30.06.2021

Германия должна играть ключевую роль в процессе адаптации к новой системе потребления, заявила глава благотворительной организации Welthungerhilfe.

Меркель уходит: почему Путину стоит бояться немецких "зеленых". DW Новости (07.05.2021) 07.05.2021

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. По их итогам правительство ФРГ возглавит новый политик. Ведь Ангела Меркель уходит после 16 лет пребывания у власти. А Владимиру Путину придется иметь дело с новым канцлером, который может занять жесткую линию в отношении Кремля и отказаться от "Северного потока-2". Согласно опросам, победителями выборов могут стать немецкие "зеленые".

Коронавирусное цунами: в Индии острая нехватка кислорода (06.05.2021) 07.05.2021

В Индии острая нехватка медицинского кислорода. Мест в больницах не хватает. Рискуя жизнью, волонтеры пытаются помочь заболевшим.

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