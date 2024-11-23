Пережившая Голодомор 100-летняя украинка: "Доживу до победы"

DW поговорила со 100-летней украинкой, пережившей Голодомор 1932-1933 годов в селе Черкасской области. Она рассказала о том, как ее семье удалось выжить тогда и что она думает о войне РФ против Украины.

Евдокия Шевченко родилась в селе Толмач Черкасской области (до 1972 года - Киевская область). Вся ее семья - родители и шесть братьев - выжили во время Голодомора 1932-1933 годов, хотя часть жителей их села вымерла. Во время Второй мировой войны женщина четыре года была остарбайтером в Германии. А теперь больше всего мечтает дожить до победы Украины в российской захватнической войне. К годовщине памяти жертв Голодомора Евдокия Шевченко рассказала DW об ужасах геноцида украинского народа.

Несмотря на свой 100-летний возраст, Евдокия Шевченко живет активно: летом на даче, ухаживает за огородом, а холодное время года проводит в квартире в Черкассах вместе с дочерью. Еще две недели назад она была с сыном на рыбалке - это их совместное хобби. И даже ходила в лес за грибами. "Не думала, что я столько лет буду жить. Лезу на четвереньках, но делаю", - говорит женщина.

Ей исполнилось девять лет, когда начался Голодомор 1932-1933 годов в Украине. У Евдокии Шевченко было шесть братьев и мать с отцом. Папа Семен Вакулович воевал в Первой мировой войне и вернулся с инвалидностью. "У него было все парализовано", - вспоминает женщина. Во время одного из сражений, по ее словам, отец получил ранение и долго пролежал, пока его не нашли.

Тем не менее у семьи Евдокии Шевченко, по ее словам, было немалое хозяйство: была и корова, и теленок, и свиньи, и гуси. Земли было немного, так что кулаками их не считали, а когда началась коллективизация, родители пошли в колхоз, говорит она. "Многие не хотели в колхозы, - вспоминает женщина. - Так их грузили на повозки и вывозили на север, бог знает куда".

"Коммунисты сделали нам Голодомор"

Однажды из района начали приезжать большевики с плакатами: "Сдай хлеб", рассказывает Евдокия Шевченко и утверждает, что видела это своими глазами, потому что их дом был в центре села. Говорит, кто что-то имел - сразу занес, а потом коммунисты начали ходить по домам и отбирать запасы. "Где какая щель, где спрятал хозяин кусок хлеба или горсть зерна - и то выгребали и забирали. И нас сделали голодными! У нас не было ничего!", - рассказывает женщина. По ее словам, у семьи отобрали почти весь скот, осталась только одна корова.

Тогда и начались голодные времена не только для семьи Шевченко и их села. Голодомор 1932-1933 годов охватил северные, центральные, южные и восточные области Украины и Кубань. "У нас такой был такой голод, что тяжело было выжить. А кто сделал? Эти коммунисты сделали нам голодовку", - говорит свидетельница тех событий.

Люди прятали зерно в землю. Но почти каждый день в селе проходили рейды, и отбирали то, что не нашли в прошлый раз, говорит Евдокия. "Видят, что живет, не умирает, значит, пойдем, проверим. И все забирали", - вспоминает женщина. Фруктовые деревья облагали налогом, рассказывает женщина. За каждое дерево надо было дорого платить, так люди их вырубали. Но за это наказывали, говорит она.

"Очень тяжело было выжить"

"Нечего было есть", - с болью рассказывает Евдокия Шевченко. Ее мать, Анна Афанасьевна, всячески пыталась спасти семью от голода и говорила им: "Дети, мы выживем", раздавала по кусочку лепешки, которую делала на воде и остатках муки. Или родственники делились какой-нибудь картошкой. А весной 1933 года, вспоминает Шевченко, начали расти почки на деревьях. Ее мать срывала те почки, сушила на печи и молола из них муку на жерновах. "Намелет той муки из тех почек, что-то туда еще бросит, испечет этого баторжаника. И так мы выжили", - говорит Шевченко.

