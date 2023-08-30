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Швейцария намерена ужесточить санкции против РФ и Беларуси

Анатолий Арни
31 августа 2023 г.

Власти Швейцарии рассматривают новые меры по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций ЕС.

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Здание швейцарского банка Credit Suisse
Флаг Швейцарии на здании банка Credit SuisseФото: DW

Федеральный совет (правительство. - Ред.) Швейцарии на заседании в среду, 30 августа, представил законопроект об усилении борьбы с отмыванием денег в республике. Новые меры, часть из которых приведена в сообщении на официальном сайте Федерального совета, предполагают, в частности, ужесточение контроля за исполнением санкций ЕС и экспортных ограничений, введенных среди прочего в отношении РФ и Беларуси.

Так, власти Конфедерации намерены ввести федеральный реестр, в который зарегистрированные в стране юридические лица обязаны вносить данные о своих бенефициарах. Реестр не будет публичным, доступ к нему предполагается предоставлять только органам власти, чтобы "повысить прозрачность" и позволить правоохранительным органам "с большей скоростью и надежностью" определять истинного владельца той или иной компании. При этом даже после прекращения существования компании данные о ней в реестре будут храниться еще десять лет.

Кроме того, контролирующие органы Швейцарии получат больше полномочий в сфере получения данных от региональных властей о деятельности и владельцах зарегистрированных в стране компаний и фондов, а также смогут в более упрощенном порядке передавать эту информацию суду и другим правительственным органам.

Меры по борьбе с отмыванием денег распространятся на консалтинговые компании

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают расширить существующие меры по борьбе с отмыванием денег на консалтинговые компании, ведущие деятельность в Швейцарии. Также предлагается снизить верхний лимит по покупке драгоценных металлов за наличные. Если сейчас в Швейцарии таким образом можно покупать металлы на 100 тысяч франков (около 104 тысяч евро. - Ред.), то в будущем лимит хотят установить на уровне 15 тысяч франков.

Авторы законопроекта указывают, что среди прочего этим меры помогут усилить контроль за санкциями и "законом об эмбарго" со стороны ЕС. Обсуждение законопроекта будет продолжаться до 29 ноября, а в 2024 году его намерены представить в окончательном виде.

Швейцария не всегда поддерживает ограничения против РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Швейцарии не раз подвергались критике за свое нежелание отходить от принципов нейтралитета во время войны. Оно выражалось как в отказах предоставить те или иные виды вооружений или боеприпасов Киеву, так и в том, что Берн, к примеру, отказался конфисковать активы частных лиц из РФ в Швейцарии.

В середине апреля 2023 года "большая семерка" направляла Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. G7 в письме отметила усилия Швейцарии по применению санкций, но заявила о необходимости ужесточить политику для противодействия их обходу. При этом в Швейцарии все же блокировали некоторые счета лиц из РФ и ужесточали контроль за ними. А в середине августа Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций по отношению к России.

Страна может изменить формат своего нейтралитета

Власти Швейцарии все же несколько раз делали шаги, способствовавшие военной поддержке Киева. Так, в мае правительство Швейцарии согласилось продать 25 немецких танков Leopard 2 обратно ФРГ, которая просила их для восполнения собственных запасов техники после передачи танков Украине. Хотя вскоре после этого парламент страны отклонил законопроект, позволяющий третьим странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

Кроме того, уже несколько месяцев ведутся споры еще о 96 nанках Leopard, хранящихся на складах Швейцарии. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall предлагал выкупить их у страны, что поддержал швейцарский концерн Ruag.

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