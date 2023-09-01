В Швейцарии потребителям раздают качественную марихуану

Качество во всем! Власти Цюриха проводят эксперимент среди местных потребителей марихуаны. Им будет предоставлен высококачественный продукт, выращенный прямо на альпийских лугах.

В рамках стартовавшего в Швейцарии трехлетнего научного эксперимента под названием "Züri Can - ответственное потребление" контрольная группа из 2100 человек сможет на особых условиях, но вполне легально употреблять марихуану. Целью проекта является изучение различных моделей регулируемого снабжения и потребления каннабиса. Как пояснили на пресс-конференции представители городского совета Цюриха, своей задачей они видят установление как контроля за качеством продукта, так и минимизацию рисков для активных потребителей марихуаны.

Потребление марихуаны подростками - то, что вызывает особые опасения Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Противники эксперимента говорят о его несвоевременности и росте тяжелых форм наркотической зависимости среди горожан. Причем известно, что потребление марихуаны широко распространено среди подростков и молодых взрослых. Так, согласно актуальным статистическим данным, каждый десятый молодой швейцарец в возрасте от 15 до 24 лет хотя бы раз курил травку. Такие цифры обеспечивают стране место в группе анти-лидеров в Европе.

А что говорит швейцарский закон?

Каннабис содержит около 400 химических соединений. Психоактивным, то есть одурманивающим воздействием обладает тетрагидроканнабинол (ТГК), содержание которого контролируется швейцарским Законом о наркотических веществах. Другие активные вещества (каннабиноиды) такой эффект не имеют и, соответственно, под действие Закона не подпадают.

Шоколад бывает не только с орехами... Фото: Miguel Medina/AFP/Getty Images

Также существуют различные продукты каннабиса с низким содержанием ТГК, которые также не подпадают под действие Закона, поскольку содержание ТГК в них составляет менее одного процента. Например, к ним относятся продукты переработки: экстракты в виде масел или паст, пищевые добавки, жидкости для электронных сигарет, ароматические масла, жевательные резинки и средства для ухода за кожей.

А вот несанкционированное обращение с каннабисом или изготовленными из него продуктами, среднее общее содержание ТГК в которых составляет не менее 1,0 процента, запрещено.

Кому можно участвовать в проекте?

Условия участия в проекте и, в особенности предоставления каннабиса, описаны максимально четко. Так, к эксперименту допускаются только совершеннолетние жители Цюриха с положительным тестом на наркотики, то есть регулярно употребляющие каннабис. Ведь целью исследования является не популяризация марихуаны, а контроль над качеством и потреблением продукта для и среди тех, кто уже является активным потребителем. Женщины-участницы детородного возраста обязаны предоставить отрицательный тест на беременность. В проекте запрещено принимать участие представителям некоторых профессий: например, шоферам и пилотам.

Эксперимент не для всех Фото: Bea Vera/Addictive Stock/IMAGO

На сегодня группа составляет 1200 участников, 80 процентов из которых - мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Для получения допуска к проекту они должны зарегистрироваться, пройти собеседование и лично предоставить пакет документов. После чего при первой покупке участникам будет выдана специальная учетная карточка. В день разрешается употреблять не более 10 г каннабиса.

Проектом оговорена и защита персональных данных испытуемых: вся полученная информация шифруется и анонимизируется, а исследовательская группа получает в итоге только список кодов без имен и фамилий.

Швейцарское качество - во всем?

Для производства "научного" каннабиса администрация задействовала двух местных производителей, имеющих исключительное разрешение на выращивание марихуаны, содержащей ТГК. Точками выдачи марихуаны стали девять аптек Цюриха, шесть так называемых социальных клубов (Social Club) и городской Инфоцентр по наркотическим веществам, которые хранят вещество в сейфах.

Стоимость "гос-гашиша" приравнена к ценам на черном рынке и, в зависимости от продукта, колеблется от 7,20 до 9,60 франков (в пересчете - примерно от 7.5 до 10.04 евро).

Особенностью Цюриха являются "социальные клубы" - некоммерческие объединения, которым выдано разрешение приобретать каннабис и перепродавать его своим членам в рамках исследования. Члены объединений также могут совместно употреблять это вещество внутри помещений клуба. Так делается акцент на развитие социального взаимодействия и безопасного потребления.

А как в Германии?

Федеральное правительство Германии намерено не позднее конца года частично легализовать потребление каннабиса. Главная задача - обуздать черный рынок и бороться с наркопреступностью, ведь с 2011 года количество правонарушений в этой области в стране постоянно растет. Законодатели хотят остановить эту тенденцию: легализовать гашиш, предложить контролируемую проверенную продукцию и так защитить молодежь.

Например, частным лицам старше 21 года будет разрешено хранение 25 граммов марихуаны. Как и в Швейцарии, для распространения продукции будут создаваться социальные клубы (Cannabis-Social-Clubs). Им будет выдано разрешение снабжать своих членов продуктами каннабиса собственного выращивания.

Смотрите также: