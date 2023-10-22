На выборах в парламент Швейцарии ожидается успех правых

В Швейцарии в воскресенье, 22 октября, проходят парламентские выборы. Гражданам страны предстоит избрать 200 депутатов Национального совета, а также 45 из 46 членов Совета кантонов. Право участвовать в голосовании имеют более 5,5 млн швейцарцев.

По результатам последних социологических опросов, наибольшее число голосов - около 28 процентов - может получить правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП). Как отмечает агентство dpa, ШНП набирает на выборах больше голосов, чем любая другая партия, на протяжении последних 20 лет. Ее считает своим образцом правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Германии. Среди главных тем ШНП - ограничение иммиграции. Кроме того, партия стремится предотвратить сближение с ЕС.

"Зеленые" и "зеленые либералы" могут потерять голоса

Социал-демократическая партия (СДП), по данным последних опросов, может рассчитывать на 17-18 процентов голосов. Между тем партии "зеленых" и "зеленых либералов", добившиеся больших успехов на предыдущих выборах четыре года назад, по всех вероятности, потеряют часть мест в парламенте. "Прогрессивному духу времени после прошлых выборов нанесли урон коронавирус, война в Украине и энергетический кризис", - считает политолог Михаэль Херман (Michael Hermann).

Избирательные участки закроются уже в 12.00 (13.00 мск). При этом более 90 процентов участников выборов в Швейцарии обычно отдают голоса заранее, в ходе почтового голосования. Явка избирателей при этом обычно низкая, на предыдущих выборах в 2019 году она составила 45 процентов. Одна из причин состоит в традиции швейцарских референдумов, на которых избиратели принимают важные решения напрямую. Другая причина заключается в том, что парламентские выборы не влияют на состав правительства, состоящего из представителей четырех крупнейших партий, напоминает dpa.

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