На выборах в Швейцарии победили правые консерваторы

На выборах депутатов Национального совета Швейцарии убедительную победу одержала правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП). Согласно опубликованным в понедельник, 23 октября, окончательным результатам голосования, она получила 26,8 процента голосов - на 3 процентных пункта больше, чем четыре года назад. Тем самым, правые консерваторы будут иметь 62 из 200 мест в Национальном совете (на 9 больше, чем в нынешнем легислатурном периоде).

Вторая крупная политическая сила - Социал-демократическая партия - впервые с 2003 года набрала больше голосов, чем на предыдущих парламентских выборах. За нее проголосовали 18 процентов участвовавших избирателей (на 1,1 процента больше, чем в 2019 году). Тем самым, социал-демократы получат 41 место в Национальном совете. Самым крупным проигравшим на нынешних выборах, как и ожидалось, стали "зеленые" и "зеленые либералы", которые получили соответственно 9,4 процента и 7,2 процента голосов и вместе займут 33 места в нижней палате парламента.

ШНП акцентировала предвыборную кампанию на ограничении миграции

Победившая Швейцарская народная партия основной акцент в своей предвыборной кампании делала на вопросе ограничения миграции, отмечает AFP. Другими лозунгами партии были война с "культурой отмены" и тем, что руководство ШНП называло "гендерным террором и пробудившимся безумием".

Кроме того, ШНП выступала против чрезмерного сближения с Евросоюзом, яростно защищала военный нейтралитет Швейцарии и заявляла, что Берн слишком отошел от этого принципа, поддерживая санкции ЕС в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

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