Есть что-то на улице мать им запрещала, говорит женщина. Она вспоминает, как однажды ее брат Петр наелся кокишу - так в народе называют латук компасный - и сильно отравился, блевал и "у него были распухшие ноги, как бревна". Потому что все были так голодны, что всюду искали, что можно съесть, объясняет Евдокия Шевченко.

"Треть села вымерла"

"Мы были пухлые. У нас были ноги, как валенки", - вспоминает очевидца. "Но мы выжили. А треть села вымерла, если не половина". Их соседи вымирали целыми семьями, говорит Евдокия. Умерших грузили на повозки и хоронили на кладбище, без гробов. "Завернут в какую-то тряпку, яму вырыли, бросили туда, загребли. И все", - рассказывает она.

Их семью от такой судьбы спасала корова, которую родители Евдокии Шевченко держали в доме, привязанной к кровати, вспоминает очевидца. Мол, если бы выпустили в хлев - ее украли бы. Когда корову выводили пастись на берегу реки, то мать привязывала ее и маленькую Евдокию, чтобы та стерегла и никуда от нее не отходила, рассказывает женщина. Шевченко говорит, что каждый день вся семья пила по полстакана молока, ели раз в день. А когда братьям удавалось украсть несколько колосьев зерна, тогда мама пекла "настоящие блины", рассказывает ныне 100-летняя женщина. Но за такие кражи, по ее словам, были суровые наказания. "Каждого второго судили", говорит Евдокия, по селу ездил объездчик и проверял, кто что несет: "Кого поймают на краже - сажали на полгода, год, два. Ни на что не смотрели".

За участие в Первой мировой войне отца Евдокии, по словам женщины, наградили тремя крестами. Поэтому их семью проверяли меньше, чем других, и за награды ежемесячно выплачивали по 3 рубля. "А только что ты купишь за те три рубля, как его нет там в магазине?", - рассказывает она. Чтобы купить немного муки, матери нужно было идти через лес в город - Шполу. Но каждый раз дети боялись, что мама не вернется.

Военный держит в руках колосья пшеницы и свечу в память о жертвах Голодомора Фото: Photoshot/picture alliance

"Детей маленьких люди ели"

Евдокия Шевченко вспоминает, что ходить по улице было страшно. Мать не выпускала ее за ворота. А по селу ходили слухи, что люди едят маленьких детей. Одну историю женщина запомнила на всю жизнь. Говорит, в селе рассказывали о молодой девушке с длинными, красивыми косами, которая шла через их деревню и зашла в дом одной семьи. После этого ее больше не видели, а когда пришли проверять в дом, то "нашли только косу отрезанную", а ту семью, мол, потом судили.

По оценкам украинских историков, в результате Голодомора в Украине 1930-х годов погибли почти четыре миллиона человек. Искусственный массовый голод был организован в Украине в 1932-33 годах руководством СССР с целью загнать украинских крестьян в колхозы и одновременно сломать национальное сопротивление. В 2006 году Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом украинского народа.

"Я хочу еще и эту войну пережить"

Через несколько лет после Голодомора в Украину пришла Вторая мировая война. Евдокия Шевченко стала одной из принудительных работниц, которых нацисты насильно отправляли в Германию. Вместе с братом и другой молодежью из деревни их вывезли в товарных вагонах. "Поселили в бараки", - говорит женщина, а там хозяева выбирали, кого взять на работу. Ее забрала молодая женщина, у которой уже работал остарбайтер из Украины. Евдокия прожила там четыре года, ухаживала за скотом, убирала в доме и работала на поле, рассказывает она.

Хозяйка предлагала ей остаться в Германии после войны, говорит Евдокия, и обещала: "Я тебе отпишу этот домик, будешь здесь жить, сколько захочешь, будешь у меня работать и всем будешь обеспечена". Но она не захотела и вернулась домой к родителям.

Теперь, в свои 100 лет, Евдокия Шевченко снова застала войну, но уже российско-украинскую. Она тяжело переживает нынешние события, следит за новостями и проклинает российских военных. Больше всего женщина хочет дожить до победы Украины: "Я этого хочу и я доживу!"