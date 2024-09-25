Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом

Приказы правителя СССР Иосифа Сталина о конфискации зерна, скота и продуктов питания в Украине привели к опустошительному голоду в регионе в 1932-1933 годах, и произошедшая трагедия является тяжким преступлением, которое классифицируется как геноцид. К такому мнению пришло большинство членов Национального совета Швейцарии в ходе прошедшего во вторник, 24 сентября, голосования.

"Национальный совет определяет систематические действия, которые масштабно и целенаправленно ведут к голоду и совершаются с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую полностью или частично, как деяние геноцида", - говорится в заявлении большой палаты швейцарского парламента.

На решение Швейцарии отреагировали в Киеве. "Это действительно историческое решение. И это крайне важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах невинных жертв", - заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Против признания Голодомора геноцидом голосовали швейцарские правые

За принятие резолюции, признающей Голодомор геноцидом, проголосовали 123 члена большой палаты швейцарского парламента, против - 58. Документ не поддержали члены правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП, SVP), которая одержала победу на последних выборах в Национальный совет, но не смогла достичь большинства в законодательном органе.

"Швейцария не принимает решения о геноциде и не должна позволять себя эксплуатировать", - прокомментировала позицию SVP депутатка от этой партии Моника Рюггер. По ее словам, оценку того, был ли совершен акт геноцида, должны проводить международные суды.

Все больше стран признают Голодомор геноцидом

Голодомор признали как акт геноцида или осудили как сознательный акт истребления населения более 30 государств. Среди них - не только страны Запада, традиционно считающиеся союзниками Украины, но и ряд государств Латинской Америки.

Дискуссии о признании Голодомора геноцидом усилились в свете полномасштабного вторжения России в Украину. Так, хотя профильная комиссия парламента Бразилии признала действия советских властей геноцидом еще в 2007 году, верхняя палата Национального конгресса страны - Федеральный совет - приняла соответствующую резолюцию в апреле 2022 года и отметила в ней агрессию РФ против соседней страны.

В Европе Голодомор признан геноцидом как странами по отдельности, так и на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента, голосования в которых были проведены после начала вторжения РФ в Украину.

Бундестаг ФРГ также признал Голодомор геноцидом в ноябре 2022 года. "С сегодняшней перспективы это следует квалифицировать в историко-политическом плане как геноцид", - отмечалось в резолюции. При этом от голосования по этому вопросу воздержались фракции Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии".