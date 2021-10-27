Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.
Российский "Газпром" надеется добиться сохранения полного контроля над "Северным потоком-2". Его дочерняя компания Nord Stream 2 обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с немецким регулятором - Федеральным агентством по сетям.
В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. По их итогам правительство ФРГ возглавит новый политик. Ведь Ангела Меркель уходит после 16 лет пребывания у власти. А Владимиру Путину придется иметь дело с новым канцлером, который может занять жесткую линию в отношении Кремля и отказаться от "Северного потока-2". Согласно опросам, победителями выборов могут стать немецкие "зеленые".